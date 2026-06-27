Phim Hàn mới chiếu tập 1 đã gây bão rating cả nước: Nam chính đẳng cấp nhất showbiz, tái xuất là giang hồ dậy sóng

Sau những tháng ngày chờ đợi, khán giả cuối cùng cũng được thưởng thức bộ phim Agent Kim Reactivated (tựa Việt: Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động). Đây là tác phẩm được kỳ vọng rất nhiều khi có sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng bao gồm So Ji Sub, Choi Dae Hoon, Yoon Kyung Ho, Joo Sang Wook cùng với Son Na Eun. Và đúng như dự đoán, ngay khi tập 1 vừa chiếu trên đài SBS, Agent Kim Reactivated đã tạo ra một cơn bão rating.

Agent Kim Reactivated đã chính thức ra mắt khán giả và đang nhận được nhiều sự chú ý.

Theo thống kê, Agent Kim Reactivated có lúc đạt rating thời gian thực lên đến 21.87% và ghi nhận rating trung bình 9.5% ở tập đầu tiên. Rating của phim xếp thứ 2 trong khung giờ phát sóng toàn quốc và dẫn đầu ở khu vực thủ đô Seoul (9.8%). Đáng nói hơn, bộ phim hứa hẹn sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ sau khi tập 1 nhận về nhiều lời khen và đang được thỏa luận rôm rả trên mạng xã hội.

Bộ phim có khởi đầu vô cùng ấn tượng với rating trung bình 9.5% trên toàn quốc và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng trong các tập tiếp theo.

Cho những ai chưa biết, Agent Kim Reactivated xoay quanh câu chuyện về Mr. Kim, người đang làm việc tại một ngân hàng và cố gắng một mình nuôi dạy cô con gái Min Ji. Dẫu vậy, ít ai biết rằng anh đang che giấu bí mật về việc bản thân từng là một điệp viên, tham gia rất nhiều chiến dịch đặc biệt. Thậm chí, Mr. Kim còn nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Triều Tiên.

Tất cả những gì anh muốn là một cuộc sống bình thường như bao người khác. Để làm được điều đó, Mr. Kim luôn cố gắng nhẫn nhịn mọi thứ. Trong tập 1, có phân cảnh anh đụng chạm tới một lũ giang hồ. Đáng ra Mr. Kim hoàn toàn có thể cho bọn chúng một bài học nhớ đời. Nhưng anh chấp nhận bị đánh để cho qua mọi chuyện. Cũng vì để bảo vệ cuộc sống bình yên của hai cha con, Mr. Kim thậm chí sẵn sàng quỳ gối để giải quyết chuyện con gái bị bạo lực học đường.

So Ji Sub cho thấy khả năng diễn xuất thượng thừa với những biểu cảm đầy tinh tế, truyền tải trọn vẹn cảm xúc cho khán giả.

Dẫu vậy, cô con gái nhỏ Min Ji lại không hiểu được những nỗi khổ tâm của bố nên có lúc đã nói ra những lời vô tình khiến Mr Kim tổn thương. Nhưng tất nhiên dù thế nào đi nữa, Min Ji vẫn là cả thế giới của anh. Và rồi một ngày, thế giới ấy sụp đổ khi cô bé bỗng nhiên mất tích. Để cứu lấy con gái mình, anh buộc phải bước chân vào một hành trình đầy nguy hiểm.

Khán giả xem phim chắc chắn sẽ có nhiều sự đồng cảm dành cho tình cảnh khó khăn mà nam chính phải đối mặt.

Ở tập đầu tiên, Agent Kim Reactivated đã giới thiệu bối cảnh, các nhân vật và câu chuyện một cách hoàn hảo. Phim thu hút người xem ngay từ những giây đầu tiên. Màn trình diễn của dàn diễn viên cũng rất chất lượng, đặc biệt là nam chính So Ji Sub. Anh khắc họa hoàn hảo sự chịu đựng của Mr Kim, nỗi buồn không giấu nổi trong đôi mắt khi con gái nói lời trách cứ, cũng như tình yêu vô hạn của một ông bố dành cho con gái mình và cả những cảm xúc phức tạp hướng về người vợ quá cố.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý về phim Agent Kim Reactivated:

- So Ji Sub quá xuất sắc, vỗ tay. Tập 1 hay thật sự.

- Trời ơi ước gì phim chiếu full luôn. Xem xong mê mẩn quá.

- Tui mê So Ji Sub chết mất. Cá nhân tui thấy ảnh chưa bao giờ nhận dự án nào chán cả. Giờ tui đang mất ngủ vì nghĩ đến Min Ji và luôn cầu mong cô ấy vẫn còn sống. Nhưng mà phim thì đang chiếu từng tập còn tui thì không đợi nổi.

- Nội dung phim đủ hấp dẫn để khiến người xem không thể rời mắt. Nhưng nếu con gái nam chính mà chết thật thì nó sẽ trở thành kiểu trả thù thông thường, giống như Mercy For None cũng do So Ji Sub đóng chính.

- Cho đến giờ thì bộ phim hay đó. Nhưng mà cô gái tên Joo Hyeri đáng ghét thật sự. Nhìn thấy đống máu đó, mình đang tự hỏi không biết cô ta đã làm gì với Min Ji.