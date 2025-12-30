Hot nhất cuối năm: Thiếu gia số 1 showbiz công khai hẹn hò thiên kim kém 21 tuổi, nhìn khung hình chung mà sốc ngang

Tối 29/12, tờ 163 đưa tin, nam ca sĩ quốc dân Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin) vừa bất ngờ công khai hẹn hò hot girl Thất Thất - 1 thiên kim tiểu thư kém anh tận 21 tuổi. Nam ngôi sao dùng những lời lẽ ngôn tình trong bài đăng công bố chuyện tình cảm của mình: "Tình yêu không cần dùng tới những lời lẽ dài dòng, mà đó là sự gắn bó kiên trì bất kể trời nắng hay mưa, dành cho nhau tình yêu và sự đồng hành chân thành nhất. Đó là 1 minh chứng của hạnh phúc".

Đồng thời, Lâm Tuấn Kiệt cũng vừa công bố bức hình chụp chính diện đầu tiên cùng bạn gái. Được biết, nam ca sĩ mới đây đã đưa người thương về dự tiệc sinh nhật lần thứ 70 của mẹ mình. Sau bữa tiệc, nam ngôi sao họ Lâm và bạn gái có chụp bức hình hạnh phúc cùng bố mẹ nam ca sĩ trong bầu không khí ấm áp. Truyền thông xứ Trung nhận định, động thái này cho thấy Thất Thất nhận được sự chào đón nồng nhiệt của bố mẹ Lâm Tuấn Kiệt và người thân nam ca sĩ sinh năm 1981 cũng đã xem bạn gái anh như 1 thành viên trong gia đình.

Lâm Tuấn Kiệt gây xôn xao khi công khai hẹn hò 1 thiên kim kém 21 tuổi trong tối 29/12. Tin tức này đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trên hot search Weibo. Ảnh: Weibo

Bên cạnh đó, ký giả của tờ 163 còn dành nhiều lời khen "có cánh" cho ngoại hình Thất Thất: "Thất Thất sở hữu diện mạo xinh đẹp cùng vóc dáng cao ráo không hề thua kém các nữ minh tinh trong làng giải trí. Có thể nói, Lâm Tuấn Kiệt thực sự rất có mắt nhìn". Trong khi đó, 1 bộ phận netizen lại sốc ngang khi chiêm ngưỡng hình ảnh chụp chung của Lâm Tuấn Kiệt và bạn gái thiên kim. Theo những khán giả này, cặp đôi quả thực chênh lệch lớn về ngoại hình, nhìn chẳng khác gì chú cháu.

Cách đây không lâu, Lâm Tuấn Kiệt đã lọt vào ống kính của "người qua đường" khi tận hưởng buổi hẹn hò cùng Thất Thất trên đường phố Los Angeles (Mỹ). Trong video được chia sẻ rầm rộ, 2 người diện đồ đôi, sánh bước bên nhau trong bầu không khí hạnh phúc. Nhân chứng tiết lộ thêm, nam ca sĩ quốc dân và người yêu tương tác tự nhiên đầy ăn ý, thi thoảng còn "liếc mắt đưa tình" với đối phương.

Lâm Tuấn Kiệt và thiên kim tiểu thư 10X diện đồ đôi, sánh bước bên nhau trên đường phố Mỹ. Ảnh: 163

Truyền thông xứ Trung đi sâu tìm hiểu và phát hiện ra Lâm Tuấn Kiệt - Thất Thất đã lộ nhiều bằng chứng hẹn hò trong khoảng 2 năm qua. Bắt đầu từ năm 2024, Thất Thất nhiều lần xuất hiện tại các buổi concert của Lâm Tuấn Kiệt. Không chỉ ngồi ở hàng ghế VIP, hot girl 10X còn trò chuyện thân mật với nam ca sĩ trong hậu trường. Sang tới năm nay, 2 người còn cùng nhau tận hưởng những chuyến du lịch ở New Zealand, Nhật Bản và nhiều nơi khác.

Theo truyền thông xứ Trung, Lâm Tuấn Kiệt đã hẹn hò với Thất Thất từ năm 2024. Cặp đôi từng nhiều lần ra nước ngoài hẹn hò, tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Weibo

Nam ca sĩ họ Lâm sinh năm 1981, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ người Singapore nhưng chủ yếu hoạt động tại Trung Quốc. Nhờ giọng ca trời phú và độ nổi tiếng đình đám trong showbiz, anh được công chúng ưu ái xếp vào trong "Tân tứ đại thiên vương" cùng với Châu Kiệt Luân, La Chí Tường và Vương Lực Hoành.

Anh được xem là ca sĩ quốc dân ở làng nhạc Hoa ngữ nhờ sở hữu hàng loạt bản hit quen thuộc với khán giả ở mọi lứa tuổi như Giang Nam, High Fashion... Dù đã đi hát được 20 năm, tên tuổi Lâm Tuấn Kiệt vẫn không hạ nhiệt và còn trở thành tấm gương cho nhiều idol trẻ trong lĩnh vực âm nhạc.

Đáng chú ý, tờ 163 cho biết Lâm Tuấn Kiệt xuất thân từ gia đình giàu có, sở hữu công ty lớn. Nhiều khán giả cũng trìu mến gọi nam ca sĩ là thiếu gia số 1 showbiz dựa trên những thành tích vẻ vang của anh trong suốt sự nghiệp.

Trong khi đó, Thất Thất cũng xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt. Theo nguồn tin, gia đình hot girl 10X sở hữu nhiều biệt thự ở Trung Quốc, Tokyo (Nhật Bản), New York (Mỹ)... Cô theo học ngôi trường danh giá, có mức học phí đắt đỏ bậc nhất thế giới Parsons School of Design.

Lâm Tuấn Kiệt xuất thân giàu có, gặt hái nhiều thành tích "vô tiền khoáng hậu" trong sự nghiệp. Ảnh: Sohu