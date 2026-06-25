Hơn 1 tháng sau khi bộ phim giờ vàng Bước chân vào đời khép lại, Quỳnh Kool và Mạnh Quân vẫn là những cái tên được khán giả đặc biệt quan tâm. Mới đây, cặp đôi tiếp tục gây chú ý trên mạng xã hội nhưng không phải vì một dự án phim mới, mà bởi màn "sửa tóc mái" của Quỳnh Kool tại salon do nam diễn viên quản lý.

Trong đoạn video được đăng tải, Quỳnh Kool xuất hiện để chỉnh lại phần tóc mái. Mạnh Quân trực tiếp tư vấn cho nữ diễn viên kiểu "Haeyon air bang" - một kiểu mái từng được nhiều cô gái Hàn Quốc yêu thích nhờ tạo cảm giác trẻ trung, tự nhiên và giúp gương mặt trông thanh thoát hơn.

Ảnh chụp màn hình

Màn tung hứng tự nhiên của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn luận nhiều nhất lại là kết quả sau khi cắt tóc mái.

Dưới phần bình luận, không ít người tỏ ra khó hiểu khi gần như không nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt nữ diễn viên.

Ảnh chụp màn hình

Một số ý kiến cho rằng phần mái mới chưa tạo được hiệu ứng mềm mại như các phiên bản "air bang" thường thấy trên mạng xã hội Hàn Quốc. Thậm chí có người nhận xét kiểu tóc vô tình khiến gương mặt Quỳnh Kool trông đầy đặn hơn.

Ảnh chụp màn hình

Thực tế, không chỉ kiểu tóc mới trở thành đề tài bàn tán, ngoại hình của Quỳnh Kool thời gian gần đây cũng nhận được nhiều sự chú ý. Sau khi kết thúc lịch quay dày đặc của Bước chân vào đời, nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt tròn trịa hơn trước.

Cô hài hước chia sẻ rằng thời gian nghỉ ngơi ở nhà, thường xuyên thưởng thức những bữa cơm mẹ nấu khiến cân nặng tăng nhẹ. Dù vậy, phần lớn khán giả đều cho rằng sự thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến nhan sắc vốn được đánh giá là trẻ trung, ngọt ngào của cô.

Ảnh chụp màn hình

Trước những tranh luận trái chiều về kiểu tóc mới, phía salon đã lên tiếng giải thích. Theo chia sẻ, Quỳnh Kool từng cấy tóc khoảng 6 tháng trước nên phần tóc con mới mọc ra có xu hướng xoăn tự nhiên. Do thường xuyên phải dùng máy là tóc nên lần này cô tới salon để xử lý và duỗi phần tóc con.

Đại diện salon cho biết việc tóc mới mọc khiến phần mái hiện tại vẫn còn khá lởm chởm và cần thêm thời gian để ổn định. Do trong video ban đầu không đề cập đến tình trạng tóc của Quỳnh Kool nên nhiều người chưa hiểu nguyên nhân dẫn đến kết quả cuối cùng.

Ảnh chụp màn hình

Dù vậy, lời giải thích này vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được tất cả cư dân mạng. Một số ý kiến cho rằng kiểu mái tương tự từng xuất hiện tại Hàn Quốc từ nhiều năm trước nhưng thường có độ mỏng và tự nhiên hơn. Theo nhận xét của những người có kinh nghiệm làm tóc, phần mái của Quỳnh Kool hiện vẫn khá cứng và chưa tạo được hiệu ứng "air bang" đặc trưng.

Ảnh chụp màn hình

Sau khi hiểu rõ hơn về tình trạng tóc của nữ diễn viên, nhiều khán giả đã bớt gay gắt. Tuy nhiên, không ít người vẫn giữ nguyên quan điểm rằng màn "lột xác" lần này chưa đạt được kỳ vọng. Những bình luận như "xem xong vẫn không biết đã cắt ở đâu", "mong chờ màn thay đổi lớn hơn" hay "thà để nguyên còn hơn" tiếp tục xuất hiện dưới đoạn video.

Có lẽ điều khiến dân mạng bàn tán không nằm ở việc Quỳnh Kool đẹp hay xấu hơn, mà bởi sau màn tư vấn đầy tự tin của "anh Kiên", nhiều người đã kỳ vọng vào một cú "biến hình" ấn tượng hơn cho mái tóc của nữ diễn viên.