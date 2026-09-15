RIMOWA Never Still: Vẻ thanh lịch dành cho những người không ngừng tiến bước

Với RIMOWA, tinh thần dịch chuyển không chỉ nằm ở những chuyến đi xa mà còn hiện diện trong từng khoảnh khắc thường nhật, từ cung đường đến văn phòng mỗi sáng cho đến những bước chân vội vã giữa nhịp sống đô thị. Mùa này, thương hiệu nước Đức tiếp tục tôn vinh triết lý ấy thông qua chương mới của chiến dịch mới "A Life in Motion" (tạm dịch: Cuộc sống luôn chuyển động), đồng thời giới thiệu những thiết kế túi da mới dành cho cuộc sống năng động ở mọi nơi trên thế giới.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những hành trình đời thường, chiến dịch "A Life in Motion" của RIMOWA được thực hiện tại ba đô thị năng động bậc nhất thế giới: Amsterdam, Los Angeles và Thượng Hải. Thay vì tập trung vào những chuyến du hành xa hoa, RIMOWA hướng ống kính tới những khoảnh khắc gần gũi mà ai cũng từng trải qua: ánh sáng ban mai len qua ô cửa xe, nhịp bước nhanh trên con phố quen thuộc hay nguồn năng lượng của một ngày mới bắt đầu. Dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia Dana Lixenberg, Daniel Arnold và Feng Li, những khung hình ấy trở thành lời tôn vinh tinh tế dành cho tinh thần chuyển động không ngừng của cuộc sống hiện đại.

Đồng hành cùng chiến dịch là những thiết kế mới thuộc bộ sưu tập Never Still Leather, dòng sản phẩm thể hiện sự giao thoa giữa tay nghề chế tác cao cấp và tính ứng dụng dành cho nhịp sống đương đại. Nổi bật trong lần ra mắt này là Never Still Leather Flap Backpack với kích cỡ nhỏ gọn mới cùng sắc Mocha thanh lịch. Được chế tác từ da nguyên hạt cao cấp, thiết kế sở hữu bề mặt dập nổi các đường rãnh biểu tượng, dấu ấn đã trở thành ngôn ngữ nhận diện đặc trưng của RIMOWA trong suốt nhiều thập kỷ.

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của Never Still Leather Cross-Body Bag Small, mẫu túi được tạo nên như người bạn đồng hành lý tưởng cho cuộc sống thường nhật. Không gian chứa đồ rộng rãi, dây đeo có thể tháo rời cùng các chi tiết cá nhân hóa tinh tế giúp thiết kế đáp ứng nhu cầu của những cá nhân luôn di chuyển nhưng vẫn đề cao phong cách. Hai gam màu mới Anthracite và Mocha tiếp tục khẳng định tinh thần thanh lịch hiện đại vốn là DNA của thương hiệu.

Không chỉ mở rộng bộ sưu tập Never Still, RIMOWA còn giới thiệu sắc Anthracite mới cho dòng vali da Distinct. Được chế tác tại nhà máy lịch sử của thương hiệu tại Cologne, Distinct là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại và nghệ thuật thủ công lâu đời. Kỹ thuật bọc da tinh xảo giúp vali duy trì cấu trúc vững chắc trong khi vẫn giữ được vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát. Theo thời gian, bề mặt da phát triển lớp patina tự nhiên, phản chiếu dấu ấn của những chuyến đi đã qua và trở thành câu chuyện mang tính cá nhân của mỗi chủ nhân.

Xuyên suốt hơn một thế kỷ kể từ ngày thành lập, RIMOWA luôn theo đuổi sứ mệnh kiến tạo những người bạn đồng hành cho một đời dịch chuyển. Từ những chiếc vali nhôm mang tính biểu tượng đến các thiết kế da cao cấp ngày nay, thương hiệu không ngừng định nghĩa lại mối quan hệ giữa con người và hành trình, giữa tính năng và phong cách, giữa chuyển động và cảm hứng sống.

Hơn cả một bộ sưu tập mới, Never Still tiếp tục khẳng định tầm nhìn của RIMOWA về một phong cách sống nơi chuyển động trở thành nguồn cảm hứng bất tận cùng với những bí quyết chế tác của riêng mình. Trong thế giới hiện đại, những hành trình ý nghĩa không nhất thiết phải đưa con người đi thật xa, mà có thể bắt đầu từ những bước chân quen thuộc mỗi ngày, từ nhịp sống đô thị năng động đến những khoảnh khắc khám phá bản thân giữa guồng quay thường nhật.

Tại Việt Nam, thương hiệu RIMOWA được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn. ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG RIMOWA HÀ NỘI 30 Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: +84 24 3201 3265 Email: rimowa.tt@tamsonfashion.com RIMOWA TP, HỒ CHÍ MINH L1-20, Tầng 1, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: +84 28 3636 7080 Email: rimowa.sgc@tamsonfashion.com



