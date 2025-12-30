Rất nhiều show Việt hủy vì ế vé trong năm 2025, bức xúc nhất là BTC mở bán tại cổng rồi báo hủy đột ngột

Năm 2025 chứng kiến sự sôi động của thị trường nhạc Việt nhưng cũng ghi nhận không ít sự cố đáng tiếc khi hàng loạt đêm nhạc bị hủy hoặc hoãn vào phút chót. Từ những chương trình nghệ thuật lớn cho đến các minishow, lý do được đưa ra từ "bất khả kháng" đến vấn đề bán vé đều để lại nhiều tiếc nuối và tranh luận trong cộng đồng khán giả.

Concert Về Đây Bốn Cánh Chim Trời hủy ngay tại sân khấu

Sự kiện gây ồn ào nhất dịp cuối năm chính là concert Về Đây Bốn Cánh Chim Trời, dự kiến diễn ra tối 28/12 tại Hà Nội. Đây là chương trình được giới thiệu là dự án nghệ thuật quy mô, tôn vinh 4 nhạc sĩ lớn: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến. Tuy nhiên, đêm nhạc đã kết thúc bằng một kịch bản không ai mong muốn đó là hủy show ngay khi khán giả đã có mặt tại điểm diễn.

Sự kiện gây ồn ào nhất dịp cuối năm chính là concert Về Đây Bốn Cánh Chim Trời (Ảnh: FB)

Trước giờ G, tin đồn về việc chương trình có nguy cơ hoãn do tình hình bán vé không khả quan đã xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chiều 28/12, đại diện đơn vị sản xuất vẫn khẳng định trên báo chí rằng sự kiện diễn ra bình thường, công tác tổng duyệt vẫn được tiến hành. Đáng chú ý, việc bán vé vẫn tiếp tục được duy trì đến phút chót, bất chấp những dấu hiệu bất ổn.

Đỉnh điểm của sự việc diễn ra vào tối cùng ngày. Trong khi khán giả đã ổn định chỗ ngồi và quá giờ khai màn hơn 30 phút, sân khấu vẫn vắng bóng nghệ sĩ. Trước đó ít phút, ca sĩ Lê Hiếu và công ty quản lý của Lâm Bảo Ngọc đã lần lượt thông báo rút lui do các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức.

Đêm nhạc đã kết thúc bằng cách hủy show ngay khi khán giả đã có mặt tại điểm diễn (Ảnh: FB)

Cuối cùng, đại diện ban tổ chức mới trực tiếp lên sân khấu xin lỗi và thông báo hoãn chương trình. Lý do chính thức được đưa ra trên fanpage sau đó là "bất khả kháng". Cách xử lý khủng hoảng chậm trễ, thiếu minh bạch của đơn vị tổ chức đã khiến dư luận bức xúc, đặc biệt là khi khán giả phải nhận thông báo hủy ngay tại hiện trường thay vì được cảnh báo sớm.

Lân Nhã hủy show tại Hà Nội vì “không bán đủ vé”

Ngày 26/11, ca sĩ Lân Nhã thông báo hủy Nhã Concert chặng Hà Nội, dự kiến tổ chức ngày 7/12 tại Cung Hữu Nghị Việt - Xô. Nam ca sĩ thẳng thắn thừa nhận lý do hủy show là do lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ mong muốn ưu tiên nguồn lực để chung tay hỗ trợ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời điểm đó.

Lân Nhã hủy show tại Hà Nội vì “không bán đủ vé” (Ảnh: FB)

Trước khi thông báo chính thức được đưa ra, tin đồn về việc show bị hủy đã lan truyền khi nhiều khán giả mua vé được BTC liên hệ riêng để hoàn tiền. Thông tin này gây chấn động không nhỏ, bởi Lân Nhã vốn được mệnh danh là "ông hoàng phòng trà" với tệp khán giả trung thành, bảo chứng cho khả năng lấp kín các đêm nhạc riêng. Do đó, dù show tại TP.HCM vẫn diễn ra, việc hủy chặng Hà Nội vẫn là một cú sốc lớn đối với người hâm mộ nam ca sĩ.

Sự việc này cũng khơi lại các tranh luận về mức giá vé của Nhã Concert (Ảnh: FBNV)

Sự việc này cũng khơi lại các tranh luận về mức giá vé của Nhã Concert. Với giá dao động từ 2,5 triệu đến 5,9 triệu đồng, đêm nhạc của Lân Nhã có mức giá tương đương với các ngôi sao hạng A như Mỹ Tâm hay Hà Anh Tuấn. Nhiều ý kiến cho rằng mức định giá này là khá cao so với mặt bằng chung và dòng nhạc trữ tình mà anh theo đuổi, dẫn đến khó khăn trong việc tiêu thụ vé tại thị trường miền Bắc.

Bùi Công Nam hủy show, fan nổi giận với ekip

Vào tháng 9, cộng đồng fan của Bùi Công Nam xôn xao trước thông báo từ công ty quản lý BCN Entertainment về việc nam ca nhạc sĩ hủy lịch trình biểu diễn tại đêm nhạc Touch The Emotions, dự kiến diễn ra ngày 4/10.

Lý do được đưa ra là phía nghệ sĩ và đơn vị tổ chức không thống nhất được phương án làm việc. Trách nhiệm hoàn vé được chuyển giao cho đơn vị tổ chức là Sky UK Entertainment. Tuy nhiên, thông báo này đã châm ngòi cho làn sóng phản ứng từ người hâm mộ.

Lý do được đưa ra cho buổi huỷ show của Bùi Công Nam là phía nghệ sĩ và đơn vị tổ chức không thống nhất được phương án làm việc (Ảnh: FBNV)

Nhiều ý kiến cho rằng ekip quản lý đang thiếu tính toán trong việc nhận show, khiến nghệ sĩ rơi vào thế khó. Trước đó, lịch trình dày đặc của Bùi Công Nam trong tháng 9, từ các sự kiện âm nhạc đến livestream nhãn hàng, đã khiến fan lo ngại cho sức khỏe của anh. Việc liên tục xuất hiện các thông báo hủy, hoãn mang tên Bùi Công Nam khiến công chúng đặt câu hỏi về sự chuyên nghiệp của đội ngũ đứng sau, khi để hình ảnh nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi những quyết định quản lý thiếu nhất quán.

Minishow Đức Phúc - Noo Phước Thịnh bị hoãn

Sau chiến thắng lịch sử tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ở Nga, Đức Phúc dự kiến có màn hội ngộ khán giả Hà Nội qua một minishow vào ngày 15/11. Điểm nhấn của đêm nhạc là sự xuất hiện của khách mời đặc biệt Noo Phước Thịnh. Đây là lần đầu tiên đàn anh Noo Phước Thịnh nhận lời làm khách mời trong show riêng của Đức Phúc, tạo nên sức hút lớn cho chương trình.

Chỉ 3 ngày trước khi sự kiện diễn ra, BTC bất ngờ thông báo tạm hoãn đêm nhạc (Ảnh: FB)

Tuy nhiên, chỉ 3 ngày trước khi sự kiện diễn ra, BTC bất ngờ thông báo tạm hoãn đêm nhạc. Lý do được đưa ra là "bất khả kháng" nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho nghệ sĩ. Show diễn được quyết định dời sang năm 2026.

Thông báo gấp gáp này khiến nhiều khán giả hụt hẫng, đặc biệt là những người đang mong chờ màn ăn mừng chiến thắng của Quán quân Intervision. Mặc dù BTC cam kết sự kiện trở lại sẽ được đầu tư kỹ lưỡng hơn và gắn liền với chuỗi hoạt động mới, việc phải chờ đợi sang năm sau vẫn là một điều đáng tiếc cho người hâm mộ của cả hai nam ca sĩ trong những tháng cuối năm 2025.