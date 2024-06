Tối 28/6, MV chủ đề cho show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mang tên Hoả Ca - Call Me By Fire chính thức lên sóng. Ca khúc được tạo ra bởi những âm thanh của sự hiện đại qua tiếng nhạc điện tử, kết hợp với màu nhạc rock cũng như những âm thanh giao hưởng. Đây là những chất liệu mà giám đốc âm nhạc SlimV khai thác để tạo nên bản hoà ca này.



MV cho ca khúc Hoả Ca được lấy chất liệu từ hành trình, cột mốc tuổi 30+ của các Anh Tài trong chương trình - những người đã vượt qua nhiều thử thách và chông gai trong sự nghiệp, cuộc sống. Vì thế, thế giới được tạo dựng trong MV Hỏa Ca - Call Me By Fire là sự cấu thành của 5 yếu tố vận hành sa mạc: lửa, cát, bò sát, ảo ảnh và cực quang. Đây là những chất liệu để tái hiện hành trình vượt chông gai của 33 Anh Tài.



MXH bùng nổ về MV Hoả Ca của show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai- 33 Anh Tài cùng 198 cái múi bụng quá chấn động rồi!

Không khó để thấy cả MXH đã thực sự "bùng nổ", MV Hỏa Ca được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Không chỉ các Anh Tài đồng loạt chia sẻ MV mà không ít các Chị Đẹp đến từ mùa 1 lẫn nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp cũng manh tay chia sẻ sản phẩm này. Tất cả đã biến Hỏa Ca trở thành tâm điểm của sự chú ý ngay khi sản phẩm vừa ra mắt. MV nhận được nhiều lời khen về sự mạnh mẽ, bùng nổ và "rực lửa" của các Anh Trai.

Chia line tương đối đồng đều là điểm cộng vượt trội của MV Hỏa Ca so với The Star của show đối thủ.

Netizen sau khi xem trọn vẹn MV đã không ngần ngại cho MV chủ đề show Chông Gai 1-0 so với MV chủ đề show Say Hi. Ở MV The Star - bài chủ đề của show Anh Trai Say Hi bị chê nhiều nhất về việc chia line hát, chia thời lượng lên sóng quá bất hợp lí, để 1 số Anh Trai lên sóng lấn lướt thời gian trong khi rất nhiều Anh Trai thậm chí lên hình chỉ 1 giây mà còn là trong tình trạng hình ảnh nhạt nhòa.

Trong khi đó, MV chủ đề của show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã khắc phục hoàn toàn khuyết điểm này. Các Anh Tài đều có thời lượng lên sóng đồng đều, đều có những giây phút tỏa sáng riêng, đây cũng là điều mà khán giả những show có format nhiều nghệ sĩ tham gia mong đợi.

Các Anh Tài có một đêm hoạt động tương tác hết công suất để chia sẻ về MV Hỏa Ca.

Bên cạnh những thước phim đẹp mắt, MV Hỏa Ca còn gây sốt với hình ảnh dàn Anh Tài khoe 6 múi trong phân cảnh tập luyện võ thuật, được coi là cảnh "ngùn ngụt dương khí" bậc nhất Vpop! Màn đồng diễn rực "lửa" này thể hiện tinh thần thượng võ, khổ luyện trong quá trình trưởng thành của những người đàn ông. Nhiều netizen còn đùa rằng, tóm tắt MV chỉ trong 1 câu "33 Anh Tài và 198 cái múi bụng là đủ!".

Khán giả được dịp trầm trồ khi được chiêm ngưỡng "múi" chất lượng từ các Anh Tài như Phan Đinh Tùng, Jun Phạm, Liên Bỉnh Phát, Quốc Thiên, Đăng Khôi, Trương Thế Vinh,... Không cần phải nói khung cảnh này sẽ trở thành đề tài bán tán cho đến những ngày sau!

Khung cảnh đánh võ của các Anh Tài đang là tâm điểm bàn tán của MXH.

- Ai là người chọn và mời 33 anh chú này vào show xin nhận của tui một cái ôm hun thắm thiết nha, chemistry của mấy ổng từ tương tác hậu trường cho đến lúc trình diễn phải nói là nó cháy, đúng định nghĩa của Hỏa Ca luôn á.

- MV quay đẹp thực sự, nhạc thì khen hơi thừa tại vì team này làm thì chỉ có hay và hay hơn thôi chứ không biết phải chê làm sao. Mong chương trình được khán giả yêu thương phản hồi tích cực nhe!

- Hoả Ca xứng đáng là một power anthem được vang lên khắp mọi sân khấu lớn nhỏ. Bài hát gãy gọn, súc tích, cô đọng về hình ảnh và cho thấy tinh thần đồng đội cực cao mỗi khi hoà giọng. Cả một cái MV nam tính ngồn ngộn! Thích concept về sự khai quật lại những trầm tích bên dưới lớp đất sa mạc. Màu sắc MV rất "hậu tận thế", khớp với ý tứ về "nếu có một ngày, thế giới phai tàn". Tất cả mọi nghệ sĩ đều có khí phách và thần thái, không tạo cảm giác phô diễn hay màu mè. MV làm mình tự nhiên rung cảm với những nghệ sĩ đó giờ mình không quan tâm nhất. Phần hát được chia phù hợp với họ - solo đúng lúc, hoà giọng đúng chỗ.

- Thề luôn, hay thật sự luôn, cảm xúc nữa. Hát rõ lời, ai cũng có line hát riêng và cảnh cận cảnh toàn cảnh diễn riêng. Nói chung là rõ mặt rõ hình, TÔN TRỌNG tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình, không ưu ái ưu tiên 1 cá nhân hay ai cả, đồng đều tất cả. 33 anh tài quá cháy, hết mình. Tuyệt vời thật sự!