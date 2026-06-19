Rất ít người biết phim Trung Quốc này, nhưng đã xem rồi thì chưa ai chê cả: Cặp chính đẹp đôi đến tận cùng

Thị trường phim dài tập Trung Quốc những năm gần đây bị đánh giá là ngày càng trở nên xuống cấp, thế nhưng không phải là không có những bộ phim chất lượng. Tuy nhiên, không phải bộ phim xuất sắc nào cũng được đầu tư tuyên truyền một cách xứng đáng để được nhiều người biết đến và Sắc Màu Pháo Hoa Nhân Gian là một cái tên như vậy.

Sắc Màu Pháo Hoa Nhân Gian là một bộ phim mang đậm hơi thở chữa lành.

Ra mắt vào năm 2023, bộ phim không tạo được tiếng vang lớn. Thế nhưng tác phẩm này được cộng đồng "mọt phim" đánh giá là một viên ngọc ẩn cực kỳ đáng xem nhờ nội dung chữa lành nhẹ nhàng, giàu ý nghĩa nhân văn và phản ứng hóa học bùng nổ giữa hai diễn viên chính. Thậm chí, chắc cũng chẳng quá khi nói rằng Sắc Màu Pháo Hoa Nhân Gian là bộ phim chỉ có hợp hay không hợp gu, chứ không ai có thể chê nó dở được.

Trần Hâm Hải và Lư Dương Dương vừa có ngoại hình rất đẹp lại có khả năng tạo chemistry cực kỳ ấn tượng.

Câu chuyện phim Sắc Màu Pháo Hoa Nhân Gian xoay quanh hành trình cưới trước yêu sau của Cảnh Thâm và Tư Thanh. Nam chính Cảnh Thâm là một nghệ nhân truyền thống trẻ tuổi, theo đuổi cuộc sống bình yên nơi nơi thôn quê. Trong khi đó, Tư Thanh là một nhân viên giỏi giang làm việc tại bộ phận thu hồi nợ của một ngân hàng. Công việc này mang đến cho Tư Thanh rất nhiều áp lực, còn bị đồng nghiệp ghen ghét nói xấu.

Cảnh Thâm và Tư Thanh là hai con người mang giá trị quan hoàn toàn khác nhau, vốn dĩ nên sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Vậy mà định mệnh lại để họ bước vào mối quan hệ hôn nhân theo cách khó tin.

Bộ phim có nhiều cảnh quay cực kỳ nghệ thuật.

Phim khắc họa chân thật cuộc sống của những con người bình thường, từ đó tạo ra sự đồng cảm. Không chỉ vậy, phim cũng gửi gắm thông điệp ý nghĩa về việc công việc, hôn nhân, cuộc sống, về việc biết trân trọng hiện tại, trân trọng những niềm hạnh phúc tưởng nhỏ bé nhưng lại to lớn vô cùng. Các nhân vật từ chính đến phụ đều được xây dựng tốt, khiến khán giả cảm thấy dễ chịu khi xem.

Về diễn xuất, Trần Hâm Hải và Lư Dương Dương đã mang đến màn trình diễn hoàn hảo. Họ không chỉ đẹp đến nao lòng, mà còn tạo ra chemistry đỉnh nóc kịch trần, trông xứng đôi vừa lứa trong mọi khung hình.

Đáng chú ý, dù là một dự án không được đầu tư lớn thế nhưng Sắc Màu Pháo Hoa Nhân Gian lại có nhiều cảnh quay đẹp đến nao lòng. Các bản nhạc trong phim cũng hay, hỗ trợ tốt cho việc đẩy cảm xúc. Tất cả hòa quyện tạo nên một bộ phim xuất sắc, để lại nhiều dư vị trong lòng khán giả.

nguồn: Douyin