RIMOWA khai trương cửa hàng mới trên phố Tràng Tiền
RIMOWA, thương hiệu Đức nổi tiếng với những thiết kế vali nhôm mang tính biểu tượng cùng tinh thần tiên phong trong kỹ nghệ chế tác, chính thức thông báo chuyển cửa hàng tại Hà Nội đến địa chỉ số 9 phố Tràng Tiền (Hà Nội).
Chỉ cách địa chỉ cũ vài số nhà, không gian mới với thiết kế sang trọng tiếp tục khẳng định sự trân trọng của RIMOWA dành cho thị trường Việt Nam cũng như cam kết hiện diện lâu dài tại khu vực đắc địa nhất Thủ đô, tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng lữ khách ngày càng phát triển tại đây.
Là một trong những tuyến phố thanh lịch nhất Hà Nội, nối liền hồ Hoàn Kiếm với Nhà hát Lớn Hà Nội, phố Tràng Tiền từ lâu đã là điểm đến mua sắm hàng đầu, nơi du khách có thể tận hưởng trải nghiệm mua sắm đẳng cấp giữa những công trình kiến trúc biểu tượng và nhiều dấu ấn lịch sử của thành phố.
Mặt tiền của cửa hàng nổi bật với hệ lam ngang lấy cảm hứng từ những đường rãnh đặc trưng trên các thiết kế của RIMOWA, kết hợp hài hòa giữa tinh thần tối giản đương đại và nét đẹp lịch sử của phố Tràng Tiền. Trên diện tích hơn 70 m², cửa hàng mới trưng bày các dòng vali biểu tượng của RIMOWA cùng những bộ sưu tập phong cách sống mới nhất như Groove, Never Still và túi xách Original.
Khẳng định cam kết lâu dài đối với kỹ nghệ chế tác, cửa hàng có quầy chăm sóc khách hàng chuyên biệt, cung cấp dịch vụ sửa chữa nhanh ngay tại chỗ, để mỗi chiếc vali RIMOWA luôn sẵn sàng đồng hành trên mọi hành trình. Cam kết này còn được thể hiện qua chế độ bảo hành trọn đời dành cho tất cả các mẫu vali RIMOWA mới được mua từ ngày 25 tháng 7 năm 2022.
Ngoài ra, cửa hàng còn được trang bị máy dập nhiệt (Hot Stamping) cùng dịch vụ cá nhân hóa Classic UNIQUE, để khách hàng có thể tạo dấu ấn riêng trên chiếc vali của mình. Cửa hàng mới cũng có khu Sticker Wall và khu vực tiếp khách tiện nghi, mang đến trải nghiệm khám phá hoàn hảo những thiết kế du hành mới nhất của RIMOWA.
Địa chỉ cửa hàng: RIMOWA Hanoi – Tràng Tiền
9 Tràng Tiền, Phường Cửa Nam, Hà Nội, Việt Nam
Giờ mở cửa: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 09:00 – 20:00
VỀ RIMOWA
RIMOWA là công ty dẫn đầu thế giới về hành lý cao cấp. Kể từ năm 1898, công ty đã đặt chất lượng và sự đổi mới làm cốt lõi để tạo ra các tạo phẩm đề cao công năng để phục vụ cho việc sử dụng trọn đời. Năm 1937, RIMOWA đã đưa chất liệu nhôm từ ngành hàng không vào sản xuất vali của mình, một ý tưởng đã giúp cách mạng hóa ngành công nghiệp chế tạp vali, và tạo ra thiết kế nhôm có rãnh mang tính biểu tượng của họ. Năm 2000, hãng lại tiên phong với việc ra mắt chiếc vali polycarbonate đầu tiên. Năm 2017, RIMOWA gia nhập LVMH; ba năm sau, hãng tung ra Never Still, bộ sưu tập túi dùng hàng ngày, báo trước sự phát triển của hãng thành một thương hiệu linh hoạt đình đám. Vào năm 2023, RIMOWA giới thiệu chế độ bảo hành trọn đời vô điều kiện áp dụng cho tất cả các vali được mua từ ngày 25 tháng 7 năm 2022. Được thiết kế và chế tạo tại Đức, RIMOWA kết hợp giữa di sản tay nghề thủ công với sự khắt khe của công nghệ hiện đại.