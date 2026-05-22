Rapper Pháo thi hoa hậu, sắc vóc thế nào?

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam công bố hồ sơ dự thi của rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền) và ngay lập tức bài viết thu hút hơn hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận bàn luận sôi nổi. Đến với đấu trường nhan sắc năm nay, Pháo sở hữu số đo chiều cao 1,68m cùng cân nặng 49kg. Trong bộ ảnh dự thi, nữ rapper xuất hiện với visual quyến rũ, thần thái sắc sảo khá khác biệt so với hình ảnh thường thấy trên sân khấu Pháo đang hướng tới hình tượng cá tính nhưng có phần mềm mại, gợi cảm hơn. Cô chuộng trang phục ôm sát khoe vóc dáng và được khen ngợi về nhan sắc sau. Bên cạnh đó, nữ rapper cho biết đang tích cực tập luyện hình thể để chuẩn bị cho cuộc thi. Lý giải cho quyết định táo bạo này, Pháo chia sẻ: "Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao không làm điều này sớm hơn." Cô cũng thẳng thắn thừa nhận hành trình vượt qua mặc cảm bản thân. "Tôi từng có những khoảng thời gian tự ti về ngoại hình và cả giới hạn của bản thân. Thay vì để những điều đó cản bước, tôi chọn cách không ngừng thay đổi, học hỏi và phát triển chính mình", nữ rapper bộc bạch. Trước khi gây bão ở đấu trường nhan sắc, Pháo là cái tên đình đám của showbiz Việt. Sau khi giành ngôi Á quân King of Rap 2020, sự nghiệp cô thăng hạng nhanh chóng với bản hit "2 phút hơn" đạt hàng trăm triệu lượt nghe, lan tỏa trên TikTok với hơn 1 tỷ lượt sử dụng âm thanh và từng lọt top Shazam tại nhiều quốc gia Pháo cũng là gương mặt quen thuộc ở nhiều chương trình thực tế như Sao Nhập Ngũ 2024 hay Em Xinh Say Hi 2025. Đầu năm 2026, cô tiếp tục gây ấn tượng với vai nữ chính trong phim điện ảnh "Thỏ ơi!" của đạo diễn Trấn Thành - tác phẩm cán mốc "450 tỷ đồng". Việc Pháo dự thi Miss Grand có nhiều ý kiến. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, một số khán giả cho rằng sự xuất hiện của Pháo tại Miss Grand Vietnam chủ yếu nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Không ít ý kiến nhận xét phong cách cá tính, gai góc của nữ rapper chưa thực sự phù hợp với hình mẫu hoa hậu truyền thống.