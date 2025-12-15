Park Seo Joon ơi, anh nhìn Song Joong Ki mà không sáng mắt ra à?

Sau Song Joong Ki, Park Seo Joon - một cái tên từng được xem là "bảo chứng" cho dòng phim tình cảm Hàn Quốc cũng quay lại với thể loại sở trường. Thế nhưng, trái với kỳ vọng, màn tái xuất này lại không tạo được tiếng vang về mặt rating, thậm chí còn phơi bày những vấn đề nghiêm trọng mà phim tình cảm Hàn đang đối mặt. Điều đáng nói là cả hai ngôi sao, dù đều sở hữu sự nghiệp rực rỡ và danh tiếng vững chắc, lại cùng vấp ngã theo cách khá giống nhau.

Bộ phim truyền hình Surely Tomorrow của JTBC, do Park Seo Joon đảm nhận vai chính, lên sóng từ ngày 6/12 và chỉ ghi nhận mức rating 2,7% ở tập đầu, nhích nhẹ lên 3,3% ở tập thứ hai. Với một diễn viên hạng A, có độ nhận diện rộng và lượng fan đông đảo như Park Seo Joon, đây rõ ràng là con số gây thất vọng. Áp lực càng lớn hơn khi Surely Tomorrow đánh dấu sự trở lại của anh với dòng phim tình cảm sau 7 năm, kể từ thành công vang dội của What's Wrong With Secretary Kim? - tác phẩm từng đưa tên tuổi anh lên hàng "ông hoàng rom-com".

Không thể phủ nhận, Park Seo Joon từng có một chuỗi dự án ăn khách như Kill Me, Heal Me, She Was Pretty hay Fight For My Way, nơi anh xây dựng hình ảnh nam chính lãng mạn, gần gũi và đầy sức hút. Thế nhưng, với tác phẩm mới, giới phê bình cho rằng kịch bản thiếu chiều sâu, cách xây dựng nhân vật hời hợt, còn khâu đạo diễn không đủ tinh tế để giữ chân khán giả. Khi câu chuyện không đủ thuyết phục, danh tiếng của diễn viên chính cũng khó có thể "gánh" nổi cả bộ phim.

Bên cạnh đó, yếu tố tuổi tác trở thành điểm gây tranh cãi lớn. Park Seo Joon sinh năm 1988, nay đã 36 tuổi, nhưng lại vào vai một nhân vật ngoài 20. Việc lạm dụng bộ lọc làm mịn da để "hack tuổi" không những không thuyết phục mà còn khiến trải nghiệm xem phim trở nên gượng gạo. Chưa kể, bạn diễn của anh - Won Ji Ah, sinh năm 1999, kém anh tới 11 tuổi - càng khiến lựa chọn casting bị khán giả soi xét và chỉ trích gay gắt.

Câu chuyện này gợi nhớ đến Song Joong Ki, người trước đó cũng thất bại khi trở lại với phim tình cảm qua My Youth, đóng cặp cùng Chun Woo Hee. Bộ phim chỉ đạt mức rating lẹt đẹt 1-2% và bị đánh giá là thiếu sáng tạo, dàn dựng yếu. Từng là biểu tượng của dòng phim tình cảm với Hậu Duệ Mặt Trời, Song Joong Ki cũng không thể tái lập hào quang cũ chỉ nhờ danh tiếng và ngoại hình trẻ trung.

Điểm chung của Park Seo Joon và Song Joong Ki nằm ở sự lệch pha giữa hình tượng lãng mạn trên màn ảnh và thực tế đời sống hiện tại. Tin đồn hẹn hò năm 2023 của Park Seo Joon với nữ YouTuber - ca sĩ Xooos kém tuổi, hay việc Song Joong Ki tái hôn, lên chức bố của hai con, vô tình khiến hình ảnh "nam thần ngôn tình" trở nên xa rời thực tế hơn bao giờ hết. Khán giả ngày nay không chỉ xem phim để mơ mộng, mà còn đòi hỏi sự hợp lý, chân thật và đồng nhất giữa nhân vật, câu chuyện và bối cảnh xã hội.

Sau tất cả, câu hỏi đặt ra không chỉ dành riêng cho Park Seo Joon hay Song Joong Ki, mà cho cả ngành phim tình cảm Hàn Quốc: liệu danh xưng "bậc thầy phim tình cảm" còn đủ sức nặng trong thời đại mà khán giả ngày càng khó tính? Thực tế đang cho thấy một điều rõ ràng: hào quang quá khứ và tên tuổi lớn không còn là tấm vé đảm bảo rating. Nếu không có kịch bản tốt, lựa chọn vai diễn phù hợp với độ tuổi và hình ảnh cá nhân, thì ngay cả những ngôi sao hàng đầu cũng khó tránh khỏi việc… nhìn người đi trước mà vẫn chưa kịp "sáng mắt ra".