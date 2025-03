Rầm rộ tin vợ Bae Yong Joon bị Hwang Jung Eum và loạt sao nữ cô lập, cắt đứt quan hệ sau khi lấy chồng

Tối 11/3, tờ Sports Today đưa tin, cộng đồng mạng xứ Hàn trong thời gian qua xôn xao trước nghi vấn nữ minh tinh Park Soo Jin (vợ Bae Yong Joon) đã bị các thành viên trong nhóm nhạc nữ Sugar gồm Hwang Jung Eum, Ayumi và Han Ye Won cạch mặt, đoạn tuyệt quan hệ. Tin đồn xuất hiện rầm rộ sau khi loạt ảnh Hwang Jung Eum, Ayumi và Han Ye Won tụ tập vui vẻ mà không có mặt Park Soo Jin cách đây không lâu bỗng trở nên viral trên mạng xã hội xứ củ sâm. Tới tối 11/3, Hwang Jung Eum cùng 2 người chị em thân thiết Ayumi - Han Ye Won đã xuất hiện trên chương trình Solo và làm rõ về nghi vấn cô lập người đồng đội Park Soo Jin. Theo đó, 3 ngôi sao có động thái bác bỏ tin đồn, đồng thời khoe khéo về mối quan hệ tốt đẹp với bà xã Bae Yong Joon.

Trước ống kính, Hwang Jung Eum chia sẻ về buổi gặp gỡ Park Soo Jin, còn bày tỏ vẻ ngưỡng mộ với người đồng đội: "Tôi đã đến Hawaii (Mỹ) và gặp được Park Soo Jin. Trông cô ấy vẫn trẻ trung giống như 1 học sinh trung học vậy đó. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Khi nào Soo Jin trở về Hàn Quốc, nhất định chúng tôi phải gặp nhau mới được. Thật tiếc vì 4 người chúng tôi chưa thể đoàn tụ. Lúc nào cũng chỉ có 3 người bọn tôi thôi (Hwang Jung Eum, Ayumi và Han Ye Won). Soo Jin đang rất hạnh phúc ở Hawaii. Cô ấy đang nuôi dạy 2 con gồm 1 trai, 1 gái". Ayumi cũng tỏ vẻ tiếc nuối vì lâu rồi chưa thể gặp lại Park Soo Jin: "Ước gì Soo Jin cũng xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Đáng tiếc giờ này cô ấy đang ở nước ngoài rồi". Thì ra, Park Soo Jin đã sống ở Hawaii cùng ông xã tài tử suốt thời gian qua nên mới không thể xuất hiện trong các cuộc vui cùng các thành viên nhóm Sugar nhân dịp năm mới.

Hwang Jung Eum - Han Ye Won (bên phải)...

... cùng Ayumi vừa xuất hiện trên truyền hình và có động thái bác bỏ tin đồn tẩy chay, cạch mặt Park Soo Jin

Thì ra Park Soo Jin sống ở Hawaii cùng ông xã Bae Yong Joon suốt thời gian qua nên không thể tham gia vào các buổi tụ tập cùng những người chị em trong nhóm Sugar

Trước đó, công chúng xôn xao bàn tán khi Park Soo Jin vắng mặt trong buổi tụ họp của các thành viên Sugar gồm Hwang Jung Eum, Ayumi và Han Ye Won

Cũng trên sóng truyền hình mới đây, thành viên Ayumi còn công khai khen ngợi nhan sắc của vợ Bae Yong Joon: "Trong nhóm chúng tôi, Jung Eum và Soo Jin đảm nhận vai trò visual. Tôi chịu trách nhiệm về mảng giải trí. Còn Han Ye Won là rapper trong nhóm".

Sugar hoạt động trong khoảng thời gian từ năm 2001-2006, từng gặt hái không ít thành công tại thị trường Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nhóm cũng ghi dấu ấn tại Nhật Bản với nhiều single gây tiếng vang, được công chúng yêu nhạc xứ sở hoa anh đào đón nhận như Take It Shake It, Real Identity... Sau khi nhóm tan rã, 4 thành viên có sự lựa chọn riêng trong sự nghiệp và tiếp tục gây chú ý. Trong đó, Hwang Jung Eum tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ qua loạt phim hot như She Was Pretty, Kill Me Heal Me... Park Soo Jin ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua các tác phẩm truyền hình như Vườn Sao Băng, Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly... Còn Ayumi quay lại Nhật Bản hoạt động với tư cách ca sĩ kiêm diễn viên và tiếp tục gặt hái được không ít thành công. Về phần Han Ye Won, cô góp mặt ở nhiều tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như On Air, Người Thừa Kế Sáng Giá...