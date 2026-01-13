Lễ trao giải Quả Cầu Vàng (Golden Globe Awards) 2026 kết thúc trong sự hân hoan của người hâm mộ. Năm nay, Lisa (BLACKPINK) làm nên lịch sử khi trở thành idol Kpop đầu tiên tham dự và đảm nhận vai trò trao giải. Ngoài ra, 1 gương mặt Kpop khác cũng rất được chú ý là Joshua (SEVENTEEN).

Thế nhưng sau khi sự kiện kết thúc, cư dân mạng bất ngờ phát hiện Jihyo (TWICE) cũng tham dự. Trong loạt ảnh do Getty Images tung ra, nữ idol diện váy đen xuyên thấu gợi cảm, để lộ vùng cơ bụng săn chắc. Đối thủ 1 thời của Lisa cũng dễ dàng vượt qua "ống kính hung thần" nhờ làn da căng mịn, visual đẹp khỏe khoắn, sắc sảo.

Tất cả được phen ngã ngửa khi đến tối ngày 12/1, loạt ảnh Jihyo (TWICE) dự Quả Cầu Vàng được Getty Images tung ra. Ảnh: Getty Images

Trưởng nhóm TWICE diện váy đen xuyên thấu, khoe khéo eo thon. Ảnh: Getty Images

Sự xuất hiện của Jihyo tại sự kiện tầm cỡ thế giới khiến fan "ngã ngửa" vì quá ngạc nhiên. Trước đó, cô chẳng hề hé lộ bất kỳ "hint" gì. Trong thời gian diễn ra lễ trao giải, hình ảnh của Jihyo cũng chưa được các hãng truyền thông lớn tiết lộ. Cư dân mạng không khỏi kinh ngạc: "Sao chẳng ai biết Jihyo đi dự Quả Cầu Vàng thế?", "Tôi thậm chí nghĩ đó là ảnh fake", "Sao Jihyo đến Quả Cầu Vàng và chẳng ai bảo tôi thế?", "Đây không phải ảnh ghép đâu mọi người ơi"...

Để lý giải về điều này, nhiều netizen cho rằng Jihyo đi theo diện khách mời của nhãn hàng nên sẽ không thể nổi bật như những minh tinh, tài tử Hollywood lừng danh - nhân vật chính của lễ trao giải Quả Cầu Vàng danh giá. Hơn nữa, dù rất xinh đẹp và tài năng nhưng phải thừa nhận rằng tên tuổi Jihyo mới chỉ nổi danh ở châu Á, chưa chạm đến truyền thông và công chúng Mỹ. Chính vì vậy, cánh truyền thông ở Quả Cầu Vàng cũng sẽ ít chú ý đến cô hơn.

Sau tất cả, Jihyo vẫn nhận được "cơn mưa" lời khen cho diện mạo xinh đẹp gợi cảm. Thần thái tự tin, cuốn hút của cô tại sự kiện tầm cỡ thế giới cũng khiến ONCE (các fan của TWICE) tự hào "nở mũi". Dù không nổi bật bằng đối thủ 1 thời Lisa, nhưng Jihyo cũng đã có những khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng.

Jihyo đi theo diện khách mời của nhãn hàng nên sẽ ít nổi bật hơn các tài tử, minh tinh. Ảnh: Getty Images

Dù vậy, cô vẫn nhận được "cơn mưa" lời khen. Ảnh: Getty Images

2 gương mặt nổi bật khác của Kpop tại Quả Cầu Vàng năm nay là Lisa (BLACKPINK)... Ảnh: Getty Images

... và Joshua (SEVENTEEN)

Jihyo sinh năm 1997, là trưởng nhóm và ca sĩ chính của nhóm nhạc hàng đầu Kpop TWICE, trực thuộc JYP Entertainment. Jihyo bắt đầu hành trình thực tập sinh từ năm 2005 sau khi đoạt giải nhì cuộc thi Junior Naver, trải qua 10 năm thực tập mới được ra mắt. Năm 2015, Jihyo tham gia show sống còn Sixteen và được các thành viên bầu làm trưởng nhóm. Với giọng hát mạnh mẽ, dải âm rộng ấn tượng, khả năng trình diễn mạnh mẽ và khả năng lãnh đạo, Jihyo được mệnh danh "God Jihyo" – trụ cột vocal và tinh thần của nhóm.

TWICE dưới sự dẫn dắt của Jihyo đã đạt thành công vang dội: hàng loạt hit như Cheer Up, TT, Fancy, bán hơn 15 triệu album, có những tour thế giới khổng lồ và là biểu tượng Kpop gen 3. Năm 2023, Jihyo debut solo với mini album ZONE, nhận về nhiều lời khen ngợi vocal live đỉnh cao. Đến 2025-2026, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong ca khúc Takedown (cùng Jeongyeon & Chaeyoung) cho bộ phim đình đám KPop Demon Hunters.

Về đời tư, Jihyo từng công khai hẹn hò với "center quốc dân" Kang Daniel trong giai đoạn 2019-2020. Sau đó, cặp đôi chia tay vì lịch trình bận rộn. Từ 2024, cô hẹn hò cựu vận động viên Olympic Yoon Sung Bin. Cặp đôi gặp nhau qua bạn chung và có sở thích tập gym đều đặn.

Ảnh: Getty Images