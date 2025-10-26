Khi nhắc đến các thực phẩm giàu kali, nhiều người thường nghĩ ngay đến chuối hoặc khoai tây. Nhưng thực tế, một loại rau phổ biến trong chợ Việt, rau cúc (cải cúc / rau tần ô / cúc tần ô…) lại chứa hàm lượng kali rất đáng chú ý. Mặc dù chưa có chứng minh khoa học nào khẳng định nó chứa kali gấp 10 lần khoai tây, nhưng các nguồn dinh dưỡng trong nước ta và thế giới đều công nhận rau cúc là loại rau lá xanh giàu kali tốt cho cơ thể.

Theo bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, 100 g rau cải cúc cung cấp khoảng 219mg kali. Trong khi đó, các báo cáo trong truyền thông cho rằng rau cúc có thể chứa khoảng 220mg - 569mg kali / 100g tùy giống, điều kiện đất đai và cách trồng. Dù chưa đạt con số "gấp 10 lần khoai tây", nhưng rõ ràng rau cúc vẫn là nguồn kali quý giá trong bữa ăn hàng ngày.

Tác dụng nổi bật của rau cúc:

- Ổn định huyết áp, hỗ trợ tim mạch: Kali là khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng điện giải, làm giảm áp lực lên thành mạch máu, hỗ trợ giảm huyết áp ở những người cao huyết áp.

- Tăng cường chức năng thần kinh - cơ bắp: Kali giúp dẫn truyền tín hiệu thần kinh, co cơ linh hoạt. Khi thiếu kali, cơ thể dễ mệt mỏi, tê bì tay chân.

- Hỗ trợ tiêu hóa và thanh nhiệt: Trong Đông y, rau cúc có vị ngọt mát, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và hỗ trợ tiêu hóa, phù hợp mùa thu khi cơ thể dễ bị tích nhiệt.

- Chống oxy hóa và bảo vệ tế bào: Rau cúc chứa vitamin C, carotenoids, các hợp chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa, bảo vệ tế bào.

Ngoài ra, các nghiên cứu trong nước cũng cho biết cải cúc hỗ trợ giảm cholesterol, làm đẹp da và giảm các nguy cơ viêm - oxy hóa

Theo BS Lê Thị Hạnh (chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, tại Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia): "Rau lá xanh như cải cúc là lựa chọn thông minh để bổ sung kali, đặc biệt cho người làm việc văn phòng, người cao tuổi hoặc những ai tập luyện nhiều. Một chế độ ăn cân bằng với rau xanh + trái cây + thực phẩm giàu đạm sẽ đảm bảo nhu cầu kali mà không phải phụ thuộc vào thuốc bổ".

Bà cũng lưu ý rằng, mặc dù rau cúc rất bổ, nhưng cần chế biến đúng cách, nên hấp, luộc nhanh hoặc xào trong thời gian ngắn để giữ dinh dưỡng; tránh nấu quá lâu làm mất các vitamin dễ phân hủy như vitamin C.

Khi nào và ai nên ăn nhiều rau cúc?

Người mệt mỏi, tay chân hay tê bì hoặc co rút cơ

Người có huyết áp cao cần kiểm soát

Người có chế độ ăn thiếu rau xanh, trái cây

Người bước vào mùa lạnh, cần tăng năng lượng và bổ sung khoáng chất

Tuy nhiên, cũng như mọi loại thực phẩm khác, không nên ăn quá nhiều cùng lúc, vì có thể gây dư chất hoặc ảnh hưởng hệ tiêu hóa, đặc biệt với người có thể trạng "hư hàn" (theo y học truyền thống) thì nên ăn vừa phải.

Gợi ý món ăn kèm từ rau cúc: Canh cải cúc nấu tôm; Cải cúc xào tỏi; Cháo bí đỏ + cải cúc; Salad cải cúc trộn dầu mè,...

Mẹo bảo quản rau cải cúc:

- Không rửa rau trước khi bảo quản: Nước làm rau dễ bị úng và thối nhanh. Chỉ nên rửa rau ngay trước khi chế biến. Nếu rau dính nhiều đất, bạn có thể dùng khăn giấy khô lau nhẹ phần gốc.

- Bọc giấy hoặc khăn ẩm quanh gốc rau: Dùng khăn giấy hoặc giấy ăn ẩm quấn quanh phần gốc rau, giúp giữ độ ẩm cần thiết mà không gây đọng nước. Sau đó cho vào túi zip hoặc túi nilon đục lỗ nhỏ để rau "thở" được.

- Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh: Nhiệt độ lý tưởng: 3-5°C. Tránh để gần ngăn đông hoặc gần các thực phẩm có mùi mạnh (hành, tỏi, cá…).

- Dùng hộp bảo quản rau chuyên dụng: Nếu có hộp nhựa hoặc hộp thủy tinh có nắp thoát khí, nên xếp rau cúc vào đó. Lót dưới đáy hộp 1 lớp khăn giấy để hút ẩm, giúp rau không bị đọng hơi nước.

- Thời gian bảo quản tối ưu: Rau cúc nên dùng trong 2-3 ngày sau khi mua là tốt nhất. Nếu muốn để lâu hơn, có thể trụng sơ qua nước sôi 10 giây, để ráo rồi chia nhỏ, bảo quản ngăn đá, khi cần chỉ việc rã đông nhẹ là có thể dùng nấu canh.

- Mẹo nhỏ: Cho vài lát gừng vào túi rau. Gừng có tính kháng khuẩn tự nhiên, giúp rau chậm hỏng và giữ mùi thơm tươi lâu hơn.

