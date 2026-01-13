Surely Tomorrow khép lại với rating cao nhất chỉ 4,7%, một con số khó có thể xem là chấp nhận được đối với dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Park Seo Joon sau 7 năm. Theo số liệu từ Nielsen Korea, Surely Tomorrow khởi đầu ở mức hơn 2% và loay hoay trong khoảng 3 đến 4% suốt thời gian lên sóng. Dù rating có nhích nhẹ ở những tập cuối, phim vẫn không thể vượt qua cột mốc 5% - một kết quả gây thất vọng đối với dự án được xem là "comeback lớn" sau nhiều năm chờ đợi. Nhưng nếu chỉ nhìn vào rating để gọi đây là một thất bại thì chưa đủ. Điều đáng nói hơn nằm ở quyết định lựa chọn con đường quay lại của Park Seo Joon.

Trước hết, cần khẳng định: Surely Tomorrow không phải là một bộ phim tệ. Phim được xây dựng chỉn chu, diễn xuất của Park Seo Joon ổn định, cảm xúc tiết chế và đúng tinh thần một tác phẩm ngôn tình chữa lành. Vấn đề là, "ổn" không còn là tiêu chuẩn dành cho Park Seo Joon ở thời điểm này.

Sau Itaewon Class, Park Seo Joon đã bước sang một vị thế khác. Anh không còn đơn thuần là "nam thần rom-com", mà là gương mặt được công nhận về khả năng diễn xuất, độ phủ quốc tế và sức ảnh hưởng thương mại. Chính vì vậy, khán giả kỳ vọng nhiều hơn một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, an toàn và quen thuộc.

Sai lầm lớn nhất của Park Seo Joon nằm ở chỗ: anh quay lại bằng một thể loại đã từng giúp mình thành công, thay vì một thể loại phản ánh đúng độ chín của tuổi nghề. Ở tuổi gần 40, hình tượng nam chính ngôn tình với những rung động trong trẻo, mơ mộng không còn mang lại cảm giác thuyết phục như trước. Thay vào đó, nó tạo ra cảm giác "đã thấy rồi", "Park Seo Joon vẫn là Park Seo Joon ngày nào".

Điều này dẫn tới một nghịch lý: diễn xuất của anh không tệ, nhưng vai diễn không cho anh cơ hội bứt phá. Nhân vật Lee Gyeong Do trong Surely Tomorrow thiếu những xung đột đủ nặng để đào sâu tâm lý, thiếu những bước ngoặt đủ mạnh để khiến khán giả phải bàn tán. Khi không có chất liệu để tạo dấu ấn, một diễn viên dù giỏi đến đâu cũng chỉ có thể dừng lại ở mức tròn vai.

Thêm vào đó, Surely Tomorrow còn cho thấy Park Seo Joon đang đánh giá sai đối tượng khán giả. Khán giả trẻ - nhóm từng say mê những câu chuyện ngôn tình nay đã dịch chuyển sang các nền tảng OTT, nơi họ tìm kiếm những kịch bản táo bạo và nhịp phim nhanh hơn. Trong khi đó, khán giả truyền hình đại chúng lại ưu tiên các bộ phim gia đình, điều tra, pháp luật hoặc melodrama có cao trào mạnh. Một bộ phim chữa lành, tiết tấu chậm như Surely Tomorrow rơi vào khoảng trống giữa hai nhóm người xem ấy.

Chính vì vậy, thất bại của bộ phim không chỉ là thất bại về rating, mà là thất bại trong việc bắt nhịp với sự thay đổi của thị trường và tâm lý khán giả.

Trường hợp của Park Seo Joon khiến nhiều người nhớ đến Song Joong Ki - một ngôi sao từng lặp lại hình ảnh ngôn tình trong giai đoạn khán giả mong chờ sự trưởng thành, và phải trả giá bằng những dự án không đạt kỳ vọng. Điểm chung của họ không nằm ở diễn xuất, mà ở sự do dự trong việc rũ bỏ vùng an toàn.

Với Park Seo Joon, Surely Tomorrow giống như một lời cảnh báo rõ ràng: tuổi tác không phải vấn đề, nhưng việc tiếp tục chọn những vai diễn không còn phù hợp với độ chín sự nghiệp mới là vấn đề. Khán giả không quay lưng với anh, họ chỉ đang chờ một Park Seo Joon khác - trưởng thành hơn, gai góc hơn và dám bước ra khỏi công thức cũ.

Nếu không sớm thay đổi hướng đi, những màn comeback được kỳ vọng rất có thể sẽ tiếp tục kết thúc trong sự tiếc nuối, giống như cách Surely Tomorrow đã lặng lẽ khép lại.