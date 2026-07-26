Lời khuyên cho 12 con giáp trong tiết Lập Thu 2026

Tiết Lập Thu năm 2026 bắt đầu vào thứ Sáu ngày 7/8, tức ngày 25 tháng 6 âm lịch năm Bính Ngọ, khi Mặt Trời đạt kinh độ hoàng đạo 135 độ, và kéo dài đến khoảng ngày 22 tới 23/8 khi tiết Xử Thử tới. Về ngũ hành, Lập Thu mở ra tháng Thân, đưa Kim khí lên vượng trong khi Hỏa khí của mùa hè bắt đầu lui. Đây là mùa của sự thu vén, lắng đọng và tích lũy, chứ không còn là mùa bung sức ồn ào. Với tinh thần đó, mỗi con giáp có một lời khuyên riêng để đi qua quãng giao mùa này một cách nhẹ nhàng và có lợi nhất.

Tuổi Tý: Kim mùa thu sinh Thủy, lại thêm thế tam hợp với tháng Thân, nên tuổi Tý được tiếp sức trong tiết này. Đây là lúc nên tận dụng để ổn định lại công việc và tài chính. Lời khuyên: Cứ chủ động nắm cơ hội, nhưng với những quyết định thật lớn thì nên cân nhắc kỹ và tránh va chạm không cần thiết, bởi cả năm nay vận của bạn còn nhiều biến động cần giữ mình.

Tuổi Sửu: Thổ của tuổi Sửu sinh cho Kim mùa thu, nên bạn có xu hướng cho đi nhiều, dễ thấy hơi hao sức. Lời khuyên: Đây là mùa để chăm chỉ tích lũy chứ chưa phải mùa hưởng thụ, hãy giữ sức cho mình trước khi gánh việc của người khác. Sắp xếp lại chi tiêu và nói lời từ chối đúng lúc sẽ giúp bạn đi đường dài.

Tuổi Dần: Tháng Thân xung với tuổi Dần, lại thêm Kim mùa thu chế ngự Mộc, nên đây là quãng cần thận trọng nhất. Lời khuyên: Giảm bớt mạo hiểm, hoãn những việc lớn chưa cấp bách, chú ý an toàn khi đi lại và giữ bình tĩnh trước mâu thuẫn. Lùi một bước lúc này không phải là thua, mà là giữ sức cho cơ hội tốt hơn ở phía trước.

Tuổi Mão: Kim mùa thu khắc Mộc, nên tuổi Mão cần chú ý dưỡng sức trong tiết này, cả thể chất lẫn tinh thần. Lời khuyên: Đừng lao vào tranh giành hay ôm đồm, hãy làm việc chắc từng bước và ưu tiên sức khỏe. Đây là mùa hợp để bồi đắp nền tảng lặng lẽ, những gì gieo cẩn thận bây giờ sẽ nảy mầm khi sang xuân.

Tuổi Thìn: Tháng Thân kích hoạt thế tam hợp Thân, Tý, Thìn, nên tuổi Thìn được quý nhân và các mối hợp tác nâng đỡ. Lời khuyên: Hãy cởi mở kết nối, nhận sự giúp đỡ và mạnh dạn tham gia việc chung, vì lộc của bạn mùa này đến qua tập thể. Chỉ cần rạch ròi quyền lợi và trách nhiệm ngay từ đầu để mọi hợp tác đều bền.

Tuổi Tỵ: Mùa Hỏa của bạn đã qua đỉnh, nhưng tuổi Tỵ lại lục hợp với tháng Thân nên được trợ lực về hợp tác, kết nối. Lời khuyên: Chuyển dần từ bung sức sang thu vén, đây là lúc tốt để tìm cộng sự, chốt lại các thỏa thuận còn dang dở. Tận dụng các mối quan hệ mới đến trong mùa này, nhưng vẫn cẩn thận với giấy tờ, cam kết.

Tuổi Ngọ: Là tuổi ứng với năm nay nên bạn đã trải qua một chặng khá vất vả, và khi Hỏa lui vào thu, năng lượng có phần chững lại. Lời khuyên: Đây là lúc nên chậm lại, dưỡng sức và không ép mình quá mức. Làm việc thiện, giữ tâm an và chăm sóc sức khỏe sẽ giúp bạn nhẹ nhõm hơn. Đừng cố gồng, biết dừng đúng lúc cũng là một loại bản lĩnh.

Tuổi Mùi: Tuổi Mùi hợp với chi của năm nên vận tổng thể khá thuận, sang tiết Lập Thu càng nên tận dụng hòa khí đó. Lời khuyên: Lộc của bạn mùa này đến từ các mối quan hệ, nên hãy giữ sự chan hòa, chăm sóc gia đình và người thân. Một lời hỏi han, một buổi sum họp có khi mở ra cơ hội bất ngờ. Thu vén dần và tránh tiêu pha bốc đồng.

Tuổi Thân: Tháng Thân chính là mùa của bạn, thời điểm khí vận lên cao nhất trong năm. Lời khuyên: Đây là lúc để tiến, chủ động đề xuất và nắm bắt cơ hội. Nhưng đừng vì đang thuận mà ôm quá nhiều việc, hãy chọn một hai mục tiêu quan trọng nhất để dồn sức, và giữ lại một phần thu nhập để dành cho kế hoạch dài hơi.

Tuổi Dậu: Mùa thu thuộc Kim, cùng bản mệnh với tuổi Dậu, nên bạn như về đúng sân nhà, đầu óc minh mẫn và gọn gàng hơn hẳn. Lời khuyên: Tận dụng sự sắc bén này để dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ, từ công việc đến chi tiêu, rồi bắt đầu tích lũy có kỷ luật. Chỉ cần tránh cầu toàn quá mức khiến mình mệt vì tiểu tiết.

Tuổi Tuất: Tuổi Tuất có sự tương hợp nhất định với chi của năm, lại thêm Thổ sinh Kim trong mùa thu, nên đây là quãng hợp để củng cố nền tảng. Lời khuyên: Tập trung ổn định tài chính, hoàn thiện những việc còn dở và giữ chữ tín trong mọi giao kèo. Mùa này không cần bứt phá ồn ào, chắc chân là thắng, uy tín bồi đắp bây giờ sẽ sinh lợi về sau.

Tuổi Hợi: Kim mùa thu sinh Thủy nên tuổi Hợi được nuôi dưỡng, tinh thần dồi dào và ham học hỏi hơn. Lời khuyên: Đây là mùa lý tưởng để đầu tư vào bản thân, học thêm kỹ năng hoặc mở rộng hiểu biết. Nguồn thu của bạn khá bền, đến từ công việc quen thuộc. Chỉ cần lưu ý giữ hòa khí trong các mối quan hệ để tránh những hiểu lầm nhỏ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.