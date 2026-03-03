Giá vàng hôm nay 3/3: Thế giới tăng mạnh, trong nước lập kỷ lục mới

Giá vàng tăng cao do những lo ngại về nguy cơ xung đột kéo dài ở Trung Đông leo thang sau các cuộc không kích.

“ Hiện tại, thị trường đang cố gắng đánh giá liệu các cuộc tấn công này có tiếp diễn trong vài tuần tới hay không. Chính sự bất định này nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng ”, David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết.

Theo các nhà phân tích tại SP Angel, sự phân mảnh địa chính trị gia tăng đã thúc đẩy các ngân hàng trung ương thuộc khối BRIC giảm tỷ trọng tài sản định giá bằng USD để chuyển sang nắm giữ vàng , và họ kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp diễn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng tăng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 3/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 187,9 triệu đồng/lượng (mua) - 190,9 triệu đồng/lượng (bán), tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 187,9 triệu đồng/lượng (mua) và 190,9 triệu đồng/lượng (bán), tăng 4,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Với mức giá này, cả vàng nhẫn và vàng miếng hiện đang đứng ở ngưỡng cao nhất từ trước đến nay.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.320 USD/ounce, tăng 42 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International Rich Checkan dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Ông cho rằng nền tảng của thị trường vàng đã được xây dựng trong bốn năm qua, khi các ngân hàng trung ương mua vàng với quy mô chưa từng có. Bên cạnh đó, kinh tế Mỹ suy yếu, bất ổn chính trị tại Washington, đồng USD yếu và gánh nặng nợ công lớn của Mỹ đều là những yếu tố ủng hộ đà tăng của vàng. Theo ông, nhiều chính phủ nước ngoài có xu hướng đặt niềm tin vào vàng hơn là USD.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp Darin Newsom tại Barchart.com cũng dự báo giá vàng tăng và cho rằng bối cảnh hiện tại chưa có thay đổi đáng kể. Theo ông, những bất định liên quan đến các động thái quân sự tiềm tàng của Mỹ khiến lựa chọn an toàn nhất vẫn là nắm giữ vàng.

Trong khi đó, BNP Paribas nhận định nhu cầu đầu tư vàng vật chất sẽ là động lực chính trong năm nay. Ngân hàng này cho biết các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng vật chất đã tích lũy khoảng 2 triệu ounce từ đầu năm, đồng thời dự báo lượng mua vàng miếng và vàng xu của nhà đầu tư Trung Quốc sẽ cao hơn so với năm 2025.