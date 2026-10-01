RIMOWA khai trương cửa hàng mới trên phố Tràng Tiền

Chỉ cách địa chỉ cũ vài số nhà, không gian mới với thiết kế sang trọng tiếp tục khẳng định sự trân trọng của RIMOWA dành cho thị trường Việt Nam cũng như cam kết hiện diện lâu dài tại khu vực đắc địa nhất Thủ đô, tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng lữ khách ngày càng phát triển tại đây.

Là một trong những tuyến phố thanh lịch nhất Hà Nội, nối liền hồ Hoàn Kiếm với Nhà hát Lớn Hà Nội, phố Tràng Tiền từ lâu đã là điểm đến mua sắm hàng đầu, nơi du khách có thể tận hưởng trải nghiệm mua sắm đẳng cấp giữa những công trình kiến trúc biểu tượng và nhiều dấu ấn lịch sử của thành phố.

Mặt tiền của cửa hàng nổi bật với hệ lam ngang lấy cảm hứng từ những đường rãnh đặc trưng trên các thiết kế của RIMOWA, kết hợp hài hòa giữa tinh thần tối giản đương đại và nét đẹp lịch sử của phố Tràng Tiền. Trên diện tích hơn 70 m², cửa hàng mới trưng bày các dòng vali biểu tượng của RIMOWA cùng những bộ sưu tập phong cách sống mới nhất như Groove, Never Still và túi xách Original.

Khẳng định cam kết lâu dài đối với kỹ nghệ chế tác, cửa hàng có quầy chăm sóc khách hàng chuyên biệt, cung cấp dịch vụ sửa chữa nhanh ngay tại chỗ, để mỗi chiếc vali RIMOWA luôn sẵn sàng đồng hành trên mọi hành trình. Cam kết này còn được thể hiện qua chế độ bảo hành trọn đời dành cho tất cả các mẫu vali RIMOWA mới được mua từ ngày 25 tháng 7 năm 2022.

Ngoài ra, cửa hàng còn được trang bị máy dập nhiệt (Hot Stamping) cùng dịch vụ cá nhân hóa Classic UNIQUE, để khách hàng có thể tạo dấu ấn riêng trên chiếc vali của mình. Cửa hàng mới cũng có khu Sticker Wall và khu vực tiếp khách tiện nghi, mang đến trải nghiệm khám phá hoàn hảo những thiết kế du hành mới nhất của RIMOWA.

Địa chỉ cửa hàng: RIMOWA Hanoi – Tràng Tiền

9 Tràng Tiền, Phường Cửa Nam, Hà Nội, Việt Nam

Giờ mở cửa: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 09:00 – 20:00