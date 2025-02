“Ra Tết, tôi vội đi tìm mua căn hộ”

Thực tế, đây không phải lần đầu chị Hoà đi tìm mua căn hộ để đầu tư cho thuê. Vào cuối năm 2023 và giữa năm 2024 chị cùng chồng đã nhiều lần tìm kiếm căn hộ tại Tp.HCM và khu lân cận là Bình Dương, Đồng Nai, song chưa thể mua được. Ngay sau Tết, chị Hoà trong tâm thế muốn tìm kiếm căn hộ để mua sớm vì lo sợ giá tăng. Hiện chị đang tìm hiểu một số dự án tại quốc lộ 13 (Thuận An, Bình Dương).

Chị Hoà cho biết, hầu hết dự án căn hộ tại Tp.Thủ Đức giá đã cao, từ 100 triệu đồng/m2 trở lên, nằm ngoài khả năng chi trả của chị. Trong khi, tài chính hiện có của vợ chồng chị là 2,5 tỉ đồng. Nếu cố thêm được khoảng 3 tỉ đồng.

Tại khu vực quận 9, quận Thủ Đức, quận 2 (cũ) rất hiếm căn hộ trong khoảng giá này. Nếu có thì vị trí không đẹp, ngược đường, đầu tư cho thuê sẽ khó. Theo đó, hiện chị Hoà đang nhắm đến các dự án căn hộ nằm dọc mặt tiền QL13, từ khu vực Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) đến Tp.Thuận An - Tp.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Ảnh: Minh hoạ

“Mục tiêu của tôi là tìm kiếm dự án gần Tp.Thủ Đức để tiện di chuyển, dễ quản lý cho thuê, có vị trí mặt tiền, tiềm năng tăng giá về sau này. Tuy nhiên, mặt bằng giá các dự án dọc QL13, từ khu vực Tp.Thủ Đức đến Thuận An - Thủ Dầu Một không còn rẻ. Rất ít dự án vừa có giá tốt, vừa đảm bảo các yếu tố đưa ra”, chị Hoà cho biết.

Khảo sát các dự án căn hộ dọc QL13, nơi chị Hoà đang quan tâm tìm kiếm nhận thấy, mặt bằng giá đã khá cao. Chẳng hạn, căn hộ thuộc KĐT Vạn Phúc City tại Tp.Thủ Đức chuẩn bị giới thiệu ra thị trường, giá dự kiến không dưới mức 120 triệu đồng/m2. Nằm gần dự án này, Urban Green có giá bán dao động từ 75 - 82,3 triệu đồng/m2.

Sang địa bàn Tp.Thuận An, dọc tuyến QL13, giá các căn hộ dao động từ 48 đến 59 triệu đồng/m2, mức giá này đã tăng khá nhiều so với giai đoạn 2019. Có vị trí gần với Tp.Thủ Đức (khoảng 800m giáp ranh) hiện chỉ có dự án The Emerald 68 đang chào giá trên dưới 50 triệu đồng/m2. Đây được xem là mức giá tốt tại khu vực, khi có vị trí “sát cạnh” Tp.Thủ Đức.

Dọc tuyến QL13, cách The Emerald 68 khoảng 7km về hướng Thủ Dầu Một, có dự án Astral City hiện đang có giá từ 45 - 54 triệu đồng/m2; The Habitat dự kiến chào báo trong tháng mới với mức giá từ 50 triệu đồng/m2; The Emerald Golf View giá từ 42 - 48 triệu đồng/m2; Lavita Thuận An có giá từ 40 - 45 triệu đồng/m2; Happy One Central giá dao động từ 42 - 48 triệu đồng/m2... Mặc dù các dự án này không có vị trí gần Tp.Thủ Đức (Tp.HCM), nhưng mặt bằng giá cao đã tạo nên rào cản nhất định về thanh khoản.

Cũng dọc tuyến QL13, trên địa bàn Tp.Thủ Dầu Một, có vị trí cách xa Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) từ 30 - 35km nhưng giá một số dự án căn hộ thậm chí đã chạm mốc gần 59 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, dự án Midori Park - The Glory hiện có giá từ 45 - 58,7 triệu đồng/m2; dự án The Orchard (Sycamore) có giá từ 50 triệu đồng/m2.

Theo CBRE, các dự án căn hộ Tp.HCM chào bán trong quý 4/2024 đều điều chỉnh giá tăng thêm từ 10-40% so với giai đoạn trước. Nguồn: CBRE

Từ câu chuyện về giá để thấy, việc người mua tìm kiếm căn hộ mức giá từ 2-3 tỉ đồng/căn tại khu lân cận Tp.HCM như Bình Dương, Đồng Nai không còn dễ dàng. Không chỉ chị Ngọc Hoà, mà rất nhiều người có nhu cầu ở thực hoặc đầu tư đều phải thừa nhận rằng, giá căn hộ đã tăng nhanh, vượt ngoài tưởng tượng của họ. Thế nhưng, để chờ đợi giá giảm lại là “chuyện không tưởng” đối với người mua.

Đó cũng là lý do mà gần đây, thị trường xuất hiện hiện tượng người mua “vội” tìm kiếm bất động sản ngay sau Tết nguyên đán bởi nếu không mua thì mặt bằng giá còn tiếp tục tăng lên, cơ hội sẽ ngày càng rời đi. Trường hợp của chị Ngọc Hoà là một minh chứng điển hình. Vì nhiều lần “đắn đo”, đến khi quay lại, sản phẩm chị muốn mua hoặc là đã bán, hoặc giá đã tăng thêm “một nấc” so với thời điểm dự định.

Hiện giá bất động sản tăng cao là rào cản đối với số đông người mua nhà nhưng nếu càng đợi, giá càng cao hơn. Thực tế này đã được thị trường chứng minh suốt nhiều năm qua.

Giá bán căn hộ còn tiếp tục đi lên. Nguồn: CBRE Việt Nam.

Dữ liệu mới đây của CBRE Việt Nam chỉ ra, tại Tp.HCM, giá trung bình căn hộ sơ cấp hiện đã chạm mốc 76 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT & kinh phí bảo trì), tăng gần 24% theo năm. Hầu hết các dự án cao cấp, hạng sang (chiếm 70% nguồn cung trong quý 4/2024) đều điểu chỉnh giá bán tăng từ 10% đến 40% so với giai đoạn trước đó. Dẫu giá đã cao nhưng theo đơn vị này, mức độ biến động về giá sẽ còn tiếp tục trong giai đoạn 2026-2027. Không có lý do nào để bất động sản có thể giảm giá trong bối cảnh mọi chi phí cấu thành sản phẩm đều gia tăng.

Ngay cả trong bối cảnh, căn hộ Tp.HCM khan cung, neo giá cao đã thúc đẩy những người mua có ngân sách vừa phải tìm đến các thị trường lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Long An; tuy nhiên họ cũng không dễ tìm kiếm được dự án đáp ứng đủ các tiêu chí về giá, chất lượng, vị trí như kì vọng. Chưa kể, mức độ biến động tăng giá bất động sản của các khu vực này chắc chắc sẽ diễn tiến như thị trường Tp.HCM những năm qua.