Sau khi chính thức lên sóng vào ngày 16/6, bộ phim thanh xuân ngôn tình Xích Hạ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Dù đạt thành tích rating khả quan trong ngày đầu phát sóng, tác phẩm lại gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội vì kịch bản bị cho là cải biên quá mức so với nguyên tác, đồng thời sở hữu nhiều tình tiết phi thực tế khiến khán giả đòi xóa sổ ngay lập tức.

Dù đạt thành tích phát sóng khá tốt với rating thời gian thực chạm mốc 0,4811%, đứng đầu khung giờ các đài vệ tinh cấp tỉnh, đồng thời nhanh chóng lọt Top 5 tổng bảng Mango TV và vượt 14 triệu lượt xem chỉ sau 3 giờ 30 phút, Xích Hạ lại không cho thấy sức hút tương xứng về mặt thương mại. Ngày đầu lên sóng, phim chỉ có 2 nhà tài trợ quảng cáo, trong khi dữ liệu Yunhe ghi nhận thị phần đạt 3,8% với khoảng 6,27 triệu lượt xem. Nhiều ý kiến trong ngành cho rằng màn ra mắt này chưa đáp ứng kỳ vọng, cho thấy sức nóng từ nguyên tác và dàn diễn viên vẫn chưa đủ để chuyển hóa thành sự yêu thích đối với nội dung phim.

Ngay từ trước khi lên sóng, Xích Hạ vốn không nhận được quá nhiều sự chú ý. Bộ phim do Bao Thượng Ân và Châu Kha Vũ đóng chính gần như được công bố lịch phát sóng một cách khá gấp gáp, thiếu vắng các hoạt động quảng bá quy mô lớn. Sau ngày đầu tiên phát sóng, tác phẩm tiếp tục đối mặt với làn sóng đánh giá tiêu cực, thậm chí bị nhiều cư dân mạng xếp vào nhóm phim có thành tích thấp nhất trong số các tác phẩm đang chiếu.

Phần lớn chỉ trích tập trung vào cốt truyện và thiết lập nhân vật. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim mang màu sắc của các phim thần tượng Đài Loan từ hơn hai thập kỷ trước. Nữ chính Chu Vãn là hình mẫu "nữ chính số khổ" điển hình khi cha phá sản rồi qua đời, mẹ bỏ đi, bản thân phải sống cùng bà nội và gánh trên vai khoản nợ gia đình. Trong khi đó, nam chính Lục Tây Kiêu lại là hình tượng phú nhị đại nổi loạn, thích đua xe, ghét học hành và sống tách biệt với mọi người.

Theo nhận xét của nhiều khán giả, mô-típ "lọ lem nghèo khó gặp công tử nhà giàu" vốn đã xuất hiện dày đặc trong các bộ phim thần tượng đời đầu, nay được mang trở lại nhưng không có nhiều đổi mới. Không chỉ vậy, các mối quan hệ giữa các nhân vật còn bị đánh giá là quá mức drama gượng ép. Mẹ ruột của nữ chính sau nhiều năm lại trở thành mẹ kế của nam chính, trong khi nam phụ vừa là thanh mai trúc mã của nữ chính vừa được cho là có quan hệ huyết thống với nam chính. Không ít người xem thẳng thắn nhận xét những mối quan hệ chồng chéo này "khó tin đến mức khó hiểu".

Tuyến tình cảm của cặp đôi chính cũng bị cho là đi theo lối mòn quen thuộc. Sau khi biết chuyện mẹ mình trở thành mẹ kế của nam chính, Chu Vãn chủ động tiếp cận Lục Tây Kiêu dưới danh nghĩa gia sư. Hai người dần nảy sinh tình cảm, nhưng vì những hiểu lầm liên quan đến gia đình và cảm giác bị lợi dụng, họ chia xa trong nhiều năm trước khi tái hợp. Nhiều khán giả cho rằng đây là kiểu kịch bản ngôn tình đầy bi kịch và hiểu lầm đã lỗi thời từ lâu, gợi nhớ đến những tiểu thuyết thanh xuân đình đám đầu những năm 2000.

Bên cạnh đó, hàng loạt tình tiết trong phim cũng trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội vì quá phi lý. Một trong những phân cảnh gây tranh cãi nhất là việc nữ chính dù có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vẫn dốc gần hết số tiền trong túi để mua cá vàng nhằm "giải cứu sinh mạng nhỏ bé". Sau đó, nam chính mua lại toàn bộ số cá trong cửa hàng và cùng cô thả chúng vào hồ bơi bỏ hoang của trường học. Khi phát hiện một số loài cá không thể sống chung, cả hai lần lượt nhảy xuống hồ bơi để cứu cá. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi vì sao họ không dùng vợt để vớt cá mà lại chọn cách hành động đầy kịch tính như vậy. Không ít bình luận mỉa mai rằng cảnh quay này chẳng khác nào "Titanic phiên bản học đường".

Ngoài ra, nhiều tình tiết khác gây sốc vì quá vô lý. Chẳng hạn như cảnh nam chính đá vỡ đường ống cứu hỏa trong lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi đại học khiến toàn trường bị dội nước; cảnh nữ chính cưỡi xe điện lao tới giải cứu nam chính được cư dân mạng chế giễu là "một người một xe chống lại thiên quân vạn mã", hay việc chỉ nhờ photo ghi chép của học bá mà điểm toán của nữ chính có thể tăng vọt lên 118 điểm trong thời gian ngắn.

Không chỉ khán giả thông thường, người hâm mộ nguyên tác cũng tỏ ra đặc biệt thất vọng với bộ phim. Nhiều độc giả cho rằng biên kịch đã thay đổi quá nhiều nội dung quan trọng, khiến tác phẩm gần như trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Những phân cảnh kinh điển trong truyện bị cắt bỏ hoặc thay đổi, chẳng hạn cảnh ngắm tuyết vốn thuộc về cặp đôi chính lại được chuyển sang cho nữ chính và nam phụ. Câu thoại nổi tiếng khi hai nhân vật gặp lại nhau: "Chu Vãn, em còn dám xuất hiện sao?" cũng bị thay bằng câu đơn giản hơn: "Lâu rồi không gặp".

Trên các diễn đàn, nhiều fan nguyên tác để lại những bình luận gay gắt như: "Ngoài tên nhân vật ra thì chẳng còn liên quan gì đến nguyên tác". Thậm chí có người nhận xét kịch bản giống như được viết bởi "học sinh cấp hai" hoặc được hoàn thành trong trạng thái "mộng du". Một bộ phận khán giả còn kêu gọi nhà sản xuất gỡ phim khỏi nền tảng phát sóng.

Về diễn xuất, Bao Thượng Ân tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi. Dù nhiều ý kiến thừa nhận nữ diễn viên đã tiến bộ hơn so với các vai diễn cổ trang trước đây, nhưng phần thể hiện trong Xích Hạ vẫn bị đánh giá là thiếu sức thuyết phục. Khán giả cho rằng cô đã biến một nhân vật nội tâm, ít nói thành hình tượng "búp bê nhựa", không thể hiện được những chuyển biến cảm xúc tinh tế qua ánh mắt và biểu cảm. Trong khi đó, diễn xuất của Châu Kha Vũ cũng chỉ được nhận xét ở mức trung bình, lời thoại thiếu cảm xúc và chưa đủ sức nâng đỡ nhân vật.

Khâu tạo hình cũng không thoát khỏi chỉ trích. Dù nhân vật Chu Vãn được xây dựng là một nữ sinh nghèo vượt khó, nhưng lớp trang điểm của cô trong nhiều cảnh học đường lại bị cho là quá dày và thiếu tính chân thực, không phù hợp với hoàn cảnh nhân vật.

Từ một dự án thanh xuân được kỳ vọng nhờ sở hữu nguyên tác có lượng người hâm mộ đông đảo, Xích Hạ đang đối mặt với làn sóng phản ứng mạnh mẽ ngay từ những tập đầu tiên. Dù vẫn đạt thành tích rating khả quan, bộ phim hiện bị phủ bóng bởi hàng loạt tranh cãi liên quan đến việc cải biên nguyên tác, những tình tiết phi lý và chất lượng diễn xuất chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả.

Phim truyền hình Xích Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình ăn khách Rơi Xuống của tác giả Điềm Thố Ngư trên nền tảng Tấn Giang, tác phẩm từng sở hữu hơn một triệu lượt lưu trữ với độ thảo luận cực cao.

Bộ phim tái hiện câu chuyện tình yêu kéo dài suốt một thập kỷ, từ thời thanh xuân vườn trường đến khi trưởng thành nơi đô thị của cặp đôi Lục Tây Kiêu (Châu Kha Vũ thủ vai) và Chu Vãn (Bao Thượng Ân thủ vai).

Thời học sinh, vì muốn gom đủ chi phí phẫu thuật cho người bà bạo bệnh, cô gái mạnh mẽ Chu Vãn đã chủ động tiếp cận Lục Tây Kiêu con riêng của người chồng mới của mẹ mình. Sự tiếp cận ban đầu vốn chỉ là phép thử đầy mục đích, nhưng qua những lần va chạm và đối đầu, tình cảm chân thành dần nảy sinh. Họ cùng giằng co, thấu hiểu và chữa lành cho nhau, nhưng rồi những hiểu lầm lẫn áp lực thực tế nghiệt ngã đã buộc cả hai phải chia xa trong tiếc nuối.

Mười năm sau gặp lại tại nơi làm việc, Lục Tây Kiêu lúc này luôn tỏ ra lạnh nhạt, cố tình giữ khoảng cách như một cách để trả thù người cũ. Thế nhưng, đằng sau vỏ bọc ấy là những cảm xúc chôn giấu suốt nhiều năm vẫn không thể nguôi ngoai. Khi những bí mật và sự thật năm xưa dần được hé lộ, cả hai buộc phải đối diện với tổn thương cũ, một lần nữa đẩy mối quan hệ đứng trước ranh giới mong manh giữa tình yêu và sự thù hận.

Phản hồi của netizen:

- Xưa quay vậy thì được, giờ nó "chuông xe đạp", làm phiền người khác.

- Phim dở vậy thì xóa sổ đi thôi, càng chiếu càng bôi bác nguyên tác.

- Biên kịch "cook" kịch bản kiểu gì vậy? Tôi đọc tiểu thuyết rồi, làm gì nhớ có đoạn này. Đừng có cải nát Lục Tây Kiêu với Chu Vãn của tôi mà.

- Cái này là quay theo kiểu thanh xuân vườn trường, phim thần tượng Đài Loan "một ngàn chín trăm hồi đó". Làm tôi nhớ bộ phim Kẻ Ngoài Cuộc của Quách Phẩm Siêu và An Dĩ Hiên hồi đó. Nhưng tiếc là thời buổi này thì nó sượng trân thật.

- Biên kịch vẫn còn kẹt ở những năm 2000 à?

- Phim quay kiểu như thần tượng thời 20 năm trước. Để ở phim hiện tại thì chuối cả nải, để ở 20 năm trước thì chả ai xem đâu, vì diễn viên xấu, nhạt.

- Bao Thượng Ân mãi chỉ là "búp bê nhựa", mặt vô cảm thực sự, từ đầu đến cuối chỉ 1 biểu cảm.

- Có lẽ tôi thật sự đã lớn tuổi rồi, vừa không hiểu nổi vừa thấy ngượng ngùng.

- Trời ơi, sửa kiểu gì mà kỳ quặc vậy? Không biết cải biên thì đừng sửa bừa được không?

- Trong phim thì xem cho vui thôi, chứ ngoài đời mà có đứa làm thế là tôi mắng cho một trận.