Rapper Pháo dừng thi Miss Grand Vietnam, lên tiếng tin đồn mâu thuẫn với ban tổ chức

Cách đây không lâu, rapper Pháo gây bất ngờ khi ghi danh tại cuộc thi nhan sắc và nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả. Pháo cho biết việc tham gia Miss Grand Vietnam không phải là quyết định bộc phát mà là mong muốn chinh phục một cột mốc mới trong cuộc đời. Sau nhiều năm hoạt động với vai trò rapper, nữ ca sĩ muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân ở một lĩnh vực hoàn toàn khác. Ngay từ vòng sơ khảo, Pháo đã gây chú ý nhờ ngoại hình cá tính, thần thái tự tin và màn thể hiện nhận về nhiều ý kiến tích cực. Sự xuất hiện của Pháo cũng khiến dàn sao Việt hào hứng.

Tuy nhiên, khi cuộc thi chưa chính thức bước vào những vòng thi quan trọng, phía công ty quản lý bất ngờ thông báo Pháo sẽ dừng hành trình tại Miss Grand Vietnam 2026. Cụ thể vào chiều 27/6, công ty quản lý của rapper Pháo cho biết trong thời gian vừa qua, Northside Entertainment, rapper Pháo và Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 đã có nhiều buổi làm việc trên tinh thần thiện chí để trao đổi về kế hoạch tham gia chương trình. Đơn vị quản lý cũng ghi nhận sự chuyên nghiệp, thiện chí hợp tác và những nỗ lực từ phía Ban tổ chức trong suốt quá trình làm việc.

Sau nhiều lần trao đổi và cân nhắc, các bên đã thống nhất Pháo sẽ không tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi. Đáng chú ý, thông cáo cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở các bên chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện hợp tác trong quá trình làm việc.

Từng gây chú ý ở vòng sơ khảo, nay Pháo quyết định rút khỏi Miss Grand Vietnam

Trước những đồn đoán trên mạng xã hội về việc Pháo và Ban tổ chức xảy ra mâu thuẫn, Northside Entertainment cũng lên tiếng làm rõ. Phía công ty nhấn mạnh quyết định dừng cuộc thi "không phản ánh bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân nào giữa nghệ sĩ, đơn vị quản lý và Ban tổ chức". Đồng thời, cả hai bên đều thống nhất khép lại quá trình trao đổi trên tinh thần thiện chí, chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau.

Không chỉ vậy, đơn vị quản lý còn gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 vì sự tin tưởng và hợp tác trong thời gian qua, đồng thời chúc cuộc thi sẽ diễn ra thành công. Phía Northside Entertainment cũng mong khán giả tiếp nhận thông tin một cách khách quan, tránh những suy diễn chưa được kiểm chứng.

Về kế hoạch sắp tới, công ty cho biết Pháo sẽ tiếp tục triển khai các dự án nghệ thuật theo lộ trình đã được xây dựng. Đơn vị này cũng khẳng định sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào liên quan đến quá trình trao đổi nội bộ ngoài những gì đã nêu trong thông cáo báo chí.

Việc Pháo bất ngờ rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026 khiến không ít khán giả tiếc nuối. Bởi trước đó, nữ rapper được xem là một trong những gương mặt tạo sức hút ngay từ vòng ghi danh, đồng thời được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới cho cuộc thi nhờ cá tính mạnh, tư duy hiện đại và lượng người hâm mộ đông đảo.

Phía đại diện nữ rapper cho biết giữa Pháo và ban tổ chức không có mâu thuẫn, xung đột cá nhân nào

Cụ thể thông báo từ phía công ty Pháo như sau:

Northside Entertainment trân trọng thông tin đến các cơ quan báo chí, đối tác và khán giả về việc nghệ sĩ Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) sẽ không tiếp tục tham gia Miss Grand Việt Nam 2026 theo kế hoạch đã được trao đổi trước đó. Thông cáo này được phát hành nhằm cung cấp thông tin chính thức về việc nêu trên, đồng thời góp phần hạn chế những suy diễn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng có thể phát sinh trong quá trình lan truyền trên truyền thông và các nền tảng mạng xã hội. Trong thời gian vừa qua, Northside Entertainment, nghệ sĩ Pháo và Ban Tổ Chức Miss Grand Việt Nam 2026 đã có nhiều buổi làm việc trên tinh thần thiện chí nhằm trao đổi về kế hoạch tham gia chương trình. Northside Entertainment trân trọng ghi nhận sự chuyên nghiệp, thiện chí hợp tác và những nỗ lực từ phía Ban Tổ Chức trong suốt quá trình làm việc. Sau quá trình trao đổi và cân nhắc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, các bên đã thống nhất rằng nghệ sĩ Pháo sẽ không tiếp tục đồng hành cùng chương trình Miss Grand Việt Nam 2026. Sự thống nhất này được đưa ra trên cơ sở cân nhắc tổng thể về kế hoạch tham gia chương trình của các bên tại thời điểm hiện tại. Các bên đều tôn trọng quyết định của nhau và thống nhất khép lại quá trình trao đổi trên tinh thần thiện chí, chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở các bên chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện hợp tác trong quá trình làm việc và không phản ánh bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân nào giữa nghệ sĩ, đơn vị quản lý và Ban Tổ Chức. Northside Entertainment xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Tổ Chức Miss Grand Việt Nam 2026 vì sự tin tưởng, thiện chí và tinh thần hợp tác trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cũng chân thành chúc chương trình sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và gặt hái nhiều dấu ấn tích cực. Đồng thời, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan báo chí, các đối tác và đặc biệt là những khán giả đã luôn dành sự quan tâm, yêu mến và kỳ vọng đối với sự xuất hiện của Pháo trong chương trình. Chúng tôi mong công chúng sẽ tiếp nhận thông tin một cách khách quan, đồng thời tôn trọng quyết định và lựa chọn của tất cả các bên liên quan. Trong thời gian tới, nghệ sĩ Pháo sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch nghệ thuật theo lộ trình đã được xây dựng và sẽ cập nhật tới khán giả vào thời điểm phù hợp. Northside Entertainment sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào liên quan đến quá trình trao đổi nội bộ giữa các bên ngoài nội dung của thông cáo này. Chúng tôi kính đề nghị các cơ quan báo chí, đối tác và công chúng sử dụng thông cáo này như nguồn thông tin chính thức, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư cũng như các thỏa thuận bảo mật giữa các bên trong quá trình hợp tác. Một lần nữa, Northside Entertainment xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và thấu hiểu của quý cơ quan báo chí, đối tác và đông đảo khán giả. Trân trọng.

Rapper Pháo là ai?

Bước chân vào làng rap từ năm 2018, nhưng phải đến khi xuất hiện tại King Of Rap, Pháo mới thực sự trở thành cái tên phủ sóng khắp mạng xã hội. Sở hữu chất giọng đặc trưng, tư duy viết lời hiện đại cùng màu sắc âm nhạc cá tính, nữ rapper Gen Z liên tiếp tạo dấu ấn với loạt sản phẩm như Hai phút hơn, Một ngày chẳng nắng, Trúc xinh, Sợ quá cơ... Đặc biệt, Hai phút hơn không chỉ trở thành bản hit trăm triệu lượt nghe mà còn tạo nên cơn sốt trên TikTok toàn cầu, giúp tên tuổi Pháo được khán giả quốc tế biết đến nhiều hơn.

Không đóng khung mình trong vai trò rapper, Pháo còn liên tục mở rộng hình ảnh khi thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và gameshow. Cô từng đảm nhận vai nữ chính trong phim Tết Thỏ Ơi! của Trấn Thành, đồng thời ghi dấu ấn qua loạt chương trình như Sao Nhập Ngũ 2024, Em Xinh Say Hi 2025... Mỗi lần xuất hiện, Pháo đều trở thành tâm điểm bởi cá tính thẳng thắn, năng lượng bùng nổ cùng khả năng ứng biến nhanh nhạy. Chính vì thế, việc nữ rapper bất ngờ ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 từng khiến mạng xã hội "dậy sóng". Nhiều người kỳ vọng đây sẽ là cú rẽ mới trong sự nghiệp của Pháo, mang đến một màu sắc khác biệt cho đấu trường sắc đẹp.

Pháp là một trong những rapper gen Z được yêu thích trong showbiz Việt

Pháo từng chia sẻ về lý do ghi danh Miss Grand: "Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao mình không làm điều này sớm hơn.Tôi là một người may mắn khi được vào nghề từ sớm và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nhưng song song với điều đó, tôi cũng từng có những khoảng thời gian tự ti về ngoại hình và cả những giới hạn của bản thân.

Thay vì để những điều đó cản bước, tôi chọn cách không ngừng thay đổi, học hỏi và phát triển chính mình để chứng minh khả năng bằng công việc và kết quả thực tế. Vì vậy, đừng ngại những lời đánh giá hay hoài nghi. Hãy biến tất cả thành động lực để hoàn thiện bản thân mỗi ngày, bởi khi đủ nỗ lực và đủ bản lĩnh, bạn hoàn toàn xứng đáng tận hưởng những cơ hội và đãi ngộ tốt nhất dành cho mình”.

Pháo từng gây sốt khi ghi danh Miss Grand Vietnam

Ảnh: FBNV