Báo Hàn: “Park Seo Joon và Kim Soo Hyun đúng là 1 trời 1 vực”

Trong 2 tuần trở lại đây, nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi nữ diễn viên còn ở trong độ tuổi vị thành niên đã khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Giữa tâm bão ồn ào, Park Seo Joon bỗng bị réo gọi và thậm chí còn được đặt lên bàn cân so sánh với tài tử họ Kim.

Theo đó, vào sáng 24/3, tờ Xportsnews cho hay những chia sẻ của Park Seo Joon về trẻ vị thành niên trên chương trình You Quiz on the Block hồi năm 2023 bỗng gây chú ý trở lại. Trong chương trình hồi đó, tài tử Thư Ký Kim Sao Thế lên án gay gắt hành vi phạm tội nhắm vào trẻ vị thành niên: "Hồi trong quân ngũ, tôi từng phục vụ tại nhà tù Cheongju. Khi ấy tôi nhận ra rằng chỉ có 1 phần nhỏ các hành vi phạm tội nghiêm trọng được công khai mà thôi. Tôi đã chứng kiến nhiều kẻ phạm tội không hề tỏ ra ăn năn hối hận. Điều khiến tôi sốc nhất là hành vi phạm tội nhắm vào trẻ vị thành niên lại phổ biến đến như vậy. Điều này gây khó chịu đến mức tôi tự nhủ với lòng mình rằng, nếu thành công nhất định tôi sẽ làm điều gì đó để giúp đỡ trẻ em".

Lời phát biểu của Park Seo Joon trong 1 chương trình cách đây 2 năm bỗng gây sốt trở lại

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả đã dành cho tài tử họ Park những lời khen ngợi "có cánh" vì những suy nghĩ chân thành, sâu sắc của nam diễn viên. Bên cạnh đó, theo tờ Xportsnews, 1 bộ phận công chúng còn đưa Park Seo Joon - Kim Soo Hyun lên bàn cân so sánh, cho rằng 2 nam nghệ sĩ có cách hành xử khác xa nhau trong thời gian còn phục vụ trong quân ngũ: "Park Seo Joon và Kim Soo Hyun đúng là 1 trời 1 vực. Park Seo Joon nghĩ tới việc bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi những tên tội phạm khi còn đang ở quân ngũ. Trong khi người kia lại viết thư tình gửi tới thiếu nữ còn đang ở độ tuổi vị thành niên", "Tôi tin tưởng Park Seo Joon qua cách nói chuyện của anh ấy. Chúng ta đã phải chứng kiến không ít trường hợp nghệ sĩ giả vờ ngây thơ rồi", "Nghệ sĩ hạng A thì cần phải có tư duy như Park Seo Joon"...

1 bộ phận khán giả đã so sánh Kim Soo Hyun - Park Seo Joon với nhau

Song song với đó, nhiều khán giả lại lên tiếng phản đối việc Park Seo Joon - Kim Soo Hyun được đặt lên bàn cân so sánh vì cách đối xử với trẻ vị thành niên. Theo những netizen này, tới nay nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò trẻ vị thành niên vẫn chưa ngã ngũ, nên khán giả nói chung cần tỉnh táo hơn trong việc đánh giá về nhân cách nam diễn viên. Còn nhớ, trước đó trong 1 phiên livestream của Viện Garo Sero, Kim Soo Hyun được cho là từng gửi thư tình cho Kim Sae Ron 17 tuổi vào thời điểm nam diễn viên còn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đáp lại, phía tài tử họ Kim đã mạnh mẽ bác bỏ thông tin này. Đến nay, đại diện của Kim Soo Hyun đang cân nhắc kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero vì cáo buộc nam tài tử hẹn hò trẻ vị thành niên.

Viện Garo Sero tung lá thư được cho là của Kim Soo Hyun gửi tới Kim Sae Ron vào năm nữ diễn viên 17 tuổi