Kể từ sau khoảnh khắc khoá môi trên sân pickleball bị phát hiện, Xoài Non và Gil Lê đã công khai thể hiện tình cảm với nhau. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ, nhưng những hành động "mập mờ" của cặp đôi đã chứng tỏ họ yêu nhau lắm rồi!

Mới đây, Xoài Non đã lần đầu tiên chia sẻ video quay chung với Gil Lê trên trang cá nhân. Cả hai thực hiện thử thách tình cờ gặp gỡ khi cùng quay cam trước của điện thoại. Đáng chú ý khi vừa chạm mặt, Xoài Non đã hướng vào người Gil Lê và như sắp hôn Gil đến nơi!

Trước hành động táo bạo của "em iu", Gil Lê đã vô cùng thích thú, nhưng vẫn áp sát vào tường như muốn né nụ hôn của Xoài Non. Còn Xoài Non thì hào hứng trêu: "Hello, hàng xóm mình đó".

Xoài Non suýt thì hôn Gil Lê thành công! (Nguồn: Xoài Non)

Phản ứng cực tình cảm của cả hai nhận được rất nhiều tình cảm của cộng đồng mạng. Bên dưới đoạn clip, nhiều người còn đòi clip khoá môi full HD tình cảm như trên sân pickleball.

Một số bình luận nổi bật bên dưới video của Xoài Non:

- "Khúc nhìn nhau mình tưởng đâu chuẩn bị hôn đến nơi, nếu Gil Lê không né ra chắc Xoài xông đến hôn luôn quá. Nhìn 2 người này chắc kìm dữ lắm trước camera".

- "Bà Xoài bên cạnh Gil Lê đúng cực kì vui và tự tin luôn. 10 điểm!".

- "Tưởng xem clip fan ship, ai ngờ do chính chủ đăng tải luôn. Xoài muốn công khai lắm rồi".

- "Tính hôn rồi đó mà Gil Lê tự nhiên né, trông cả hai dễ thương quá".

- "Hình như Xoài với Gil Lê cũng dùng ốp đôi với nhau".

Phản ứng bất ngờ của Gil Lê khi Xoài Non định hôn.

Kể từ khi công khai, cặp đôi thường xuyên xuất hiện chung với nhau, không ngại bày tỏ tình cảm tình tứ ở nơi đông người. Như mới đây, Xoài Non được bắt gặp "dính như sam" với Gil Lê khi đến ủng hộ người yêu trong hậu trường Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Cô thoải mái ôm và thể hiện tình cảm trước đồng nghiệp.

Cả hai thoải mái ôm nhau trong hậu trường show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

Mặc dù chưa từng lên tiếng là người yêu, song Xoài Non đã rất tự nhiên gọi Gil Lê là anh yêu, hay gọi vui là "vợ chồng em". Cô từng bày bỏ sự hào hứng cùng netizen nói về chuyện đám cưới với Gil Lê. Cô gọi đùa Gil Lê là chú rể, còn trêu: "Mọi người đang bảo ai xui anh đi mặc vest đó. Không có dám vô nữa kìa".

Xoài Non từng có chia sẻ đáng chú ý về việc có tình mới sau khi ly hôn: "Vui thì kết hôn, không vui thì thôi. Nếu phù hợp thì mình cưới chứ có gì đâu. Từ ngày mình cưới thì mọi người đã nói ra nói vào mối quan hệ của tụi mình. Mình cũng từng nói từ rất lâu là trên đời này không có gì chắc chắn, kể cả khi mình đã cưới bạn thì cũng không có gì chắc chắn là bọn mình sẽ ở bên cạnh nhau lâu dài, chỉ là ở thời điểm đó tụi mình cảm thấy hạnh phúc và oke là được rồi".