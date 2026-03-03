Quyết tâm mua vàng: Khi các “bà dì” quanh năm lo việc bếp núc đầu tư, kiến thức “bằng 0” vẫn khiến khối người phải nể!

Làn sóng mua vàng do những “bà dì” trung niên Trung Quốc dẫn dắt đang tạo ra dấu ấn rõ rệt trên thị trường kim loại quý toàn cầu, khi nhóm nhà đầu tư này được cho là chiếm tới 1/3 tổng nhu cầu vàng miếng của thế giới trong năm qua. Theo số liệu từ World Gold Council, các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua khoảng 432 tấn vàng miếng và vàng xu trong 2025, tăng 28% so với năm trước đó, một con số đủ cho thấy sức mua bền bỉ và niềm tin mạnh mẽ của thế hệ “chớm trung niên” vào kim loại quý này.

Mua vàng cho "chắc cốp"

Giữa bối cảnh các kênh đầu tư truyền thống trở nên kém hấp dẫn, từ bất động sản trầm lắng đến chứng khoán nhiều biến động và lãi suất tiền gửi ở mức thấp, vàng nổi lên như một lựa chọn vừa quen thuộc vừa tạo cảm giác an toàn, đặc biệt với phụ nữ trung niên - những người vốn nổi tiếng thận trọng và thực tế trong quản lý tài chính gia đình.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)

Truyền thông quốc tế - trong đó có The Wall Street Journal, đã gọi nhóm nhà đầu tư này bằng cái tên gần gũi “Chinese Aunties” - Hiểu nôm na là những “bà dì trung niên”, những người phụ nữ không chỉ lo toan việc nhà cửa bếp núc, mà còn chủ động xoay xở với các quyết định đầu tư. Điều đáng chú ý là động lực mua vàng của họ không hoàn toàn đến từ tâm lý đám đông hay cơn sốt ngắn hạn, mà xuất phát từ trải nghiệm cá nhân qua nhiều chu kỳ kinh tế.

Với nhiều người, vàng không đơn thuần là tài sản tài chính, mà còn là “của để dành” có thể cầm nắm, cất giữ và trao lại cho con cháu. Cảm giác nhìn thấy những thỏi vàng nhỏ hay những “hạt vàng” đựng trong lọ thủy tinh mang lại sự yên tâm “bằng mắt thấy” - điều mà các con số trên màn hình chứng khoán khó có thể thay thế.

Tại các khu chợ vàng và trung tâm trang sức lớn ở Bắc Kinh (Trung Quốc), cảnh tượng người dân xếp hàng mua vàng miếng, vòng tay, dây chuyền hay nhẫn vàng trở nên quen thuộc. Bà Rose Tian, 43 tuổi, là hình ảnh tiêu biểu cho xu hướng này. Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đá vừa qua, bà ghé thăm một khu chợ trang sức để chọn mua thêm vòng và nhẫn vàng.

Trong nhiều năm qua, bà đã tích lũy số vàng trị giá hàng nghìn USD cho bản thân và người thân. Với bà, mỗi món vàng mua về không chỉ là món trang sức, mà còn là một phần kế hoạch tài chính dài hạn. Khi các kênh đầu tư khác khiến bà cảm thấy khó đoán định, vàng trở thành lựa chọn giúp bà ngủ ngon hơn, bởi ít nhất đó là tài sản hữu hình, không phụ thuộc vào biến động của một doanh nghiệp hay một thị trường cụ thể.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)

Sự bùng nổ công nghệ tài chính cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu mua vàng. Thông qua các nền tảng thanh toán và đầu tư phổ biến như WeChat hay Alipay, người dân có thể dễ dàng mua các quỹ ETF vàng hoặc sản phẩm liên quan chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Việc tiếp cận trở nên đơn giản, minh bạch hơn, khiến không chỉ phụ nữ trung niên mà cả thế hệ trẻ cũng tham gia thị trường. Dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục trong năm qua, phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong khẩu vị đầu tư của công chúng.

Linh động chuyển từ vàng sang bạc cho "hợp bối cảnh"

Khi giá vàng và bạc quốc tế tăng mạnh trong thời gian dài, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ cảm thấy phấn khích vì tài sản tăng giá nhanh chóng. Nhưng thị trường kim loại quý vốn nổi tiếng với những cú điều chỉnh bất ngờ. Những biến động này khiến không ít nhà đầu tư Trung Quốc hoang mang, mạng xã hội tràn ngập các bài đăng chia sẻ khoản lỗ, và một số ngân hàng trong nước bắt đầu siết chặt các khoản vay liên quan đến đầu tư trang sức, vàng bạc.

Dù vậy, phản ứng của nhóm “bà dì” trung niên lại cho thấy một tâm lý khác biệt.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)

Theo chia sẻ của nhân viên bán hàng tại một khu chợ trang sức lớn ở Bắc Kinh, khi giá vàng tăng, lượng người mua vàng miếng thậm chí còn tăng lên. Tuy nhiên, bầu không khí chung là thận trọng quan sát thay vì lao vào mua bằng mọi giá. Nhiều người vẫn cân nhắc kỹ lưỡng số tiền bỏ ra, tránh sử dụng đòn bẩy tài chính quá mức. Điều này phản ánh tư duy đầu tư thiên về phòng thủ: vàng được xem là nơi cất giữ giá trị dài hạn, chứ không phải công cụ lướt sóng.

Ở chiều ngược lại, một số nhà đầu tư trẻ linh hoạt hơn trong việc chốt lời. Jia Pei - Một bà nội trợ ngoài 30 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) đã bán 50gr vàng mua từ nhiều năm trước vào mùa hè năm ngoái khi giá tăng gấp đôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Hiện tại, cô cho rằng giá vàng đã ở mức cao và bắt đầu chuyển sự chú ý sang bạc, với lý do mức giá thấp hơn giúp cô dễ chấp nhận rủi ro nếu thị trường đi xuống. Quan điểm này cho thấy ngay trong làn sóng mua vàng, sự phân hóa về chiến lược vẫn tồn tại: có người kiên định nắm giữ lâu dài, có người linh hoạt xoay vòng sang tài sản khác.

Tựu trung lại, câu chuyện về làn sóng mua vàng của phụ nữ trung niên Trung Quốc không chỉ là hiện tượng nhất thời mà phản ánh sự thay đổi trong tư duy tài chính cá nhân. Khi các lựa chọn đầu tư trở nên phức tạp và khó lường, nhiều người quay về với tài sản truyền thống mà họ hiểu rõ và tin tưởng. Với họ, vàng không chỉ là con số trên biểu đồ giá, mà là cảm giác kiểm soát được tương lai tài chính của mình. Và chính niềm tin bền bỉ ấy đã góp phần tạo nên một lực cầu đủ mạnh để tác động đến thị trường vàng toàn cầu.

(Theo WJS)