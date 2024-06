Phát ngôn phía Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai về đối thủ Anh Trai Say Hi

Cùng lên sóng trong tuần tháng 6, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi khó tránh khỏi việc bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh. Format của 2 chương trình là như nhau khi đều quy tụ nhiều "anh trai" nổi tiếng. Họ sẽ cùng kết hợp ca hát, nhảy múa thể hiện tài năng trên sân khấu và "thành đoàn" sau đêm chung kết.

Trước những ý kiến nhận xét về hai chương trình, lo ngại việc đuổi theo thành tích của Anh Trai Say Hi, phía nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chia sẻ rằng tình cảm của khán giả sẽ quyết định tất cả: "Các anh tài dù đã lớn tuổi hay đang đương thời còn trẻ và sở hữu lượng fan đông đảo đã tham gia chương trình ai cũng đều cố gắng hết sức để có những tiết mục hay nhất, hành trình ý nghĩa nhất và tạo ra thông điệp tích cực lan truyền đến khán giả. Tôi tin rằng sự chân thành, nỗ lực của các anh sẽ đổi lấy tình yêu và sự trân trọng của khán giả. Và tình cảm của khán giả cũng chính là fandom lớn nhất cũng là sức mạnh lớn nhất của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai".

Nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phản hồi về việc chương trình bị so sánh với Anh Trai Say Hi

Cũng trong họp báo, nhà sản xuất đã có câu trả lời chính thức về tương lai của dàn "anh tài" sau khi bước ra khỏi chương trình. Theo đó, sẽ có nhóm đông các "anh tài" đạt thứ hạng cao giành chiến thắng và tạo thành một "gia tộc" sau đêm chung kết. Tuy nhiên, các "anh tài" này không bắt buộc phải hoạt động chung với nhau như một nhóm nhạc. Họ có thể hoạt động solo hoặc lập nhóm nhỏ đi diễn tùy nhu cầu, sở thích bản thân.

"Mục tiêu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không phải tìm ra một nhóm nhạc mà là tìm ra một gia tộc các anh trai cùng nhau nỗ lực, cùng kết hợp để khám phá thế mạnh, vượt qua giới hạn bản thân để có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Về chính xác số lượng anh tài tạo thành gia tộc, chúng tôi chưa thể tiết lộ nhưng con số là rất nhiều. Chưa biết ai sẽ có cơ hội hợp thành gia tộc nhưng các anh tài đã tính đến chuyện có 1 sân khấu mà 33 người cùng biểu diễn chung. Về phía nhà sản xuất, chúng tôi không bắt buộc các anh tài trong gia tộc phải biểu diễn cùng nhau sau khi chương trình kết thúc", đại diện nhà sản xuất cho biết.



Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 1 quy tụ 33 "anh tài" nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như diễn viên, ca sĩ, người mẫu... như Jun Phạm, Liên Bỉnh Phát, Đăng Khôi, Phan Đình Tùng, Kay Trần, Thiên Minh, Binz, Trương Thế Vinh, BB Trần... Sở hữu dàn sao đông đảo, tài năng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính là một trong những show truyền hình được chờ đợi nhất hiện nay.

Thời gian qua, 33 sao nam đã bắt đầu quay hình chuẩn bị cho chương trình lên sóng. Bên cạnh việc luyện tập thì các "anh tài" không ngại pha trò mảng miếng, thậm chí là "dìm hàng" nhau khi có cơ hội. Ngoài những "cây hài" như BB Trần, Duy Khánh, Tiến Luật thì một vài nhân tố khiến cư dân mạng được phen ngã ngửa vì độ lầy lội không thua không kém. Tập 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ lên sóng vào ngày 29/6 tới.

Liệu các "anh tài" có tạo nên cú nổ truyền thông để vượt mặt Anh Trai Say Hi đã lên sóng trước đó?

