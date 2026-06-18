Phim Trung Quốc vô lý đùng đùng nhưng xem cực đã: Nam chính cầm súng máy nã cao thủ võ lâm, cổ trang mà nó lạ lắm

Thời điểm hiện tại, những bộ phim ngắn màn hình dọc đang ngày một trở nên phổ biến và quen thuộc hơn với khán giả. Dù không sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng hay được đầu tư kinh phí khủng, thế nhưng nhờ lợi thế không bị kiểm duyệt gắt gao như phim dài truyền thống, thế nên nhiều tác phẩm sở hữu nội dung có thể rất phi lý nhưng lại mới lạ, hấp dẫn và Trung Thần Cứu Giá là một trong số đó. Tác phẩm này hiện thu hút 6 triệu lượt xem trên kênh TikTok StardustTV_Short Drama.

Trung Thần Cứu Giá xoay quanh câu chuyện về Mạnh Dận, vốn là một người hiện đại xuyên không vào thế giới cổ đại. Bằng tư duy và tri thức của người sống hàng ngàn năm sau, anh đã sống một cuộc đời đầy màu sắc ở thế giới mới, đồng thời có tình cảm với 2 mỹ nhân tuyệt đẹp là nữ hoàng đế Hạ Uy Nguyệt và công chúa Hạ Thanh Dao.

Trung Thần Cứu Giá thu hút nhiều lượt xem.

Tất nhiên, motip xuyên không không hề mới, nhưng điều thú vị ở chỗ là nhân vật Mạnh Dân có thể xây dựng đại đội đặc chủng, cho nghiên cứu chế tạo là những vũ khí hiện đại như súng máy Galting Gun, súng phóng lựu, flycam, lựu đạn và thậm chí là cả xe tăng. Tất nhiên, những chi tiết này quả thực vô cùng phi lý, thế nhưng việc được chứng kiến màn đối đầu giữa vũ khí nóng được kết tinh từ khoa học hiện đại và những cao thủ võ lâm, những đội quân của thế giới hiện đại đem đến cảm giác rất thú vị.

Trung Thần Cứu Giá có nội dung "ảo tung chảo" nhưng mới mẻ, qua đó lại mang đến sự hấp dẫn cho người xem.

Phân cảnh nam chính Mạnh Dận cầm súng phóng lựu bắn rụng cao thủ võ lâm đang bay trên trời khiến nhiều khán giả xem phim phải bật cười.

Thêm vào đó, việc nam chính liên tục dùng tri thức hiện đại để khiến những người ở thế giới cổ đại phải kinh ngạc cũng mang đến sự sảng khoái cho khán giả. Tất nhiên, không thể đòi hỏi chiều sâu nội dung hay yêu cầu quá cao về chất lượng hình ảnh, diễn viên của những bộ phim ngắn màn hình dọc thế này. Dẫu vậy, nếu đang cần một "làn gió mới" thuần giải trí, Trung Thần Cứu Giá có thể là cái tên đáng tham khảo.

Nếu không yêu cầu quá cao về chất lượng sản xuất, đây là một bộ phim hoàn toàn đủ sức đáp ứng nhu cầu giải trí nhanh.

Một vài bình luận của khán giả về Trung Thần Cứu Giá:

- Haha, rocket luôn mà.

- Trời ơi flycam DJI mới chịu.

- Phim này hay.

- Đúng là chúng sinh bình đẳng, haha.

- Tui xem 3 lần rồi chưa thấy hay chỗ nào, hehe.

nguồn: StardustTV_Short Drama