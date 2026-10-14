- Quỳnh Kool còn định đóng phim nữa không đấy?

Những hình ảnh mới đây của Quỳnh Kool tại một cơ sở thẩm mỹ đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nữ diễn viên được cho là đã đến salon để thực hiện cấy đường chân tóc, khiến diện mạo của cô trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Cô xuất hiện với mái tóc đen dài, phần tóc phía trước được vén gọn và cố định bằng kẹp. Cô diện trang phục sáng màu, trang điểm nhẹ nhàng với đôi môi hồng và đường kẻ mắt sắc nét.

So với hình ảnh cách đây vài tháng sau khi đóng máy Bước Chân Vào Đời, Quỳnh Kool được một số khán giả nhận xét đã lấy lại vóc dáng thanh thoát hơn, gương mặt cũng có vẻ gọn gàng. Bên cạnh đó, cô cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều về những đường nét khác lạ trên khuôn mặt.

Đáng nói, đường viền tóc phía trước khá rõ, khiến phần trán và khuôn mặt trở nên thiếu thanh thoát và hài hoà. Một số khán giả cho rằng việc thay đổi đường chân tóc có thể ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ tổng thể của gương mặt, nhất là khi kết hợp với kiểu tóc dài ép thẳng và cách trang điểm hiện tại. Bên cạnh đó, những bình luận về biểu cảm có phần thiếu tự nhiên, đơ cứng hơn trước cũng xuất hiện. Một số netizen cho rằng cô nàng đã lạm dụng biện pháo dao kéo, làm giảm đi nét tự nhiên vốn có.

Trên các diễn đàn, không ít người bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng nữ diễn viên vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và ngọt ngào. Một số khán giả nhắc lại thời điểm Quỳnh Kool tham gia Hướng Dương Ngược Nắng, cho rằng đó là giai đoạn đỉnh cao nhan sắc. Ngoài ra, không ít khán giả còn đặt câu hỏi liệu Quỳnh Kool có tiếp tục tham gia các dự án phim truyền hình trong thời gian tới hay không. Những bình luận này xuất phát từ sự tò mò về diện mạo mới của nữ diễn viên và khả năng hình ảnh hiện tại sẽ tạo cảm giác khác biệt khi lên màn ảnh.

Thực tế, Quỳnh Kool đã xây dựng được chỗ đứng riêng qua nhiều bộ phim truyền hình, với khả năng đảm nhận cả những vai diễn trẻ trung lẫn các nhân vật có chiều sâu tâm lý. Vì thế, bên cạnh câu chuyện nhan sắc, điều khán giả chờ đợi vẫn là những lựa chọn vai diễn và sự tiến bộ trong diễn xuất của nữ diễn viên. Diện mạo có thể thay đổi theo thời gian, nhưng sức hút lâu dài của một diễn viên trên màn ảnh vẫn cần được quyết định bởi khả năng hóa thân vào nhân vật và chất lượng của những tác phẩm mà cô tham gia.

Một số bình luận của netizen:

- Tiếc cái nhan sắc mấy bà ý ghê, mà diễn rõ hay chứ. Mỗi tội gương mặt ngày càng đơ cứng nên xem phim tui thấy hơi tụt mood.

- Hồi đóng Hướng Dương Ngược Nắng là xinh nhất, đỉnh cao nhan sắc.

- Quỳnh Kool còn định đóng phim nữa không đấy?

- Bà này kiểu trẻ hơn tuổi ấy, 30 tuổi mà như 18. Giờ sửa cái bị già đi hẳn.

- Sao cái đường chân tóc vuông mà ngắn choẳn, trông cứ sao ý.

Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995 tại Thái Bình. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, cô từng được biết đến như một hot girl nổi bật của thế hệ 9X nhờ ngoại hình xinh xắn, nụ cười ngọt ngào và thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh tuổi teen, MV ca nhạc cũng như những sitcom được giới trẻ yêu thích. Từ khoảng năm 2014, Quỳnh Kool bắt đầu gây chú ý trên mạng xã hội thông qua các video hài và các sản phẩm giải trí trực tuyến, qua đó xây dựng lượng người hâm mộ đáng kể.

Không lựa chọn dừng lại ở danh xưng hot girl, Quỳnh Kool theo học diễn xuất một cách bài bản và từng bước chuyển hướng sang lĩnh vực phim truyền hình. Những năm đầu sự nghiệp, cô xuất hiện trong hàng loạt dự án của VFC như Quỳnh Búp Bê, Nàng Dâu Order, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nhà Trọ Balanha, Hướng Dương Ngược Nắng,... Dù chủ yếu đảm nhận các vai phụ hoặc tuyến nhân vật trẻ, Quỳnh Kool vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên cùng khả năng biến hóa đa dạng, từ những cô gái hồn nhiên, đáng yêu đến các nhân vật có nội tâm phức tạp hơn.

Cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên đến khi cô được giao nhiều vai chính hơn trên khung giờ vàng VTV. Đặc biệt, vai Hạnh trong Đừng Làm Mẹ Cáu đã giúp Quỳnh Kool nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn nhờ diễn xuất trưởng thành, cảm xúc. Thành công của bộ phim góp phần giúp cô giành giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc, đánh dấu bước tiến lớn sau nhiều năm nỗ lực thoát khỏi cái bóng "hot girl đi đóng phim".

Sau thành công của Đừng Làm Mẹ Cáu, Quỳnh Kool tiếp tục khẳng định vị thế qua nhiều dự án truyền hình được chú ý. Năm 2026, cô đảm nhận vai Thương trong Bước Chân Vào Đời. Không chỉ duy trì sức hút trên màn ảnh nhỏ, Quỳnh Kool còn được đánh giá là một trong những nữ diễn viên trẻ tiêu biểu của thế hệ mới VFC, sở hữu lượng người hâm mộ ổn định và thường xuyên góp mặt trong các dự án truyền hình trọng điểm.