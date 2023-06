"Gái một con" Quỳnh Lương - được quan tâm nhất MXH những ngày qua: Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thần thái cuốn hút

Những năm gần đây, Quỳnh Lương đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ khi xuất hiện trên nhiều bộ phim giờ vàng VTV. Từ một người mẫu ảnh, người đẹp sinh năm 1995 dần được công nhận năng lực trong vai trò diễn viên. Bên cạnh đó, câu chuyện làm mẹ đơn thân của cô cũng được mọi người quan tâm.

Vài ngày qua, sau khi Quỳnh Lương xuất hiện trên chương trình Người ấy là ai, trên mạng xã hội lại xuất hiện những ý kiến trái chiều về chàng trai ghép đôi cùng cô và khuyên nữ diễn viên cân nhắc về mối quan hệ này.

Cụ thể, chàng trai được ghép đôi với Quỳnh Lương liên tục bị tố đời tư ồn ào, nhiều cư dân mạng lo lắng nữ diễn viên có thể bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, một số khán giả cho rằng với nhan sắc, ngoại hình và những gì đang có, Quỳnh Lương xứng đáng với người đàn ông tốt hơn.

"Gái một con" sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang ấn tượng

Ít ai biết rằng, Quỳnh Lương từng tham gia cuộc thi The Face Vietnam 2018 nhưng sớm bị loại. Sau cuộc thi, Quỳnh Lương có tác động thẩm mỹ không phẫu thuật ở một vài điểm trên gương mặt. Cô từng chia sẻ: “Thực ra trên gương mặt của mình, mình biết những khuyết điểm của mình. Ngày xưa khi tham gia The Face dáng răng của mình khác, hiện tại dáng răng cũng đã khác rồi. Nếu mọi người để ý thì môi cũ, môi mình chưa tiêm ở The Face ấy, môi rất mỏng, gần như mình không thể nào khép miệng lại được. Còn bây giờ khi mình đã chỉnh dáng răng khác và mình không thích dáng môi lòi 2 răng thỏ ra nên mình sẽ tiêm đầy ở phần mấu môi này".

Sau đó. Quỳnh Lương nổi tiếng từ lần xuất hiện trong MV Màu nước mắt của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Cô thu hút sự chú ý của nhiều khán giả trẻ bởi nhan sắc xinh đẹp, thần thái sắc sảo, ấn tượng.

Bên cạnh lợi thế về gương mặt cá tính, thu hút, Quỳnh Lương sở hữu thân hình "mình hạc xương mai" sau khi qua một lần sinh nở. Xuất thân của Quỳnh Lương là một người mẫu lookbook đắt show, cô là người mẫu "ruột" của nhiều thương hiệu thời trang tại Hà Nội. Mỹ nhân sinh năm 1995 có thể biến hóa trong nhiều hình ảnh, phong cách khác nhau với sự đa dạng về biểu cảm.

Ở ngoài đời, gu thời trang cá nhân của Quỳnh Lương cũng thường được nhiều cô gái học hỏi. Nữ diễn viên không "đóng khung" mình với một phong cách cố định. Có lúc cô xuất hiện với những set đồ sang chảnh, thời thượng, có ngọt ngào, nữ tính trong những chiếc đầm mềm mại, không thiếu những khoảnh khắc Quỳnh Lương mang phong cách nữ tổng tài cá tính, hiện đại trong những bộ suit...

Bà chủ thương hiệu thời trang, độc lập kinh tế và sở hữu tài sản lớn

Quỳnh Lương hiện là mẹ của một bé trai 8 tuổi. Cô kết hôn từ năm 19 tuổi nhưng không hạnh phúc nên quyết định ly hôn và một mình nuôi con. Mặc dù khá chật vật ở thời gian đầu, nhưng sau đó Quỳnh Lương có thu nhập ổn định hơn nhờ công việc người mẫu ảnh và mua nhà, tậu xe hơi trước năm 25 tuổi.

Đầu năm 2023, Quỳnh Lương không ngại khẳng định: "100 triệu đồng mỗi tháng thì tôi đã kiếm được từ rất lâu rồi. Tôi từng nói rằng thu nhập 10 triệu đồng không đủ sống, với tôi đó là sự thật. Tôi không sống được với 10 triệu đồng thì tôi nói thôi".

Sau khi thành công lấn sân sang diễn xuất, Quỳnh Lương vẫn đồng thời kinh doanh cửa hàng thời trang và phụ kiện của mình. Ngoài những thời gian đi quay phim, đêm nào Quỳnh Lương cũng chăm chỉ livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Nữ diễn viên nhiều lần tâm sự, cô có trách nhiệm với không chỉ cậu con trai mà còn với gia đình của mình. Trong vlog mới chia sẻ, Quỳnh Lương nói: "Hạnh phúc của tôi không bị nắm giữ bởi một người đàn ông nào cả. Bởi vì tôi có công việc, có gia đình, người thân, bạn bè xung quanh rất nhiều. Mọi người yên tâm, tôi lúc nào cũng là một cô gái đầy năng lượng, vui vẻ, làm việc hết mình".