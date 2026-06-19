Vỡ mộng chồng thiếu gia của Han Ga In: Sóng đôi cùng gái xinh làm vợ nổi điên, lại còn yếu đuối mỏng manh dễ vỡ tới mức này

Sáng 19/6, tờ TVReport cho hay, Han Ga In vừa đăng tải video mới lên kênh YouTube cá nhân và có những chia sẻ gây ngỡ ngàng về ông xã - tài tử kiêm thiếu gia Kbiz Yeon Jung Hoon. Trong đoạn clip gây xôn xao, nữ minh tinh Mặt Trăng Ôm Mặt Trời không ngần ngại bóc mẽ chồng thiếu gia: “Chồng tôi á, ở nhà mà cứ có tiếng động lạ là lại rén ngang, còn bảo tôi ‘Em ơi ra ngoài xem thử có chuyện gì đi. Thật ra vì tôi đang sống chung với 1 người đàn ông mỏng manh dễ vỡ như bìa đậu phụ nên nghe mấy chuyện liên quan tới thể dục thể thao thì cũng không rõ lắm đâu. Nếu mà tôi sống cùng 1 anh vệ sĩ thì khi đi ra ngoài chắc sẽ cảm thấy vô cùng vững tâm và an toàn lắm luôn”.

Thì ra ông xã Han Ga In lại yếu đuối, nhát gan tới mức như vậy, đêm hôm có âm thanh lạ phát ra trong nhà cũng không dám ra xem thử tình hình mà toàn phải giục bà xã minh tinh “chân yếu tay mềm” ra nghe ngóng.

Han Ga In cho biết chồng cô nhát gan, mỏng manh dễ vỡ như bìa đậu phụ. Ảnh: Naver

Cũng từ những chia sẻ mới đây của Han Ga In mà câu chuyện ghen tuông năm xưa liên quan tới vợ chồng cô bất ngờ bị “đào xới” lên. Hóa ra mối tình tưởng chừng đẹp như cổ tích giữa Han Ga In và thiếu gia Kbiz Yeon Jung Hoon không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Giống như đa phần các cặp vợ chồng khác, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời và ông xã cũng không ít lần xảy ra cãi vã.

Theo lời Han Ga In, vào thời điểm trước khi kết hôn, cô cùng Yeon Jung Hoon từng xảy ra mâu thuẫn gay gắt vì liên quan tới 1 đàn chị xinh đẹp. Nữ diễn viên cho biết vào dịp kỷ niệm 100 ngày cô quen biết ông xã, Yeon Jung Hoon đã rủ 1 đàn chị thân thiết cùng anh tới cửa hàng trang sức để chọn nhẫn. Dù bản thân là người được tặng nhẫn song Han Ga In đã vô cùng tức giận khi biết mọi chuyện, thậm chí còn nổi cơn ghen với đàn chị nói trên.

Han Ga In chia sẻ trong bức xúc: “Đối phương là 1 đàn chị và khá thân thiết với chồng tôi. Ông xã đã nhờ chị đó đi cùng để chọn nhẫn kỷ niệm 100 ngày hẹn hò của chúng tôi. 2 người họ cùng nhau đi mua nhẫn, khiến tôi thấy rất tức giận. Tôi biết chị ấy có lòng tốt, nhưng cho dù anh Jung Hoon có đi 1 mình và chọn 1 chiếc nhẫn kỳ lạ đi chăng nữa thì cũng không sao hết mà. Tại sao họ phải đi cùng nhau chứ? Tôi đã nói với anh ấy rằng, bản thân không thích 2 người họ gặp nhau”.

Việc Yeon Jung Hoon sóng đôi cùng mỹ nhân đi mua nhẫn tặng vợ nhân dịp kỷ niệm đặc biệt cũng khiến anh bị netizen chê trách là kém tinh tế, đồng thời làm cho chàng thiếu gia Kbiz mất điểm vài phần trong mắt cộng đồng mạng.

Yeon Jung Hoon mất điểm vì dẫn mỹ nhân đi chọn nhẫn tặng Han Ga In. Ảnh: Nate

Han Ga In sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí vào đầu những năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp được đánh giá là hoàn hảo tự nhiên. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn ghi dấu qua nhiều tác phẩm đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hay Architecture 101. Trong giai đoạn đỉnh cao, Han Ga In luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc và được nhiều bác sĩ thẩm mỹ chọn làm hình mẫu gương mặt lý tưởng.

Trong khi đó, Yeon Jung Hoon sinh năm 1978, hơn bà xã Han Ga In 4 tuổi. Anh trở nên nổi tiếng và được biết đến rộng rãi nhờ loạt tác phẩm truyền hình đình đám bao gồm Phía Đông Vườn Địa Đàng, Bản Tình Ca Buồn,...

Yeon Jung Hoon có xuất thân giàu có, được mệnh danh là 1 trong những thiếu gia ở làng giải trí Hàn Quốc. Ngôi nhà của bố mẹ đẻ anh ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi được thiết kế có hồ bơi riêng, phòng tắm hơi, sân vườn, thác nước nhân tạo… Với sở thích sưu tập siêu xe đắt tiền, Yeon Jung Hoon đã vung tiền mua hàng loạt siêu xe khủng như Mureusielrago Lamborghini, Bentley Flying Spur, Porsche Carrera GT, Ferrari F40, Ferrari 360, Benz SL65 AMG…

Chồng Han Ga In có xuất thân giàu có. Ảnh: Nate

Năm 2005, khi đang ở thời kỳ nổi tiếng, Han Ga In bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon sau thời gian quen nhau qua 1 dự án phim truyền hình. Quyết định lập gia đình ở tuổi còn rất trẻ từng khiến công chúng ngỡ ngàng, bởi thời điểm đó Han Ga In được xem là 1 trong những nữ diễn viên nổi bật trên màn ảnh Hàn.

Thời điểm cả 2 kết hôn, Yeon Jung Hoon còn bị coi là “kẻ trộm quốc dân” khi đã cướp đi nữ thần trong lòng công chúng.

Theo Han Ga In, có 2 nguyên nhân khiến cô quyết định kết hôn vào thời điểm đó. Đầu tiên chính là sự cạnh tranh khốc liệt của làng giải trí xứ Hàn vào thời điểm đó. Điều này khiến cô kết hôn sớm và rời khỏi cuộc đua. Thứ 2 là liên quan tới tuổi thơ không mấy êm đềm của Han Ga In, khi ngay từ nhỏ cô đã chẳng nhận được sự yêu thương từ bố mình. Khi yêu rồi ra mắt gia đình Yeon Jung Hoon, Han Ga In mới cảm nhận được hơi ấm tình thân. Nữ diễn viên muốn trở thành 1 phần của gia đình ấy nên đã quyết định kết hôn.