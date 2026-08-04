Gương mặt của Quỳnh Kool không thể nào như thế này được

Mới đây, nữ diễn viên Quỳnh Kool vừa đăng tải một đoạn clip ngắn lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong clip, mỹ nhân phim giờ vàng xuất hiện rạng rỡ với vẻ ngoài được chăm chút cẩn thận. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi cho sự đầu tư chỉn chu, không ít người lại bày tỏ sự ngỡ ngàng và cho rằng visual của cô hiện tại quá khác xưa.

Nhan sắc của Quỳnh Kool gây xôn xao

Trong đoạn video được đăng tải, Quỳnh Kool diện một bộ trang phục mang phong cách nhẹ nhàng, nữ tính phối cùng style làm tóc đơn giản, thanh lịch. Làn da trắng phát sáng cùng dáng người đầy đặn, quyến rũ của cô khiến nhiều người không tiếc lời khen ngợi.

Tuy nhiên, qua đoạn video, nhiều khán giả cũng nhận thấy đường nét gương mặt của Quỳnh Kool có phần lạ lẫm. Gương mặt đầy đặn hơn hẳn, bờ môi dày căng mọng cùng hàng lông mày được chải chuốt sắc sảo quá mức khiến tổng thể diện mạo của nữ diễn viên trông có phần "đơ" cứng hơn thường thấy. Sự thay đổi này làm mất đi vẻ tự nhiên của cô trước đây. Một số bình luận đặt nghi vấn nữ diễn viên vừa can thiệp thẩm mỹ, trong khi số khác cho sự khác lạ đến từ kiểu makeup, góc quay và hiệu ứng làm đẹp của camera.

Ở phần bình luận, cư dân mạng nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến:

Thực tế, đây không phải lần đầu Quỳnh Kool gây ra những cuộc tranh luận về ngoại hình. Khoảng một năm trở lại đây, gần như mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hoặc đăng ảnh mới, nữ diễn viên đều trở thành chủ đề được bàn tán vì gương mặt có nhiều thay đổi so với trước. Dù được khen ngày càng sắc sảo, sang chảnh hơn, nữ diễn viên cũng không ít lần bị nhận xét đánh mất nét trong trẻo từng giúp mình ghi điểm với khán giả.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường gây xôn xao về ngoại hình

Nếu nhìn lại những ngày đầu sự nghiệp, Quỳnh Kool từng gây thiện cảm nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và nụ cười trong trẻo, tự nhiên. Hình ảnh "bạn gái quốc dân" đã giúp cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Dù vẫn xinh đẹp nhưng nhan sắc của cô ngày càng khác xưa

Dù ngoại hình liên tục trở thành đề tài tranh luận, khó phủ nhận Quỳnh Kool vẫn là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Việt hiện nay. Sở hữu làn da trắng, vóc dáng cân đối cùng gu thời trang ngày càng trưởng thành, cô luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn. Việc thay đổi phong cách trang điểm hay làm mới hình ảnh cũng là điều khá phổ biến với nhiều nghệ sĩ nữ.

Sinh năm 1995, Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, xuất thân từ trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Thuở mới vào nghề, cô được khán giả nhớ mặt đặt tên qua các tập phim sitcom của nhóm hài Kem Xôi TV hay Loa Phường với danh xưng "hot girl". Vai diễn chạm ngõ màn ảnh nhỏ của cô là vai Quế trong Đi Qua Mùa Hạ. Bằng sự nỗ lực để thoát mác hot girl đi diễn, Quỳnh Kool từng bước chứng minh thực lực qua loạt bộ phim giờ vàng VTV như Quỳnh Búp Bê, Đừng Bắt Em Phải Quên, Hướng Dương Ngược Nắng, Garage Hạnh Phúc và gần đây nhất là Bước Chân Vào Đời... Nữ diễn viên cũng từng xuất sắc nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2023 nhờ vai diễn người mẹ đơn thân trong Đừng Làm Mẹ Cáu.

Garage Hạnh Phúc

Đừng Làm Mẹ Cáu

Hiện tại ở tuổi 31, Quỳnh Kool không chỉ có sự nghiệp diễn xuất thăng hoa với khả năng biến hóa đài từ và tâm lý nhân vật đa dạng mà cô còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước sau nhiều năm chăm chỉ làm nghề. Dù nhan sắc có đôi lúc gây tranh luận, người hâm mộ vẫn luôn mong chờ những màn tái xuất chất lượng của cô trong các dự án phim ảnh tiếp theo.