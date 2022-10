Rapper giỏi toán, bỏ ĐH MIT để chuyển hướng nghệ thuật: Đại học không phải con đường duy nhất để thành công!

Will Smith lớn lên trong một gia đình trung lưu. Năm 13 tuổi, cha mẹ ly thân, và anh đã phải trải qua quãng thời gian tuổi thơ khá khó khăn. Mặc dù vậy, Smith không bao giờ cho phép bản thân khuất phục trước những sóng gió cuộc đời, và nỗ lực thực hiện ước mơ của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp Rapper của mình từ khi còn là một thiếu niên.

Cha anh rất nghiêm khắc. Ông đã dạy Smith tính kỷ luật từ khi còn rất nhỏ. Vì vậy, khi còn là một thiếu niên, anh đã tham gia phụ giúp công việc kinh doanh của cha - lắp đặt tủ lạnh cho các hộ gia đình. Thời học trung học, Will Smith được đặt biệt danh là hoàng tử bởi sự quyến rũ và khả năng giải quyết mọi rắc rối của mình.

Anh là một cậu bé rất thông minh và xuất sắc ở môn Toán học. Và Smith tự tin rằng anh có thể đã trở thành sinh viên của MIT nếu không chọn hướng nghệ thuật.

Will Smith khi còn trẻ. Ảnh: Nerdbot

Will Smith đã quyết định trở thành một rapper. Cha mẹ anh đã không hài lòng với quyết định đó của con trai. Mọi người đều hy vọng anh sẽ học đại học như bao người khác, họ cho rằng đó là cách duy nhất để anh thành công trong cuộc sống. Nhưng họ cũng cho anh thời hạn một năm để thực hiện mơ ước trở thành một rapper.



Vì vậy, Smith và những người bạn bắt đầu cùng nhau bắt tay thực hiện các sản phẩm âm nhạc và rất nhanh trở nên nổi tiếng nhờ vào khả năng rap rõ ràng. Album đầu tiên của họ đạt giải đĩa bạch kim, và thậm chí họ đã giành được giải Grammy.

Nhờ đó, Will Smith đã trở thành một triệu phú và sống thoải mái trong thời gian này, nhưng điều này không kéo dài được lâu. Album thứ ba của họ thất bại. Smith và cộng sự bắt đầu gặp rắc rối về tài chính. Anh nợ IRS 2,8 triệu đô la tiền thuế. Đó là thời điểm Will Smith thất bại nhất trong sự nghiệp của mình. Anh mất tất cả.

Anh đã bị khủng hoảng và nợ hàng triệu đô la tiền thuế. Bạn gái anh luôn bên cạnh và vực dậy tinh thần cho Smith. Cô đã bắt anh đi thử vai diễn. Lúc đầu, anh không hứng thú. Nhưng sau một buổi casting ngẫu hứng kéo dài 10 phút, tất cả mọi người đều bị mê hoặc bởi khả năng diễn xuất của anh. Ngay sau đó, họ đã đưa cho anh một hợp đồng.

Và đó là cách Smith trở thành "Hoàng tử mới của Bel-Air" một cách hoàn hảo. Thậm chí anh cũng không nghĩ rằng bản thân có thể trở thành diễn viên, và chính điều đó đã thay đổi cuộc đời của anh. Bộ phim Sitcom này đã thành công vang dội, và Will Smith trở thành một ngôi sao. Nhưng không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng, có những thất bại tưởng chừng đã đánh gục anh.



Một trong những thất bại đó là bộ phim After Earth - bộ phim thất bại thảm hại và là thất bại đau đớn nhất đối với Will Smith. Cùng lúc đó, Will Smith nhận được tin dữ rằng bố anh bị ung thư. Còn gì có thể buồn hơn? Anh đã ngừng làm việc trong một năm rưỡi, và cuộc sống của anh ấy đã thay đổi mãi mãi.

Và anh ấy có một vài lời khuyên cho tất cả mọi người: Thất bại luôn ở phía trước.

“Tôi cảm thấy không thoải mái khi mọi người phàn nàn về sự thất bại. Thất bại là một phần lớn của thành công, bạn phải nghĩ đơn giản hơn về thất bại và đón nhận nó. Thất bại là mẹ thành công, bạn sẽ học được nhiều điều từ đó". Mọi người thất bại rất nhiều. Họ thất bại nhiều hơn thành công. Bạn phải học cách chấp nhận và rút ra bài học từ đó và tiến bộ. Bạn phải học để rời xa những thất bại. Đó là lý do để luyện tập. Luyện tập là thất bại được kiểm soát.

