"Rap Việt": Kể chuyện ma bằng rap hay đến mức nào mà khiến 4 HLV điên đảo ngay từ phút đầu, vừa đạp cần rồi lại tung nón vàng cùng lúc

Tối 08/08, tập 2 Rap Việt tiếp tục lên sóng “chiêu đãi” các fan bằng những bản rap hay xuất sắc.

Dù bản thân đã có vị thế nhất định trong showbiz, nhưng chàng rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất đa tài Ricky Star – Trần Tiến bất ngờ có mặt tại Rap Việt với vai trò thí sinh khiến bộ 6 quyền lực lẫn khán giả vô cùng thích thú.

Ricky Star.

Lựa chọn cho mình câu chuyện ma mị Bắc Kim Thang để đem vào phần thi, Ricky Star đã thật sự khẳng định năng lực âm nhạc thiên phú. Chỉ ngay câu rap đầu được vang lên từ chất giọng nội lực và dứt khoát, Binz – Wowy - Suboi lập tức đạp cần lựa chọn. Cao trào tột đỉnh khi khi những chiếc “Nón Vàng” cùng lúc được 3 huấn luyện viên này tung lên sân khấu. Cuối cùng, ngay cả Karik cũng không cưỡng lại được sức hút của Ricky Star phải đạp cần lựa chọn và bonus chiếc “Nón Vàng” quyền lực để quyết mang thí sinh về đội mình.

Quyết giành thế thượng phong, Binz nhanh nhảu đưa ra nhận xét: “Anh rất thích sự khiêm tốn của em. Bản thân dòng nhạc này nó đã là cái gì đó khác biệt, mà em ở trong này lại là cái khác biệt ở trong những cái khác biệt đó…”.

Thành công vang dội, Ricky Star tiếp tục đón “cơn mưa lời khen” từ Wowy với câu chốt đơn hùng hồn: “Cho đến thời điểm này, đây là màn trình diễn tuyệt vời nhất”. Karik tiếp lời: “Đầu tiên là em chọn chủ đề quá thông minh và em khai thác rất giỏi. Bên cạnh đó, anh cực kỳ thích cách chuyển biến flow tinh tế của em”. Quyết chớp lấy thời cơ, Suboi ra đòn chiêu dụ thí sinh cực ngọt, cô thể hiện thể hiện mong muốn cùng anh chàng đưa nhiều câu chuyện như Bắc Kim Thang vượt biên giới Việt Nam để đến với bạn bè quốc tế.

Theo giám khảo Rhymastic, nếu Ricky Star về team Binz thì cậu sẽ được những màu sắc vô cùng mới lạ, cả 2 sẽ tạo nên sức hút kinh khủng như hố đen vũ trụ, còn nếu về với Karik thì có thể được nâng đỡ rất nhiều do cả hai có chung những điểm điên cuồng, ngạo nghễ trong câu chữ.

Tràn đầy cảm xúc, Binz thổ lộ: “Riêng em là người làm anh phải bước ra khỏi vùng an toàn của anh để đưa ra sự lựa chọn này”. Karik tiếp thêm lời ngay: “Em là thí sinh có rất nhiều chất liệu trong tay, hiện tại cái em thiếu là cần 1 người giúp em phát huy hết tất cả màu sắc còn lại, và anh nghĩ anh có thể làm tốt được điều đó”.

Nhận được tình cảm chân thành cho cả 4 huấn luyện viên, phút cuối, Ricky Star đã đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình đó là về team Binz. Hạnh phúc vì có được thí sinh mong muốn, Binz xúc động: “Cảm ơn em đã tin anh, mình sẽ tạo nên lịch sử ở đây”.

Phần dự thi của Ricky Star

Chàng sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, từng làm mưa làm gió với bản hit Lớp 13 - Vũ Tuấn Huy, rap name Tage khiến các fan rap lại có dịp ngóng trông khi trở thành thí sinh Rap Việt. Tràn đầy tự tin và khí chất, Tage thể hiện bản rap Lớp 12 dựa trên ca khúc gốc Mình Cùng Nhau Đóng Băng.



Tage.

Với cảm xúc to lớn dành cho đề tài học đường, Tage thật sự phát huy được thế mạnh đáng nể tại sân chơi Rap Việt. Nói về thí sinh, Suboi đưa ra nhận xét: “Em hát về trường học mà nó ngầu hơn bao giờ hết luôn á!”. Binz cũng không tiếc những lời khen dành cho Tage: “Phần kỹ thuật của em rất tốt, em biết rõ chất liệu của mình ở đâu và hình ảnh của mình sẽ dùng chất liệu thế nào”. HLV Wowy không giấu được cảm xúc sau phần trình diễn của Tage: “Màn thể hiện này làm Wowy có được cảm giác quay về tuổi thơ, đó là lý do khiến Wowy nhấc chân lên đạp cần chọn bạn”. Nói về lý do nhấn nhá đến phút cuối mới chọn, Karik cho biết: “Thật ra Karik đợi đến gần hết nhạc mới đạp cần vì khi bạn đứng lên biểu diễn mình thấy giống như Karik next generation vậy”.

Khoảnh khắc bất ngờ, ông bố phi công của Tage đỉnh đạc xuất hiện trên sân khấu cùng con trai khiến khán giả có mặt tại trường quay ngưỡng mộ vì không những điển trai mà còn thấu hiếu, hài hước và luôn ủng hộ con theo đuổi đam mê nhạc rap. Bố Tage luôn hy vọng con sẽ cháy bỏng với đam mê nhưng không được từ bỏ những gì mình đang có.

Và một lần nữa, quyết định khó khăn thuộc về 2 giám khảo. Theo quan điểm của JustaTee thì Tage cần 1 người cần giúp bạn tiết chế bớt và anh cho rằng Suboi sẽ là làm điều đó rất tốt. Tuy nhiên, Rhymastic lại nghĩ Karik mới chính là người có thể góp ý về ngôn từ, kỹ năng và cách truyền tải cho Tage. Sau hồi phân giải, cả hai đồng ý nhường quyền lựa chọn lại cho Tage. Chớp lấy thời cơ, Suboi xông thẳng lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của các huấn luyện viên còn lại. Đầy thuyết phục, Tage đã đưa ra quyết định về với đội Suboi.

Màn dự thi của Tage.



Xuất hiện rực lửa trên sân khấu, chàng rapper Trần Tiến Đạt – rapname R.I.C sở hữu ngoại hình cá tính ấn tượng khiến cả MC Trấn Thành lẫn khán giả vô cùng thích thú. Với chất giọng khàn đặc trưng hiếm có, RIC như đốt cháy sân khấu với lửa năng lượng cực khủng bằng bản rap Turn It Up (từ ca khúc gốc Dusted).



R.I.C.

Khán giả không chỉ hò reo nhúng nhảy mà họ còn bị cuốn theo nhịp rap đầy lửa của R.I.C. Khó cỏ thể chần chừ lâu hơn, Binz quyết định chọn R.I.C, trong khi Wowy không chỉ đạp cần chọn mà còn lao lên sân khấu để quẩy bung cùng thí sinh. Binz tỏ ra vô cùng thích thú với chất giọng khàn hiếm có của R.I.C. Karik cũng đưa ra lời lý do: “Quan điểm cá nhân của anh, anh không thích cách viết lyric của em, mặc dù năng lượng của em thể hiện rất tốt”. Là 1 trong 2 người lựa chọn R.I.C, Wowy cho biết: “Wowy không chỉ thích giọng độc hiếm mà còn vì năng lượng trong màn biểu diễn của bạn khiến Wowy phải hưng phấn hòa cùng”.

Cuối cùng hiểu được điều R.I.C đang thiếu là lyrics để giúp cậu có thể biến hóa thêm ở những vòng sau, giám khảo quyết định tìm người có tư duy mới lạ và đặc biệt nhất là kinh nghiệm làm việc với những người có chất giọng như R.I.C, chính vì thế đã lựa chọn đội Wowy cho cậu.

Chàng trai nhỏ nhắn Nguyễn Hữu Anh Khôi, sinh năm 2002, rap name AK49, dù bén duyên với rap 1 cách bất ngờ, nhưng tại sân khấu Rap Việt cậu đã làm nên 1 màu sắc cực ấn tượng. Xuất hiện cùng chú heo vàng trong bộ trang phục khác biệt khiến Trấn Thành lầm tưởng đang đi thi hài, nhưng với bản rap Heo Không Cần dựa trên ca khúc Con Heo Đất của AK49 đã tạo nên 1 cú twist bất ngờ với giai điệu vừa quen vừa lạ cộng với lời rap bắt tai. Suboi lập tức trở thành người bấm chọn đầu tiên, cả Wowy cũng mong muốn kết nạp cậu vào team và cuối cùng Karik cũng bị cậu chinh phục.



AK49.

Tuy nhiên, 1 tình huống bất ngờ đã xảy ra, Wowy lên tiếng: “Anh thích phong cách và sự sáng tạo của em. Khi mà anh mang con heo vàng về đây, rồi biết được tin em đi thi mà không đặt nặng vấn đề học đại học, anh đã đem con heo trả lại sân khấu. Bởi vì anh nghĩ, ngay cả anh khi sinh con ra, anh sẽ cố gắng hết mình để có thể cho con vào đại học ”. Không cùng quan điểm, Binz lập tức lên tiếng: “Anh không đồng ý với Wowy điểm này. Nếu trái tim em nói âm nhạc quan trọng hơn với em thì em chọn âm nhạc. Nếu bây giờ việc học quan trọng hơn thì em chọn việc học. Chính yếu là nghe theo trái tim của mình”.



Làm tốt vai trò của mình, MC Trấn Thành tiếp lời: “Chúng ta không khuyến khích ngưng học và đại học là 1 trong những thứ chúng ta có thể sẽ học trong đời, nhưng không phải là thứ chúng ta bắt buộc phải học. Khi chúng ta lựa chọn, chúng ta phải tin chắc rằng khả năng của mình nó thuộc về cái môn mà mình đã chọn, mình có thể làm được và sau này nó có thể nuôi sống bản thân mình được. Cũng như tôi nói Rap Việt sản sinh ra những rapper bước ra đời kiếm tiền được chứ không phải chỉ chơi vì đam mê”.

Đến phút cuối, giám khảo đã đưa ra quyết định để AK49 về với đội Suboi.

Đầy tự tin chàng sinh viên Lê Tuấn Nam – rap name Bad BZ, sinh viên năm 3 – Đại học kinh tế Tp.HCM khẳng định chắc nịch chất riêng của mình tại sàn đấu Rap Việt khi mang bản rap Đu Đa Đu Đưa dựa trên hit đình đám “Đi Đu Đưa Đi” của Bích Phương và tỏa sáng thành công.



Bad BZ.

Với 1 sự lựa chọn từ Suboi, Bad BZ nghiễm nhiên trở thành 1 trong những thành viên của cô.

Nguyễn Nhật Minh – rapname Willistic cùng bản rap Cô Đơn Đã Quen Với Anh dựa trên bài hát gốc Anh Đã Quen Với Cô Đơn và RPT Orijinn – Lưu Hoàng Dũng cùng bản rap Ối Giời Ơi! từ bài hát gốc Lus là 2 thí sinh chưa may mắn được huấn luyện viên lựa chọn trong tập 2 tuần này.



Dù đã cống hiến 2 bản rap khá êm tai trên sân khấu, nhưng có lẽ vì bị tâm lý đè nặng cùng sự chuẩn bị chưa chỉn chu nên cả 2 chưa tạo được ấn tượng với 4 vị huấn luyện viên trên sân khấu.

Willistic.

Như vậy kết thúc tập 2, Suboi kết nạp những thành viên đầu tiên về cho đội mình gồm: Bad BZ, Tage, AK49. Wowy thì “khai hỏa” với thành viên đầu tiên là RIC. Đội Binz như “hổ mọc thêm cánh” với sự góp mặt của thành viên mới Ricky Star và cuối cùng Karik vẫn tạm giữ nguyên đội hình.

Tập 3 Rap Việt sẽ tiếp tục đến với khán giả lúc 20g00, thứ Bảy, ngày 15/08 đồng thời trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ.