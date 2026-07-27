Review trọn vẹn 48h "ăn sập" Hà Nội của nữ diễn viên Trung Quốc: Từ ngõ hẻm phố cổ đến khách sạn Michelin 5 sao, mê nhất đu đủ Việt

Hà Nội - trái tim nghìn năm văn hiến của Việt Nam luôn sở hữu một thứ ma lực kỳ lạ, đủ sức làm xiêu lòng bất kỳ vị khách lãng du nào đặt chân đến. Không ồn ào vội vã như những đô thị hiện đại bậc nhất châu Á, thủ đô khoác lên mình tấm áo đan xen giữa vẻ đẹp trầm mặc, hoài cổ của những con phố rêu phong và sự chuyển mình năng động của một thành phố toàn cầu. Trong chuyến hành trình khám phá 48 giờ gần đây, nữ diễn viên - vlogger nổi tiếng Hứa Tiêu Hàm cùng hội bạn thân đã chọn Hà Nội làm điểm dừng chân để tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.

Đoạn vlog ghi lại chuyến đi không chỉ đơn thuần là những thước phim du lịch thông thường, mà còn là một cuốn cẩm nang sinh động, chân thực và đầy màu sắc. Từ những trải nghiệm nghỉ dưỡng xa hoa tại khách sạn mang chuẩn mực quốc tế, những bữa tiệc fine-dining đạt sao Michelin đắt đỏ, cho đến những gánh hàng rong ven đường, tô phở nóng hổi đậm đà hương vị truyền thống hay cảm giác thót tim tại phố đường tàu nổi tiếng - tất cả đã phác họa nên một bức tranh Hà Nội đa chiều, vừa gần gũi, thân thương, lại vừa mới lạ, đầy bất ngờ.

Không gian lưu trú đẳng cấp và triết lý sống lành mạnh giữa Thủ đô

Ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến thủ đô, hai cô nàng đã lựa chọn một trong những khách sạn 5 sao hàng đầu tại Hà Nội để làm "căn cứ" cho toàn bộ hành trình. Không gian phòng nghỉ mở ra một khung cảnh vô cùng thoáng đãng với góc nhìn trực diện ra hồ nước xanh ngắt và những rặng cây xanh mát, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào, khói bụi của đường phố bên ngoài.

Thiết kế nội thất sang trọng, tinh tế cùng chiếc bồn tắm lớn đặt cạnh cửa sổ kính lớn mang lại cảm giác thư giãn tuyệt đối ngay từ những phút giây đầu tiên check-in.

Một điểm nhấn cực kỳ ấn tượng xuyên suốt vlog của Hứa Tiêu Hàm chính là lối sống kỷ luật và tinh thần yêu thể thao. Dù lịch trình du lịch dày đặc và ngập tràn các món ăn ngon, cô nàng vẫn duy trì thói quen tập luyện nghiêm ngặt.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 bắt đầu ngày mới bằng các bài tập cardio, đạp xe trong phòng gym hiện đại hoặc thử thách bản thân với các bài tập siết cơ bụng đòi hỏi sự kiểm soát cốt lõi (core) cao độ.

Tại bể bơi trong nhà với thiết kế mái kính tràn ngập ánh sáng tự nhiên, hai cô nàng không chỉ bơi lội mà còn sáng tạo ra các bài tập đi bộ nhanh dưới nước - một phương pháp đốt cháy mỡ thừa cực kỳ hiệu quả nhưng ít gây áp lực lên khớp gối. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng và rèn luyện thể chất chính là bí quyết giúp duy trì năng lượng bền bỉ suốt chuyến đi.

Sau những giờ phút dạo phố khám phá mệt mỏi, việc lựa chọn dịch vụ massage tinh dầu tại hệ thống spa cao cấp ngay trong khuôn viên khách sạn là phần thưởng không thể tuyệt vời hơn. Từ việc lựa chọn các loại tinh dầu đặc chế với hương thơm độc quyền, quá trình đả thông kinh mạch dưới đôi bàn tay chuyên nghiệp của kỹ thuật viên cho đến không gian yên tĩnh, ấm cúng - tất cả đã mang lại trạng thái cân bằng sâu sắc cho cả thể xác lẫn tâm hồn. Khép lại liệu trình bằng một bát sữa chua Hy Lạp tươi mát kèm trái cây và tách trà nóng ấm áp, đây chính là định nghĩa chuẩn xác của một lối sống "wellness" thời thượng.

Bản sắc ẩm thực Hà Nội: Khi tinh hoa truyền thống gặp gỡ đẳng cấp quốc tế

Chuyến du lịch của Hứa Tiêu Hàm tại Hà Nội là một hành trình "phá đảo" vị giác thực sự, cô nàng không ngần ngại trải nghiệm mọi thái cực ẩm thực: Từ những nhà hàng fine-dining sang trọng vinh danh bởi cẩm nang Michelin cho đến những quán ăn bình dân ẩn mình trong các ngõ ngách phố cổ.

Trải nghiệm Fine-Dining đạt chuẩn Michelin tại French Grill

Bước chân vào nhà hàng Pháp French Grill nằm trong khách sạn JW Marriott Hanoi (nơi vinh dự nhận các giải thưởng danh giá từ Michelin từ năm 2023 đến 2025), thực khách như lạc vào một không gian ẩm thực châu Âu thu nhỏ giữa lòng Hà Nội.

Các món ăn tại đây được chế biến vô cùng tỉ mỉ và công phu. Từ món bơ Isigny trứ danh với vị béo ngậy đặc trưng, món bò tartare (thịt bò sống trộn lòng đỏ trứng) tươi ngon, cho đến những phần bít tết nướng chín mềm tan trong miệng, thấm đẫm sốt đậm đà.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, không gian sang trọng cùng thái độ phục vụ tận tâm biến bữa trưa thành một trải nghiệm nghệ thuật thực thụ, dẫu đôi khi thực khách phải đặt bàn trước dài ngày để có được vị trí đẹp nhất.

Phở và bún riêu

Không thể nói là đã đến Hà Nội nếu bỏ qua phở - món ăn quốc hồn quốc túy đã vươn tầm thế giới.

Trong vlog, Hứa Tiêu Hàm đã ghé thăm những quán phở có cách bài trí hiện đại, tô phở được dọn ra với nước dùng trong vắt, ngọt thanh từ xương hầm nhiều giờ, kết hợp cùng các loại thịt bò tái, chín mềm mại và những cọng bánh phở trắng mịn, dai nhẹ.

Dù trải nghiệm những nhà hàng cao cấp, cô nàng vẫn dành sự thán phục đặc biệt cho các quán ăn nhỏ ven đường, nơi sự mộc mạc trong nguyên liệu và bí quyết pha chế nước dùng gia truyền tạo nên sức hút khó cưỡng. Đặc biệt, món Bún Riêu Cô Hoàn tại số 47 Hàng Lược với phần nước dùng chua thanh vị cà chua tự nhiên, ngập tràn topping từ chả cá, đậu phụ chiên giòn cho đến bề bề (tôm tích) tươi ngọt, ăn kèm rau sống thả ga, đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất.

Cà phê cốt dừa và những thức quà vặt đường phố

Ghé thăm chuỗi quán cà phê mang phong cách hoài niệm thời bao cấp, thưởng thức ly cà phê cốt dừa béo ngậy, ngọt lịm trong không gian xanh rêu đặc trưng. Dù đánh giá hương vị có phần hơi ngọt so với khẩu vị cá nhân, đây vẫn là một trải nghiệm văn hóa không thể bỏ lỡ khi đến Thủ đô.

Những đĩa hoa quả tươi ngon theo mùa hay những món cuốn thanh mát tại các tiệm ăn nhỏ trong ngõ hẻm luôn mang lại sự sảng khoái, xua tan cái nóng oi ả của vùng nhiệt đới. Mỹ nhân sinh năm 1995 yêu thích đến mức thốt lên: "Đu đủ ở Việt Nam thực sự là loại ngon nhất thế giới".

Nhịp sống phố cổ và những trải nghiệm "thót tim"

Phố Đường Tàu - cảm giác mạnh giữa lòng phố cổ

Một trong những điểm dừng chân kích thích sự tò mò và mang lại lượng tương tác cao nhất trong vlog chính là khu phố đường tàu nổi tiếng.

Dãy nhà san sát hai bên đường ray được biến hóa thành các quán cà phê nhỏ xinh lung linh ánh đèn về đêm. Du khách từ khắp nơi trên thế giới tề tựu về đây, vừa nhâm nhi đồ uống, vừa trò chuyện rôm rả.

Khi tiếng còi tàu vang lên báo hiệu giờ tàu chạy, toàn bộ khu phố bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên. Cảm giác nép mình sát vào bức tường nhà, nhìn đoàn tàu sắt khổng lồ rầm rập lướt qua ngay trước mắt chỉ cách vài gang tấc mang lại một thứ adrenaline phấn khích tột độ mà ít nơi nào trên thế giới có được. (Lưu ý: Trải nghiệm này đòi hỏi sự chú ý cao độ về mặt an toàn theo các quy định mới nhất tại địa phương).

Săn lùng đồ vintage tại các cửa hàng second-hand

Hà Nội còn là thiên đường cho những tín đồ yêu thích thời trang hoài niệm. Việc ghé thăm những cửa hàng đồ si (second-hand) nằm sâu trên tầng thượng của các khu tập thể cũ, qua những hành lang trang trí bích họa graffiti đầy nghệ thuật, mang đến một góc nhìn rất khác về giới trẻ thủ đô. Những chiếc áo khoác Carhartt bụi bặm, áo thun phong cách retro mang đậm hơi thở đường phố Âu Mỹ với mức giá vô cùng hợp lý chính là những món quà lưu niệm độc đáo sau chuyến đi.

Hành trình 48 giờ khép lại bằng tô phở nóng hổi ăn vội trước giờ ra sân bay trở về chuyến bay muộn. Dù có đôi lúc gặp phải những tình huống dở khóc dở cười hay những bỡ ngỡ ban đầu trong việc di chuyển, Hà Nội trong ống kính của Hứa Tiêu Hàm vẫn hiện lên vô cùng sống động, rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Sự giao thoa mượt mà giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự tĩnh lặng của những hồ nước ngập bóng cây và sự náo nhiệt của những con hẻm chằng chịt dây điện, chính là thứ gia vị đặc biệt khiến bất cứ ai khi đã đặt chân đến cũng phải lưu luyến không nỡ rời xa. Hà Nội không chỉ để đi, để ngắm, mà là để cảm nhận bằng tất cả các giác quan - một thành phố luôn biết cách tự đổi mới mình nhưng vẫn giữ trọn vẹn những giá trị cốt lõi qua năm tháng.



