Review phim Việt 18 nặng đô nhất 2023: Khán giả che mặt vì chuyện ngoại tình của ông chồng thượng lưu và cô giữ trẻ

Phim điện ảnh gắn mác 18+ Chiếm đoạt do Miu Lê, Phương Anh Đào, Lãnh Thanh, Karik đóng chính vừa chính thức khởi chiếu trên toàn quốc. Ngay từ những hình ảnh quảng bá đầu tiên, ekip sản xuất phim Chiếm đoạt đã khẳng định rằng bộ phim này không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Và đúng như những gì được nghe từ trước, khi xem Chiếm đoạt, nhiều lần khán giả phải lấy tay che mặt vì các diễn viên Lãnh Thanh, Miu Lê, Phương Anh Đào diễn cảnh nóng quá nhiệt tình.

Câu chuyện dễ hiểu, tình tiết gãy gọn

Chiếm đoạt có nội dung khá dễ hiểu, điểm cộng của phim là lối dẫn dắt nhanh gọn, ít sự rề rà, lê thê.

Bộ phim mở đầu với chuyện My (Miu Lê) đến xin làm cô giữ trẻ tại nhà Hà (Phương Anh Đào). Ban đầu, Hà hơi băn khoăn vì chẳng hiểu sao cô gái xinh xắn, tương lai rộng mở như My lại chấp nhận làm công việc đơn giản như là giữ trẻ. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, đắn đo, Hà vẫn quyết định thuê My là người trông coi giúp con trai mình - Bé Bí.

Miu Lê trong vai cô giữ trẻ xinh đẹp, nhiều âm mưu

Hà chẳng mảy may nghi ngờ chuyện My tiếp cận cô là vì có mục đích khác.

Sau khi vào nhà Hà, My có cơ hội làm quen Sơn (Lãnh Thanh) - chồng Hà, Hoàng (Karik) - bạn thân của Sơn và các thành viên khác trong gia đình Sơn. Trong mắt mọi người, My luôn là cô gái ngây thơ, trong sáng, căng tràn sức sống. Hoàng thậm chí còn mê mẩn My đến mức tìm mọi cách tán tỉnh cô bất chấp chuyện My chỉ là cô giữ trẻ, không thuộc tầng lớp trung lưu - thượng lưu như Hoàng, Sơn hay Hà.

Mọi chuyện càng trở nên rắc rối khi Sơn cũng dành sự chú ý đặc biệt cho My. Dù vẫn ân ái mặn nồng với vợ nhưng Sơn đã bắt đầu mơ đến va chạm thể xác cùng My. Cứ thế, cơn mê tình ái dẫn dụ các nhân vật đi vào con đường tăm tối.

My dần lộ rõ chuyện đóng giả làm cô giữ trẻ để vào nhà Sơn - Hà vì mục đích khác. Còn Sơn thì lao theo cơn xoáy ngoại tình, vì thỏa mãn chuyện chăn gối mà đã vượt quá giới hạn chủ - tớ với cô giữ trẻ.

Miu Lê và Lãnh Thanh thực hiện khá nhiều cảnh nóng táo bạo

Bằng cách kể khá gãy gọn, Chiếm đoạt khiến khán giả bị cuốn theo mối quan hệ tay tư phức tạp giữa Hà - Sơn - Hoàng - My. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng, Sơn tuy bên ngoài điển trai, sáng láng nhưng lại che giấu bí mật vô cùng khủng khiếp. My cố làm cô giữ trẻ ngoan hiền nhưng vừa xoay đi là đã trở mặt giật chồng Hà.

Còn Hà và Hoàng, tưởng như xuất hiện trong phim chỉ với tư cách bạn bè nhưng ở quá khứ lại có mối quan hệ khá rối rắm.

Một điểm cộng cho Chiếm đoạt là phim sở hữu dàn diễn viên có ngoại hình khá bắt mắt. Lãnh Thanh - Karik - Miu Lê - Phương Anh Đào hay Hoa hậu Lương Thùy Linh (đóng vai Như, chị gái Sơn) đều dễ dàng thu hút khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Các cảnh quay trong phim cũng được chăm chút ở phần hình ảnh. Xem nhiều trường đoạn, khán giả có cảm giác như Chiếm đoạt là một MV ca nhạc với thời lượng dài gần 2 tiếng.

Phương Anh Đào - Miu Lê hết mình với cảnh nóng

Cả Phương Anh Đào lẫn Miu Lê đều thú nhận đây là lần đầu tiên đóng cảnh nóng "bạo liệt" trên màn ảnh rộng. Các cảnh nóng của Chiếm đoạt không hở da thịt nhiều, đạo diễn sử dụng những góc quay "ăn gian" để che chắn cho diễn viên nữ.

Trên màn ảnh, khán giả chỉ thấy Lãnh Thanh hùng hổ lao vào Phương Anh Đào và Miu Lê. Trong một số phân cảnh, người xem bất giác đưa tay che mặt vì các diễn viên diễn quá nhiệt tình. Trong khoảng 30 phút đầu phim, cứ xem được chốc lát là cảnh nóng lại xuất hiện.

Trong khoảng 30 phút đầu phim, cứ xem được chốc lát là cảnh quay nóng mắt lại xuất hiện

Dẫu vậy, vì cảnh nóng quá dày đặc nên khán giả dễ bị ngộp. Nhân vật Hà thể hiện tình yêu với chồng thông qua việc chủ động mớn trớn và quan hệ. Còn Sơn thì chinh phục My thông qua thú vui thân xác. Các nhân vật tán tỉnh, cưa cẩm nhau thì ít mà hùng hục lao vào đối phương thì nhiều.

Có thể, vì muốn kéo khán giả đến rạp bằng cảnh nóng nên ekip sản xuất mới "chịu chơi" như thế. Và Miu Lê - Phương Anh Đào đúng nghĩa vượt qua giới hạn của bản thân khi tự thực hiện nhiều phân đoạn 18+ cùng Lãnh Thanh. Xem Miu Lê - Phương Anh Đào ở Chiếm đoạt, khó lòng nhận ra đó là những cô gái luôn gắn liền với hình tượng "ngọc nữ" hoặc ngổ ngáo, đáng yêu trên màn ảnh.

Phương Anh Đào có diễn xuất tốt trong bộ phim này

Tuy nhiên, ngoài cảnh nóng ra thì cũng phải thừa nhận, Miu Lê vẫn chưa có sự đột phá trong diễn xuất. Cô diễn tròn vai nhưng không quá mới lạ. Riêng Phương Anh Đào, cô thể hiện được hình ảnh người phụ nữ đáng thương, hết lòng chăm sóc, bảo vệ chồng con nhưng bỗng dưng bị cắm cho "cái sừng" to tướng. Các đoạn đau khổ, dằn xé nội tâm hay điên loạn cũng được Phương Anh Đào thể hiện ổn.

Với Lãnh Thanh, anh được giao cho vai diễn khá khó. Nhưng có thể vì đã quen đóng dạng vai tốt xấu khó lường nên lần này, dù rất chịu chơi với cảnh nóng, song Lãnh Thanh chưa đột phá.

Hoa hậu Lương Thùy Linh đóng vai Như

Cảnh 18+ là ưu thế để Chiếm đoạt tạo tranh luận trong khán giả, tuy nhiên đây cũng là yếu điểm khiến bộ phim dễ bị chê bai. Do đạo diễn đưa cảnh nóng vào quá nhiều nên khó tránh được tình trạng các tình tiết còn lại chưa đủ "độ phê".

Mâu thuẫn giữa Sơn - Hà - My chưa được đẩy lên đến cao trào, các tình tiết liên quan đến án mạng cũng được giải thích vụng về, thiếu tính thực tế. Chuyện tình yêu của My với Hoàng được lồng ghép phía sau đó khá suồng sã, sượng sùng.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Như (Hoa hậu Lương Thùy Linh) cũng chưa đủ ấn tượng. Như và Sơn luôn kèn cựa nhau trong vai trò người thừa kế của tập đoàn bất động sản, tuy nhiên cách đạo diễn kể chuyện lại chưa làm rõ mâu thuẫn giữa 2 người.

Lương Thùy Linh đương nhiên là xuất hiện cực xinh đẹp, chỉ có điều cô nàng vẫn còn một số hạn chế trong diễn xuất, đặc biệt là phần đọc thoại còn bộc lộ khuyết điểm. Trong thời gian tới, Lương Thùy Linh cần trau dồi diễn xuất nhiều hơn nếu như muốn nghiêm túc theo đuổi con đường phim ảnh.