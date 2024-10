Mới đây, Xoài Non (tên thật: Phạm Thuỳ Trang, SN 2002) lại trở thành tâm điểm chú ý khi cô bị nhân viên mỉa mai công khai ngay trên sóng livestream.

Cụ thể, khi đang trong phiên livestream, Xoài Non đã bị nói xấu về chuyện tình cảm với Gil Lê vì nhân viên này quên tắt mic. Nữ nhân viên đã gọi Xoài Non là "nó" và nói những điều liên quan đến đời tư của cô bằng giọng điệu đùa cợt: "Nó chảnh thì thôi nhé! Nó với Gil Lê quen nhau thiệt á".

Xoài Non bị nhân viên phía nhãn hàng nói xấu công khai trên livestream.

Nữ nhân viên cũng nhắc đến hot girl Sunna (bạn thân của Xoài Non) với giọng điệu cực kì toxic, đồng thời đặt điều tiếng về cô. Nữ nhân viên này nói trong livestream: "Bà múp múp, cướp chồng Xoài đó… Vợ chồng người ta đi ăn mà nhỏ này ngồi giữa".

Được biết, nữ nhân viên đến từ bên một nhãn hàng và cũng giới thiệu sản phẩm trong phiên live. Sau khi xong việc, nữ nhân viên này đã vào hậu trường rồi nói xấu Xoài Non, nhưng quên không tắt mic nên những tiếng động này mới lọt ra ngoài.

Những lời nói này được phát ra ngay giữa lúc Xoài Non đang giới thiệu sản phẩm. Gương mặt của Xoài sượng trân và khó chịu thấy rõ. Cô phải dừng giới thiệu, chỉ thỉnh thoảng quay sang tương tác với bạn host cùng mình.

Sau đó, nữ nhân viên đã phát hiện hành động tai hại của mình. Cô công khai xin lỗi trên Xoài Non ngay trên sóng livestream khi có những phát ngôn không chuẩn mực.

Nữ nhân viên nói: "Những điều em nói là những điều mà em nghe lại được. Em nói chuyện với bạn và nhiều chuyện một chút thôi mọi người. Nếu em có nói những gì sai về chị Xoài, những điều sai sót, không đúng chuẩn mực thì cho em xin lỗi chị Xoài và ekip.

Em đã sai và dở đằng sau phiên live. Em đã nói sai và không đúng sự thật về đời tư của chị Xoài. Em mong sẽ nhận ra bài học, mong chị Xoài và ekip tha lỗi cho lần này. Em thực sự không biết nói gì hơn".

Sau đó, khi nữ nhân viên này đưa lại mic về phía Xoài Non, song cô cũng chỉ gượng cười và nói "uh".

Gương mặt mệt mỏi của Xoài Non và bạn host khi nữ nhân viên (áo trắng) đứng ra xin lỗi.

Sau khi đoạn video này được phát hiện, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích sự kém duyên của nữ nhân viên khi có giọng điệu mỉa mai về Xoài Non và chuyện đời tư của cô. Đây cũng là phiên livestream có sự xuất hiện chung của Xoài Non và Gil Lê, nên fan đã vô cùng tụt mood và thấy thương thay cho Xoài.



Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng ekip của phiên live hôm đó đã cố tình tạo drama. Bởi nữ nhân viên đã nói xấu gần 1 phút mà sao không bị ai phát hiện? Tuy nhiên, một số netizen cho rằng do trong livestream quá ồn nên khi có quá nhiều tiếng được phát ra, ekip không kịp xử lý được hết.

Xoài Non vẫn sượng trân sau khi nhận được lời xin lỗi.

Một số bình luận nổi bật về việc Xoài Non bị nói xấu ngay trên livestream:

- "Hôm đó tui ngồi đó nè, đi livestream cho nhãn hàng. Bạn kia bán hàng xong đi về, quên không trả mic nên lỡ nói xấu và bị mọi người nghe thấy. Lúc sau phải quay lại xin lỗi đó. Không phải ekip Xoài cố tình tạo drama đâu".

- "Ai có thông tin bạn nhân viên này không để mình biết còn né. Chứ bên mình là agency chuyên về livestream, mình sợ trong tương lai sẽ va trúng người này quá. Gặp mấy bạn làm việc thiếu chuyên nghiệp, đi nói xấu KOL và làm ảnh hưởng đến brand. Quá thiếu chuyên nghiệp rồi!".

- "Mở một phiên live là phải có cả ekip bao nhiêu người luôn. Lỡ chẳng may bị lọt tiếng thì bên kỹ thuật cần xử lý trong tíc tắc vài giây là xong, chứ để nói gần 1 phút mới tắt thì team kỹ thuật lẫn ekip phiên live xứng đáng bị phạt".

- "Mọi người đừng đổ cho ekip phiên live hay ekip Xoài cố tình tạo drama. Mình cũng từng live nên mình biết, nhiều khi cài xong mic quên không bỏ là chuyện bình thường. Có hôm mình còn cài mic live xong quên ở cổ áo, đi giao hàng khắp nơi, tối về giặt mới nhớ. Mọi người thấy Xoài Non sượng trân thấy rõ không? Với cả bạn live đã ra xin lỗi. Ekip làm việc kiểu này chán quá".

- "Xoài bình tĩnh ghê. Nhiều người mà rơi vào tình huống này chắc không ngồi yên được như Xoài quá".

Đây cũng là phiên live mà Xoài Non và Gil Lê xuất hiện chung với nhau.

Được biết sau đó, Xoài Non với Gil Lê cũng đã livestream chung với nhau. Cả hai còn thân thiết bày tỏ tình cảm.



Đáng chú ý, Xoài Non cũng ẩn ý khi mách Gil Lê về chuyện bị toxic, bị ăn hiếp để được an ủi. Thấy người yêu như vậy, Gil Lê động viên và hôn tay Xoài Non: "Mấy cái tiêu cực đó mình kệ, mọi người cho qua đi, không sao đâu".

Bên cạnh đó, dân tình cũng nhanh chóng chỉ ra đây là phiên livestream ồn ào mà Xoài Non bị tố review sản phẩm thiếu trách nhiệm, liên tục cau có và tuột mood thấy rõ. Sau đó, chính Xoài Non cũng phải lên tiếng xin lỗi: "Vì tiến độ công việc nên em cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cũng như ăn uống để đảm bảo cho quá trình live kéo dài nên em mới có sự thể hiện không tốt này. Em mong mọi người thương và bỏ qua cho em".

Liệu có phải do Xoài Non bị nói xấu nên đã ảnh hưởng tâm trạng, không muốn tiếp tục buổi livestream? Tuy nhiên, netizen cũng góp ý rằng dù thế nào, Xoài Non vẫn nên giữ tâm trạng cân bằng, và không nên biểu lộ quá nhiều cảm xúc trong phiên livestream.

Đến hiện tại, đây chính là phiên livestream đầy giông bão và drama nhất của Xoài Non.

Đây cũng phiên livestream Xoài Non bị chỉ trích thiếu chuyên nghiệp, liên tục tuột mood thấy rõ.

Xoài Non và Gil Lê được phát hiện hẹn hò từ tháng 8/2024 khi khoá môi công khai trên sân pickleball. Từ đó đến nay, cặp đôi vừa đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, vừa thoải mái hơn trong chuyện thể hiện tình cảm.

Tổng hợp