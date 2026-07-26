Trước đây, nhắc đến bột chiên tại TP. Hồ Chí Minh, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến dãy quán trên đường Võ Văn Tần (quận 3 cũ). Suốt hàng chục năm, nơi đây được xem là "địa chỉ ruột" của những tín đồ mê món ăn vặt gốc Hoa với mùi thơm của bột chiên, trứng, hành lá lan tỏa từ sáng đến tối. Thế nhưng mới đây, nhiều thực khách không khỏi bất ngờ khi một trong những quán nổi tiếng nhất khu vực - bột chiên Đạt Thành đã chính thức đóng cửa sau khoảng 30 năm hoạt động.

Theo thông báo dán trước cửa quán, từ ngày 1/7, bột chiên Đạt Thành ngừng kinh doanh và gửi lời cảm ơn đến tất cả khách hàng đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận tiếc nuối của những người từng gắn bó với quán.

Từ ngày 1/7, bột chiên Đạt Thành chính thức ngừng kinh doanh. Ảnh: Tân Nhân

Trong bài chia sẻ đang được nhiều người đồng cảm trên mạng xã hội, một thực khách lâu năm viết rằng Đạt Thành từng là quán ăn yêu thích từ thời cấp 2. Dù nhiều năm gần đây không còn ghé thường xuyên, mỗi lần đi ngang thấy quán vẫn sáng đèn đều mang lại cảm giác yên tâm rằng một góc ký ức của Sài Gòn vẫn còn đó.

“Những năm 1990 bột chiên Đạt Thành đã rất hot trên con đường Võ Văn Tần này, danh tiếng không hề thua kém bánh mì Sáu Minh, cơm tấm Trần Quý Cáp hay hủ tíu Hồng Phát, Liến Húa, Triều Phong... Nhắm mắt lại mình cũng mường tượng được cảnh đông đúc của nó, mấy chị chủ dáng người thấp thấp luôn đeo găng tay khi chiên bột…” - người này nhớ lại.

Đến khi biết quán đã đóng cửa vĩnh viễn, anh chỉ đúc kết bằng một câu ngắn gọn: "Đâu có gì gì tồn tại mãi mãi". Chính cảm xúc ấy cũng là tâm trạng chung của nhiều người từng lớn lên cùng quán bột chiên hơn 30 năm tuổi này.

Quán bột chiên lâu đời đóng cửa khiến nhiều khách quen không khỏi hụt hẫng. Ảnh: Tân Nhân

"Sự thay đổi của ngành F&B hiện giờ ở Việt Nam quá khủng khiếp. Ngay đến quán bột chiên ăn hơn chục năm nay cũng nghỉ luôn rồi", một cư dân mạng cảm thán.

Theo nhiều khách quen, gia đình chủ quán đã sang định cư ở nước ngoài nên quyết định khép lại việc kinh doanh. Dù chưa có thông báo nào về việc mở lại ở địa điểm khác, thông tin này vẫn khiến không ít người tiếc nuối vì một địa chỉ ăn vặt quen thuộc của Sài Gòn đã chính thức khép lại.

Quán bột chiên gắn bó với biết bao thế hệ

Bột chiên Đạt Thành nằm ngay mặt tiền đường Võ Văn Tần, là một trong những quán lâu đời và đông khách nhất khu vực. Theo lời chủ quán từng chia sẻ, những ngày đầu mở bán, nơi đây khá vắng vẻ, chủ yếu là khách quen.

"Người này đến ăn rồi truyền tai người khác nên quán mới đông như bây giờ", chủ quán từng vừa đứng chiên bánh vừa kể.

Bột chiên Đạt Thành nằm ở đường Võ Văn Tần, là một trong những quán lâu đời và đông khách nhất khu vực

Khoảng hơn 30 năm trước, khu vực này từng có 3-4 quán bột chiên nằm sát nhau, tạo thành một "phố bột chiên" nổi tiếng. Thời điểm đó, món ăn này vẫn còn khá lạ với nhiều người Sài Gòn nên không ít thực khách từ các quận khác cũng tìm đến chỉ để thưởng thức.

Ban đầu, các quán chỉ bán duy nhất món bột chiên. Sau này thực đơn dần phong phú hơn với khoai môn chiên, bánh hẹ, nui chiên... giúp khách có thêm nhiều lựa chọn nhưng vẫn giữ phong cách ăn vặt bình dân đặc trưng.

Món ăn gốc Hoa được "Việt hóa" theo khẩu vị của người dân

Bột chiên vốn là món ăn có nguồn gốc từ cộng đồng người Hoa. Nếu ở các trà quán Quảng Đông, món này gần với bánh củ cải chiên thì khi vào Sài Gòn đã được biến tấu để hợp khẩu vị địa phương.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy là phiên bản Việt có thêm nước tương pha riêng và đĩa gỏi đu đủ chua ngọt ăn kèm để cân bằng vị béo của bột và trứng.

Trong khi đó, tại Singapore hay Malaysia, món ăn này được biết đến với tên gọi Carrot Cake hoặc Chai Tow Kway , thường có hai phiên bản là "black" (nêm hắc xì dầu và đường) và "white" (nêm nước tương). Bột cũng được chiên mềm hơn và thường chỉ ăn kèm tương ớt sa tế.

Bột chiên vốn là món ăn có nguồn gốc từ cộng đồng người Hoa

Bí quyết nằm ở phần bột và chảo chiên luôn đỏ lửa

Theo gia đình chủ quán, tất cả nguyên liệu đều được chuẩn bị mỗi ngày. Quan trọng nhất là phần bột - yếu tố quyết định chất lượng món ăn. Miếng bột đạt chuẩn phải mềm nhưng không bở, bên ngoài vàng giòn, để nguội vẫn không bị cứng.

Một phần bột chiên truyền thống gồm bột, trứng, hành lá, tóp mỡ, sau đó chan thêm nước tương đặc trưng rồi ăn cùng gỏi đu đủ. Khi dùng muỗng cắt từng miếng bột nóng hổi, hòa cùng vị béo của trứng, vị thơm của tóp mỡ và chút chua giòn của đu đủ, món ăn trở nên hài hòa, không hề ngấy.

Tất cả nguyên liệu đều được quán chuẩn bị tươi mới mỗi ngày

Ngoài bột chiên, nhiều thực khách còn yêu thích món khoai môn chiên với lớp vỏ giòn, bên trong bùi và thơm. Bánh hẹ cũng là món được gọi khá nhiều nhờ lớp bột mỏng, nhân hẹ đậm vị.

Thực đơn của quán còn có há cảo (25.000 đồng/đĩa), gỏi bò (30.000 đồng), bò bía (8.000 đồng/cuốn), gỏi cuốn (12.000 đồng/cuốn) cùng các loại nước giải khát như rau má đậu, rau má dừa, sâm lạnh... với giá từ 15.000-20.000 đồng.

Các món bột chiên, bánh hẹ và khoai môn chiên đều có giá 42.000 đồng/phần (1 trứng).

Thực đơn của bột chiên Đạt Thành

Giá cao hơn mặt bằng chung nhưng vẫn đông khách suốt nhiều năm

Trong nhiều năm hoạt động, bột chiên Đạt Thành được xem là một quán ăn vặt quen thuộc của người Sài Gòn, phù hợp cho những bữa ăn nhẹ hoặc những lúc "thèm đồ chiên". Không ít khách nhận xét hương vị của quán gần như không thay đổi sau hàng chục năm, giữ được nét truyền thống hiếm thấy giữa một thành phố luôn chuyển mình.

Theo đánh giá của nhiều thực khách, bột chiên và khoai môn chiên là hai món đáng thử nhất vì ngon khi ăn nóng, lớp ngoài giòn nhẹ nhưng bên trong vẫn mềm. Bánh hẹ cũng thơm và dễ ăn. Phần nước tương có vị ngọt đặc trưng, tuy nhiên một số người cho rằng nếu chua hơn một chút sẽ giúp món ăn cân bằng vị hơn.

Há cảo được nhận xét có lớp vỏ mềm, nhân vừa phải và kích thước nhỏ, dễ ăn. Trong khi đó, gỏi cuốn và bò bía ở mức tròn vai, không quá nổi bật nhưng phù hợp để gọi thêm ăn kèm.

Không gian quán khá nhỏ với bàn ghế thấp, thích hợp nhất khi đi 2 người. Những lúc đông khách, nhiều nhóm phải ghép bàn nên trải nghiệm có phần chật chội.

Không gian bên trong quán

Mức giá 42.000 đồng cho một phần bột chiên cũng được nhiều người đánh giá cao hơn so với mặt bằng chung của các quán cùng món tại TP.HCM. Tuy nhiên, nhờ hương vị ổn định cùng bề dày hàng chục năm hoạt động, quán vẫn luôn có lượng khách quen đông đảo.

Vì vậy, việc bột chiên Đạt Thành chính thức khép lại sau khoảng ba thập kỷ không chỉ là sự đóng cửa của một hàng quán, mà còn khiến nhiều người tiếc nuối khi một địa chỉ ăn vặt gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Sài Gòn đã trở thành chuyện của quá khứ.