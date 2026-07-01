RIMOWA: Vali độc quyền của những cỗ xe tăng Đức

Mối quan hệ hợp tác mùa World Cup 2026 giữa RIMOWA và Đội tuyển quốc gia Đức vượt lên trên một thỏa thuận thương mại thông thường; trở thành chương tiếp theo của di sản lâu đời, đặt trọn niềm tin vào những hành trình không ngừng nghỉ, gắn liền với những nỗ lực, sự kiên cường và lòng dũng cảm. Từ ký ức rực rỡ tại Brazil năm 2014, thời điểm RIMOWA cùng tuyển Đức chạm tay vào đỉnh cao thế giới, thương hiệu này khẳng định vị thế người bạn đồng hành tin cậy, thấu hiểu áp lực và nhịp độ di chuyển khắt khe của các vận động viên đỉnh cao.

Đội tuyển Đức thường xuyên xuất hiện cùng bộ sưu tập đặc biệt thuộc dòng RIMOWA Original Aluminium. Vẫn giữ những đường rãnh đặc trưng làm nên tên tuổi, thiết kế được tinh chỉnh với dấu ấn riêng biệt: biểu tượng đại bàng DFB khắc tinh tế, khẳng định niềm tự hào quốc gia.

Sức hút của những chiếc vali xuất hiện tại sân bay Frankfurt bắt nguồn từ tư duy thẩm mỹ gắn liền với bình minh của ngành hàng không thế giới. Những đường rãnh song song kinh điển trên lớp vỏ cấu trúc nhôm nhám được lấy cảm hứng trực tiếp từ thân chiếc máy bay Junkers F13 - phi cơ thương mại hoàn toàn bằng kim loại đầu tiên trên thế giới.





Độ bền bỉ vượt thời gian của chất liệu kim loại cao cấp trở thành biểu tượng cho tính kiên cường - phẩm chất cốt lõi của đội tuyển Đức. Trong chuyến hành trình đến Chicago chuẩn bị cho trận đấu giao hữu cuối cùng, phiên bản đặc biệt RIMOWA Original Aluminium được trang trí bằng biểu tượng đại bàng DFB khắc tinh tế.

Từng góc cạnh của vali đều gia cố bằng các miếng bo góc chịu lực cường độ cao, bảo vệ tuyệt đối vật dụng bên trong qua những chặng bay dài xuyên lục địa, bất chấp thời tiết hay điều kiện vận chuyển thô bạo. Chất liệu nhôm cao cấp mang đến diện mạo vững chãi, hiện đại, đồng thời thể hiện lời cam kết về chất lượng Đức - giá trị cốt lõi được RIMOWA kiên trì theo đuổi kể từ khi thành lập.

Khi bước chân ra thế giới cũng như trở về với vòng tay người hâm mộ, tuyển Đức mang theo sự tự tin được hỗ trợ chất lượng nhất. Với RIMOWA, hành trình World Cup 2026 mang ý nghĩa lớn hơn những trận đấu trên sân cỏ. Đây là cơ hội tôn vinh kỹ nghệ thủ công, sự bền bỉ cùng tinh thần khắc kỷ kiểu Đức trước công chúng toàn cầu.

