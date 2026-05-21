Ngày 21/5, fanpage Miss Grand Vietnam công bố hồ sơ thí sinh ghi danh và cái tên Nguyễn Diệu Huyền - rapper Pháo ngay lập tức khiến fan nhan sắc chấn động.

Trong bộ ảnh dự thi, Pháo xuất hiện với visual quyến rũ, thần thái sắc sảo khá khác biệt so với hình ảnh thường thấy trên sân khấu. Nữ rapper diện thiết kế bikini trắng đính kết tỉ mí, khoác thêm áo choàng lông tạo điểm nhấn. Nữ rapper 2k3 khoe vai trần gợi cảm và phong thái cực cuốn.

Phần đông cư dân mạng đều bất ngờ trước màn "đánh úp" này vì hiếm ai nghĩ đến ngày Pháo chính thức đăng ký tham gia cuộc thi nhan sắc.

Ảnh hồ sơ thí sinh của Nguyễn Diệu Huyền - rapper Pháo được Miss Grand Vietnam công bố

Chia sẻ về quyết định ghi danh Miss Grand Vietnam 2026, Pháo cho biết cô không muốn sau này phải tiếc nuối vì đã không dám thử sức sớm hơn. Nữ rapper bộc bạch: "Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao mình không làm điều này sớm hơn.

Tôi là một người may mắn khi được vào nghề từ sớm và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nhưng song song với điều đó, tôi cũng từng có những khoảng thời gian tự ti về ngoại hình và cả những giới hạn của bản thân. Thay vì để những điều đó cản bước, tôi chọn cách không ngừng thay đổi, học hỏi và phát triển chính mình để chứng minh khả năng bằng công việc và kết quả thực tế.

Vì vậy, đừng ngại những lời đánh giá hay hoài nghi. Hãy biến tất cả thành động lực để hoàn thiện bản thân mỗi ngày, bởi khi đủ nỗ lực và đủ bản lĩnh, bạn hoàn toàn xứng đáng tận hưởng những cơ hội và đãi ngộ tốt nhất dành cho mình".

Pháo khoe body nóng bỏng, sẵn sàng chinh phục chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2026

Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội lập tức xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen cho rằng đây là quyết định táo bạo và thú vị vì Pháo vốn có cá tính mạnh, khả năng làm chủ sân khấu tốt, phù hợp tinh thần "máu lửa" của Miss Grand. Trong khi đó, nhiều người cũng tò mò liệu nữ rapper có thể thích nghi với các tiêu chí catwalk, ứng xử hay hình ảnh beauty queen hay không.

Pháo bén duyên với rap từ năm 2018 nhưng đến khi tham gia chương trình King of rap mới được biết đến nhiều hơn. Với chất giọng đặc biệt, ngôn từ ấn tượng, Pháo cho ra đời hàng loạt ca khúc hit như: Một ngày chẳng nắng, Trúc xinh, Sợ quá cơ... Đặc biệt, bản rap Hai phút hơn của Pháo trên YouTube đã hàng trăm triệu lượt nghe và vươn xa ra ngoài thế giới.

Ngoài âm nhạc, Pháo còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Tết Thỏ Ơi! của Trấn Thành. Nữ rapper cũng là gương mặt quen thuộc ở nhiều chương trình thực tế như Sao Nhập Ngũ 2024 hay Em Xinh Say Hi 2025. Mỗi lần xuất hiện, Pháo đều để lại dấu ấn bởi cá tính mạnh, sự tự tin cùng khả năng hoạt ngôn, xử lý tình huống khá tự nhiên. Đây cũng được xem là một trong những lợi thế giúp cô nhận được nhiều sự chú ý khi bất ngờ ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026.

