RIMOWA kể câu chuyện về thời gian và di sản qua chiến dịch "For a Lifetime of Lives"

Giờ đây, thương hiệu từ nước Đức chính thức ra mắt chiến dịch mới mang tên "For a Lifetime of Lives" (Tạm dịch: Cho những trải nghiệm sống trọn đời) kể nên câu chuyện về mối liên kết bền chặt giữa chuyển động, tay nghề thủ công, và những vật dụng đồng hành cùng nhịp sống qua năm tháng.

Được xây dựng như một thước phim điện ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ, chiến dịch theo chân một chiếc vali RIMOWA trên hành trình đi qua những chương khác nhau của cuộc đời.

Dưới sự dẫn dắt của bộ ba đạo diễn người Argentina Pantera, cùng phần nhạc nền từ nghệ sĩ trumpet, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất người Mỹ – Theo Croker, loạt phim xoay quanh một chiếc kèn trumpet được bảo vệ bởi vali nhôm RIMOWA. Câu chuyện khắc họa dòng chảy của thời gian và di sản, khi cây kèn cùng chiếc vali được truyền từ cha sang con. Qua những không gian, âm thanh và khoảnh khắc chuyển động, RIMOWA hiện diện như người bạn đồng hành bền bỉ trong cuộc sống được định hình bởi âm nhạc, sáng tạo và sự tái tạo không ngừng.

RIMOWA và "For a Lifetime of Lives"

Tập đầu tiên, "Window Seat" (Chỗ ngồi cạnh cửa sổ), mở ra bằng một khoảnh khắc lặng lẽ nhưng giàu ý nghĩa: người cha trao lại cây kèn được cất trong vali cho con trai trước khi cậu rời nhà. Bộ phim đan xen ký ức của người cha với những bước đi đầu tiên của người con.

Ở tập thứ hai, "Run it Back" (Quay ngược thời gian), người con giờ đây đã trở thành một nhạc công, rong ruổi giữa phòng tập và những chuyến đi để tìm ra tiếng nói riêng của mình. Giữa kỷ luật và sự tự do, bộ phim tái hiện những năm tháng hình thành của một nghệ sĩ, khi chiếc vali RIMOWA dần mang theo các vết lõm và dấu tích của thời gian.

Tập cuối cùng, "Another Take" (Một góc nhìn khác), theo chân một ngày trước buổi biểu diễn. Bộ phim ghi lại những giờ phút tĩnh lặng trước khi bước lên sân khấu, những giai điệu định hình một đời sống dành cho âm nhạc và khoảng lặng sau khi màn trình diễn khép lại.

Thông qua ba thước phim, RIMOWA khắc họa hai giá trị cốt lõi trong mỗi chiếc vali: sự bền bỉ đến từ kỹ nghệ chế tác và hành trình cảm xúc mà nó đồng hành suốt một đời người. Những vết lõm, sticker hay dấu vết của các chuyến đi dần trở thành một phần cá tính riêng của chiếc vali.

Chiến dịch cũng bao gồm loạt hình ảnh tĩnh do nghệ sĩ Tyler Mitchell thực hiện. Thông qua những khung cảnh dịch chuyển, bộ ảnh mở rộng câu chuyện với nhiều nhân vật khác nhau, mỗi khoảnh khắc đều phản chiếu mối liên kết lặng lẽ giữa con người và những vật dụng đáng tin cậy luôn đồng hành cùng họ.

Tâm điểm của chiến dịch là chiếc RIMOWA Classic Cabin Silver với thiết kế nhôm gân đặc trưng – biểu tượng cho di sản thủ công và độ bền của thương hiệu nước Đức. Được sản xuất độc quyền tại nhà máy lịch sử của RIMOWA ở Cologne, dòng Classic xuất hiện xuyên suốt chiến dịch như lời khẳng định cho cam kết tạo nên những người bạn đồng hành được chế tác để bền bỉ suốt đời.

"For a Lifetime of Lives" phản ánh triết lý cốt lõi của RIMOWA, đồng thời gắn liền với chính sách bảo hành trọn đời dành cho mọi vali của thương hiệu: những hành trình ý nghĩa nhất luôn cần thời gian, được dẫn lối bởi sự tò mò và khát khao không ngừng tiến về phía trước.

VỀ RIMOWA RIMOWA là thương hiệu hành lý cao cấp hàng đầu thế giới. Kể từ năm 1898, thương hiệu luôn đặt chất lượng và đổi mới làm trọng tâm để tạo nên những công cụ đồng hành cho cả một đời dịch chuyển. Vào thập niên 1920, RIMOWA tiên phong đưa nhôm lấy cảm hứng từ ngành hàng không vào chế tác vali, tạo nên thiết kế nhôm gân biểu tượng. Năm 2000, thương hiệu tiếp tục đổi mới với chiếc vali polycarbonate đầu tiên. Đến năm 2017, RIMOWA gia nhập LVMH và ba năm sau ra mắt Never Still – dòng túi dành cho đời sống thường nhật, đánh dấu bước chuyển mình thành thương hiệu mobility mang tính biểu tượng. Năm 2023, RIMOWA giới thiệu chính sách bảo hành trọn đời không điều kiện cho tất cả vali được mua từ ngày 25 tháng 7 năm 2022. Được thiết kế và chế tác tại Đức, RIMOWA kết hợp di sản thủ công cùng công nghệ hiện đại để tạo nên những người bạn đồng hành bền bỉ theo thời gian.





