Rapper Pháo không thể lố hơn khi thi Hoa hậu, Hương Giang đòi chấm 5 điểm

Ngay từ khi xác nhận ghi danh Miss Grand Vietnam 2026, rapper Pháo đã được xem là một trong những thí sinh đặc biệt nhất mùa giải năm nay. Và đúng như những gì khán giả dự đoán, nữ rapper không xuất hiện theo cách thông thường.

Tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra ngày 19/6, Pháo nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận khi mang đến một màn thể hiện đậm màu sắc cá nhân. Thay vì chỉ catwalk hay giới thiệu bản thân đơn thuần, nữ rapper kéo cả vũ đoàn lên sân khấu, kết hợp trình diễn âm nhạc cùng những màn dàn dựng được đầu tư kỹ lưỡng.

Đáng chú ý, phần thi của Pháo còn xuất hiện màn thay đổi trang phục ngay trên sân khấu khiến không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nữ rapper đã biến phần sơ khảo thành một sân khấu trình diễn thực thụ, thu hút sự chú ý của ban giám khảo lẫn khán giả theo dõi trực tiếp.

Rapper Pháo tại Miss Grand Vietnam 2026 (Clip: World Press)

Ngay sau khi những đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng phần thể hiện của Pháo có phần "quá tay" so với một buổi sơ khảo hoa hậu. Tuy nhiên, không ít khán giả lại nhận xét đây chính là tinh thần của Miss Grand - một cuộc thi vốn đề cao sự tự tin, bản lĩnh sân khấu và khả năng tạo dấu ấn cá nhân. Nhiều bình luận cho rằng: "Có thể lố nhưng không nhạt", "Đã đi thi thì phải tạo spotlight", "Đây mới là Pháo mà khán giả muốn thấy",...

Không chỉ gây chú ý bằng phần trình diễn, Pháo còn mang màu sắc riêng vào cả phần giới thiệu bản thân. Thay vì nói tên theo cách thông thường, nữ rapper tiếp tục dùng rap để giới thiệu chính mình trước ban giám khảo và các thí sinh.

Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến mạng xã hội bàn tán nhiều nhất lại đến từ phần giao lưu với ban giám khảo. Khi nhận được câu hỏi từ Hương Giang: "Nếu ngày hôm nay chị chấm em 5 điểm thì em nghĩ vì lý do gì?", Pháo gần như không mất nhiều thời gian suy nghĩ và đáp lại ngay: "Nếu đến một ngày được chị Hương Giang chấm em 5 điểm thì em còn có cơ hội lọt vào Top 3 ạ".

Câu trả lời tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cả khán phòng bật cười thích thú. Với những khán giả theo dõi các cuộc thi sắc đẹp đều nhớ câu chuyện Hương Giang từng nhận điểm 5 tại Miss Grand International All Stars. Đáng nói, những điểm số này lại xuất hiện ở các phần thi ứng xử trong Top 5 và Top 3 - những vòng thi cuối cùng của cuộc thi. Chính vì thế, nhiều người cho rằng Pháo đã có màn "nhảy số" cực nhanh, vừa bắt đúng câu chuyện của Hương Giang vừa khéo léo "xin vía" đàn chị cho hành trình Miss Grand Vietnam 2026.

Pháo trả lời câu hỏi ứng xử của Hương Giang

Pháo bén duyên với rap từ năm 2018 nhưng đến khi tham gia chương trình King of rap mới được biết đến nhiều hơn. Với chất giọng đặc biệt, ngôn từ ấn tượng, Pháo cho ra đời hàng loạt ca khúc hit như: Một ngày chẳng nắng, Trúc xinh, Sợ quá cơ... Đặc biệt, bản rap Hai phút hơn của Pháo trên YouTube đã hàng trăm triệu lượt nghe và vươn xa ra ngoài thế giới.

Ngoài âm nhạc, Pháo còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Tết Thỏ Ơi! của Trấn Thành. Nữ rapper cũng là gương mặt quen thuộc ở nhiều chương trình thực tế như Sao Nhập Ngũ 2024 hay Em Xinh Say Hi 2025. Mỗi lần xuất hiện, Pháo đều để lại dấu ấn bởi cá tính mạnh, sự tự tin cùng khả năng hoạt ngôn, xử lý tình huống khá tự nhiên. Đây cũng được xem là một trong những lợi thế giúp cô nhận được nhiều sự chú ý khi bất ngờ ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026.