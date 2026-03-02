Mua vàng không phải vì “ham giá tăng”, đây mới là mục tiêu lớn nhất

Giữa lúc lạm phát vẫn là nỗi lo thường trực và thị trường tài chính liên tục biến động, ngày càng nhiều phụ nữ tại Anh tìm đến vàng như một cách tự bảo vệ mình trước bất ổn. Không còn đơn thuần là món trang sức cất trong hộp, vàng đang được nhìn nhận như một dạng tài sản mang tính phòng thủ - một lựa chọn tài chính cá nhân gắn với cảm giác an toàn, độc lập và chủ động hơn với tương lai.

Cầm vàng mới yên tâm

Theo một bài viết đăng tải trên The Times , xu hướng phụ nữ mua vàng đang tăng lên đáng kể trong vài năm gần đây. Điều đáng chú ý là những người tham gia không phải các nhà đầu tư chuyên nghiệp hay giới tài chính giàu có, mà phần lớn là những phụ nữ bình thường: nhân viên văn phòng, bà mẹ đơn thân, người kinh doanh nhỏ. Họ không mua vàng với tâm thế “đánh nhanh thắng nhanh”, mà xem đây như một hình thức tiết kiệm dài hạn, tích lũy từng chút một theo khả năng.

Jane - Một người mẹ đơn thân đã duy trì thói quen mua vàng định kỳ suốt nhiều năm. Với Jane, vàng không phải là kênh đầu tư để kiếm lợi nhuận cao trong ngắn hạn. Cô xem nó như một “lớp đệm an toàn” cho tương lai của hai mẹ con. Sau khi trải qua giai đoạn tài chính chật vật và chứng kiến những biến động của thị trường, Jane nhận ra cô muốn nắm giữ thứ gì đó hữu hình, không phụ thuộc hoàn toàn vào ngân hàng hay thị trường chứng khoán.

Jane

Điều khiến Jane cảm thấy yên tâm là vàng mang lại cảm giác kiểm soát. Cô từng chia sẻ rằng “không ai có thể dễ dàng lấy nó đi”, và cô không phải lo lắng về những thay đổi chính sách có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khoản tiền của mình vì lúc này, nó là những miếng vàng trong két sắt chứ không phải là khoản tiền gửi trong ngân hàng hay số vốn đang chờ “về bờ” trong thị trường chứng khoán.

Điều này phản ánh một sự thay đổi trong tư duy tài chính của phụ nữ hiện nay. Trước đây, các quyết định đầu tư thường được xem là “lãnh địa” của nam giới. Nhưng giờ đây, phụ nữ chủ động tìm hiểu, tự đưa ra chiến lược tài chính và không ngại thử những hình thức tích lũy phù hợp với hoàn cảnh của mình. Vàng trở thành một trong những công cụ họ cân nhắc, bên cạnh tiết kiệm truyền thống, đầu tư quỹ hay cổ phiếu.

Một yếu tố khác được nhắc tới là cảm giác an tâm về mặt tâm lý. Trong thời kỳ kinh tế còn nhiều biến động, con người có xu hướng tìm đến những tài sản hữu hình. Việc nắm giữ một thỏi vàng hay vài đồng xu vàng mang lại cảm giác “có gì đó trong tay”, khác với những con số vô hình trên màn hình điện thoại. Với nhiều người, đó không chỉ là câu chuyện lợi nhuận, mà là sự bình ổn tinh thần. Họ muốn ngủ ngon hơn khi biết mình có một khoản tích lũy không bị cuốn theo từng biến động ngắn hạn của thị trường.

Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính lại không cổ vũ việc “tất tay” vào vàng, nhấn mạnh rằng vàng nên được xem là một phần trong danh mục tài sản đa dạng, thay vì là giải pháp duy nhất. Giá vàng có thể tăng mạnh trong những giai đoạn bất ổn, nhưng cũng có thời điểm chững lại hoặc giảm. Vì vậy, chiến lược khôn ngoan là cân nhắc tỷ lệ phù hợp với mục tiêu cá nhân và mức chấp nhận rủi ro của mỗi người.

Ưu tiên mua vàng hơn gửi tiết kiệm

Thực tế, nhiều phụ nữ được The Times phỏng vấn cho biết họ không hề rút toàn bộ tiền tiết kiệm để đổi sang vàng. Họ vẫn duy trì khoản tiết kiệm tiền mặt để chi tiêu ngắn hạn, vẫn tham gia các quỹ hưu trí hoặc đầu tư vào thị trường chứng khoán ở mức độ nhất định. Vàng chỉ là một mảnh ghép mà họ ưu tiên hơn một chút trong bức tranh tài chính tổng thể. Nhưng chính mảnh ghép đó lại mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, bởi nó đại diện cho sự chủ động và ý thức phòng ngừa rủi ro.

Một phần "bộ sưu tập" đồng vàng của Jane

Với Jane, mỗi lần mua thêm một chút vàng giống như việc đặt thêm một viên gạch cho nền móng tương lai. Cô không kỳ vọng giá vàng sẽ tăng gấp đôi trong một năm. Điều cô tìm kiếm là sự bền bỉ. Trong suy nghĩ của cô, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, vàng vẫn ở đó như một khoản tích lũy. Còn nếu kinh tế rơi vào biến động lớn, cô vẫn có một tài sản không quá phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Cách suy nghĩ này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách phụ nữ tiếp cận vấn đề tiền bạc: không còn chỉ lo chi tiêu, mà đã tính đến chiến lược bảo toàn tài sản dài hạn.

Xu hướng phụ nữ mua vàng cũng phản ánh sự dịch chuyển rộng hơn trong nhận thức về độc lập tài chính. Khi ngày càng nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động, làm chủ thu nhập và tự đưa ra quyết định đầu tư, họ có xu hướng tìm kiếm những công cụ giúp mình cảm thấy tự tin hơn trước tương lai. Vàng, với lịch sử lâu đời như một tài sản lưu trữ giá trị, đáp ứng được phần nào nhu cầu đó.

Dù vậy, thông điệp cuối cùng có lẽ không phải là “ai cũng nên mua vàng”, mà là hãy hiểu rõ bản thân mình muốn gì ở tiền bạc. Với một số người, cảm giác cầm trên tay tài sản hữu hình mang lại sự an tâm lớn hơn bất kỳ bảng sao kê ngân hàng nào. Với người khác, sự tăng trưởng của cổ phiếu hay quỹ đầu tư mới là điều họ ưu tiên. Và suy cho cùng, tài chính cá nhân vốn không có một công thức chung.

