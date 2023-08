Quỳnh Lương lên tiếng trước tin rạn nứt với "thiếu gia Trà Vinh" vì ghen với người cũ

Ngày 10/8, Quỳnh Lương lẫn bạn trai - Tiến Phát có những động thái lạ làm dấy lên nghi ngờ cả hai đã rạn nứt mối quan hệ. Giữa lúc netizen xôn xao, Quỳnh Lương đã đăng tải video lên tiếng trước thông tin cô không còn nhắc Tiến Phát trong livestream và nghi vấn cả hai rạn nứt vì một nhân vật được gọi là "người yêu cũ".

Cụ thể, Quỳnh Lương chia sẻ: "Mọi người bình luận nói là do mình ghen với người yêu cũ này kia thật ra là không có. Mình chỉ là không thích nhắc Phát trong livestream liên quan đến công việc của mình thôi, không liên quan đến người cũ hay gì cả. 'Nhà Quỳnh' xưa giờ chỉ là do Quỳnh tự đốt thôi chứ không ai đủ sức, đủ lửa để đốt nhà Quỳnh đâu nên mọi người an tâm nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm mình nhưng đọc bình luận mọi người bảo là mình ghen với người cũ mắc cười quá, làm mình phải 'đi qua đó' để xem tình hình thế nào nhưng thấy chẳng có gì để nghĩ cả, mọi người đừng nghĩ nhiều quá nha".

Quỳnh Lương lên tiếng trước tin rạn nứt với bạn trai

Dù Quỳnh Lương lên tiếng phủ nhận tin rạn nứt với người yêu nhưng nhiều người hâm mộ vẫn không ngừng lo lắng. Một số tài khoản để lại bình luận dưới clip của nữ diễn viên Đừng làm mẹ cáu:

- Tôi vẫn nghi lắm, Quỳnh đăng trạng thái buồn mà lên tiếng thế này chắc đang muốn bảo vệ người mình thương thôi.

- Quỳnh nói vậy nhưng mình vẫn thấy bạn ấy chắc đang có tâm sự.

- Một mình Quỳnh đăng thì không sao, còn Phát cũng đăng tâm trạng thế kia thì chắc phải có gì rồi.

Trước đó, diễn viên Quỳnh Lương đăng những dòng chia sẻ đầy tâm trạng về chuyện tình cảm: "Anh nghĩ em không đủ sức để cưng chiều bản thân mình sao? Thế giới này làm em tổn thương bao nhiêu, em tự bù đắp xong hết rồi" hay "Em cứ làm những gì em thích, tôi tự khắc bảo vệ em. Người như em cần một điểm tựa vững chắc hơn là một tình yêu mãnh liệt". Tuy nhiên, khi được netizen thắc mắc, nữ diễn viên sau đó đã lên tiếng đính chính: "Không có gì buồn cả đâu ạ. Xưa giờ tôi vẫn chia sẻ bài đăng vậy mà". Về phía "thiếu gia Trà Vinh", anh cũng chia sẻ story đầy tâm trạng với nền nhạc Cảm ơn của Đen Vâu.

Trước đó, Quỳnh Lương liên tục đăng tải những câu nói triết lí, suy tư về tình yêu khiến khán giả nghi vấn cho rằng mối quan hệ giữa cô và thiếu gia Trà Vinh đang trục trặc

Tuy nhiên, nữ diễn viên 9x cho biết cô không buồn bã, việc đăng chia sẻ đầy tâm trạng là thói quen đã có từ xưa

Tiến Phát lại đăng ảnh với lời bài hát Cảm ơn của Đen Vâu

Diễn viên Quỳnh Lương nên duyên với thiếu gia Tiến Phát sau khi cùng tham gia chương trình Người ấy là ai. Thời gian vừa qua, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ và thể hiện tình cảm với nhau trên mạng xã hội. Thậm chí, cả hai còn đăng tải khoảnh khắc tình cảm, khóa môi ngọt ngào. Quỳnh Lương và Tiến Phát trước đó còn liên tục livestream cùng với nhau, thể hiện hành động tình tứ trước đông đảo khán giả.