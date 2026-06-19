Ngọc nữ màn ảnh Việt từng bị ung thư cổ tử cung: U40 vẫn độc thân, sở hữu mảnh đất hơn 60 tỷ

Ninh Dương Lan Ngọc nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm nữ diễn viên có sức hút hàng đầu của showbiz Việt. Sở hữu ngoại hình sáng, hình ảnh gần gũi cùng độ phủ sóng mạnh ở cả điện ảnh lẫn truyền hình thực tế, cô được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ màn ảnh Việt". Thế nhưng phía sau ánh hào quang, nữ diễn viên từng trải qua giai đoạn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng vì vấn đề sức khoẻ.

Năm 2018, Ninh Dương Lan Ngọc phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến sức khoẻ và phải thực hiện điều trị. Thời điểm đó, nữ diễn viên cho biết bản thân từng rất hoang mang vì lo ngại nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Sau câu chuyện này, Lan Ngọc cũng nhiều lần nhắn nhủ phụ nữ nên duy trì thói quen khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Cô nghẹn ngào chia sẻ trong một chương trình: "Ngọc cũng bị ung thư, nhưng may mắn hơn vì tôi bước vào giai đoạn đầu. Chuyện này xảy ra cũng do sự ỷ y từ chính bản thân mình. Khi biết thông tin mình bị bệnh, tôi hoang mang lắm. Bác sĩ từng nói rằng, nếu chỉ chậm một ngày nữa thôi, tôi sẽ phải cắt bỏ buồng trứng của mình".

Năm 2018, Ninh Dương Lan Ngọc phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến sức khoẻ. Ảnh: Tổng hợp

Khi phát hiện ra bệnh, Ninh Dương Lan Ngọc đã sang Singapore chữa trị. Ảnh: FBNV

Ninh Dương Lan Ngọc tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Khi vẫn còn là sinh viên, cô tham gia đóng một số phim quảng cáo, video ca nhạc, phim truyền hình nhưng chưa thật sự có tên tuổi.

Bước vào nghệ thuật từ khá sớm, Ninh Dương Lan Ngọc ghi dấu ấn mạnh mẽ sau vai diễn trong Cánh đồng bất tận. Thành công của bộ phim giúp cô mở ra hành trình hoạt động nghệ thuật kéo dài hơn một thập kỷ. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tạo tiếng vang với loạt dự án như Gái già lắm chiêu, Cua lại vợ bầu, đồng thời phủ sóng ở nhiều chương trình giải trí.

Không chỉ có sự nghiệp ổn định, Lan Ngọc còn nhiều lần gây chú ý bởi cuộc sống được cho là khá dư dả ở tuổi ngoài 30. Năm 2023, nữ diễn viên đã hé lộ về căn biệt thự 200m2 nằm trong khu vực có giá trị cao ở TP.HCM. Ngoài căn biệt thự triệu đô này, Ninh Dương Lan Ngọc còn sở hữu 2 căn hộ ở TP.HCM. Cô còn sở hữu một tiệm spa, một cửa hàng chè và nhà hàng ẩm thực Thái Lan.

Vào năm 2022, Ngô Kiến Huy từng chia sẻ Ninh Dương Lan Ngọc đã sở hữu mảnh đất giá hơn 60 tỷ: "Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ một tay Ninh Dương Lan Ngọc. Nhờ Ninh Dương Lan Ngọc giới thiệu đất cho tôi mua nên tôi mới sinh lời. Ninh Dương Lan Ngọc nhiều đất lắm, có thể nói là một trong những đại gia bất động sản ở Việt Nam. Vừa rồi tôi thấy Ninh Dương Lan Ngọc ký mảnh đất hơn 60 tỷ xong".

Cô tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Ảnh: FBNV

Ninh Dương Lan Ngọc ghi dấu ấn mạnh mẽ sau vai diễn trong Cánh đồng bất tận. Ảnh: FBNV

Ở tuổi U40, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duy trì cuộc sống độc thân và khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Dù nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với đồng nghiệp hoặc doanh nhân, nữ diễn viên chưa từng xác nhận mối quan hệ nào. Trong các chia sẻ trước đây, cô cho biết hiện ưu tiên cho công việc, gia đình và chưa đặt áp lực phải kết hôn.

Sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn giữ được sức hút riêng. Ảnh: FBNV