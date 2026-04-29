Dịp lễ 30/4 - 1/5 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động đang đến gần. Bên cạnh những chuyến đi xa, nhiều người lựa chọn ở lại Hà Nội để tận hưởng kỳ nghỉ theo cách nhẹ nhàng hơn. Những quán cà phê có không gian đẹp, yên tĩnh, phù hợp để thư giãn, trò chuyện hay làm việc vì thế cũng trở thành điểm đến được quan tâm. Dưới đây là loạt địa chỉ đã sẵn sàng phục vụ xuyên lễ, mỗi nơi mang một màu sắc riêng, đủ để bạn “đổi gió” ngay trong lòng Thủ đô.

Umami Coffee: Góc nhỏ yên tĩnh giữa phố, ban công treo rợp cờ Tổ quốc

Ẩn mình trong con ngõ Nguyễn Gia Thiều, Umami Coffee mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ồn ào bên ngoài. Không gian quán không quá rộng nhưng được bố trí hợp lý, vừa đủ thoáng để khách luôn thấy dễ chịu, không bí bách. Quán có cả khu ngồi trong nhà lẫn ngoài trời, đặc biệt là ban công tầng 2 với lá cờ Việt Nam treo nổi bật - một chi tiết nhỏ nhưng tạo điểm nhấn rất riêng trong dịp lễ.

Bên trong, quán ghi điểm bởi cách decor xinh xắn, bàn ghế gọn gàng, hoa tươi được bố trí tinh tế. Từ không gian đến nhà vệ sinh đều sạch sẽ, chỉn chu. Nhân viên cũng là một điểm cộng lớn khi luôn nhiệt tình hỗ trợ khách từ lúc dắt xe đến khi ra về.

Giá đồ uống của Umami dao động từ 30.000 - 60.000 đồng, khá “dễ chịu” so với mặt bằng chung. Đây là địa điểm phù hợp để làm việc, đọc sách hoặc trò chuyện nhẹ nhàng. Nhiều khách quen đánh giá đây là nơi giúp họ tập trung tốt hơn khi làm việc.

Địa chỉ:

1A Nguyễn Gia Thiều, Cửa Nam, Hà Nội 65 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội 11 ngõ 59 Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Hà Nội 1 ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng, Giảng Võ, Hà Nội

OiA Coffee: Quán "ruột" của những ai thích sự ổn định và yên tĩnh

Không chạy theo xu hướng, OiA Coffee vẫn giữ nguyên phong cách quen thuộc sau nhiều năm hoạt động. Chính sự “không thay đổi” này lại trở thành điểm hút khách, đặc biệt với những ai yêu thích sự ổn định và cảm giác thân quen.

Không gian quán mang tone màu ấm, gọn gàng, cozy, phù hợp để học bài hoặc làm việc trong thời gian dài. Ánh sáng tự nhiên kết hợp với cách bài trí đơn giản giúp tổng thể luôn sáng sủa, dễ chịu.

Menu đồ uống và bánh có giá từ 55.000 - 75.000 đồng, được đánh giá ổn định, có một số món lạ miệng. Nhân viên lịch sự, nhanh nhẹn, sẵn sàng hỗ trợ khách. Đây là lựa chọn phù hợp cho những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng hoặc cần một góc yên tĩnh để tập trung.

Địa chỉ: 73 Trần Quốc Toản, Hà Nội

Đây Mơ Coffee: Không gian đẹp nhưng còn "chưa được biết tới" nhiều

Nằm trên phố Mai Anh Tuấn, Đây Mơ Coffee sở hữu không gian rộng rãi, nhiều cây xanh nhưng lại khá vắng khách so với tiềm năng. Một phần lý do là quán nằm cạnh một địa điểm nổi tiếng khác, khiến nhiều người dễ nhầm lẫn.

Tầng 1 của Đây Mơ có sân trước thoáng mát, nhiều cây xanh, rất phù hợp ngồi vào mùa hè. Không gian được decor gọn gàng, có thêm gương lớn để khách check-in. Tầng 2 rộng rãi hơn với hai khu riêng biệt, có cả bàn lớn cho nhóm học tập hoặc làm việc và sofa êm ái để thư giãn.

Đồ uống của quán ở mức ổn, nhưng bánh lại là điểm cộng khi không quá ngọt, phù hợp với nhiều người. Tổng thể, quán ghi điểm ở sự thoáng đãng, ánh sáng dễ chịu và cảm giác thư giãn.

Địa chỉ: 39A ngõ 148 Mai Anh Tuấn, Hà Nội

Hai Tâm Hồn Coffee: View hồ thoáng đãng, hợp "trốn nóng" ngày hè

Nếu tìm một quán có view thoáng và nhiều gió, Hai Tâm Hồn Coffee là cái tên đáng cân nhắc. Quán nằm cạnh hồ, không gian mở với nhiều cây xanh, tạo cảm giác dễ chịu, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Đây là địa điểm phù hợp để thư giãn, trò chuyện nhẹ nhàng hoặc đơn giản là ngồi “chill” ngắm cảnh. Tuy nhiên, trải nghiệm có phần bị ảnh hưởng bởi việc không có chỗ gửi xe riêng, khách phải gửi ở nhà bên cạnh.

Giá đồ uống của Hai Tâm Hồn dao động từ 45.000 - 80.000 đồng, được đánh giá là hơi cao so với mặt bằng chung. Dù vậy, nhiều người vẫn chấp nhận vì đổi lại là không gian thoáng đãng và view đẹp.

Địa chỉ: 96 Mai Anh Tuấn, Hà Nội

Sippaws Coffee: Quán cà phê "healing" với những chú mèo dễ thương

Được chấm tới 4.8/5 sao trên Google Maps, Sippaws Coffee là điểm đến yêu thích của những ai mê thú cưng. Quán gây ấn tượng với không gian xinh xắn, có cả khu trong nhà và ngoài sân, cùng sự xuất hiện của nhiều chú mèo đáng yêu.

Đồ uống ở đây có giá khá “mềm”, chỉ từ 45.000 đồng, nhưng chất lượng được đánh giá tốt, topping đa dạng. Nhân viên quán thân thiện, nhanh nhẹn cũng góp phần tạo nên trải nghiệm dễ chịu cho khách.

Do thu hút nhiều khách quen, thậm chí có người mang theo thú cưng, quán đôi khi hơi đông và chật. Tuy nhiên, với những ai thích không khí gần gũi, vui vẻ, đây lại là một điểm cộng lớn.

Địa chỉ: số 17 ngõ 29 Khương Hạ, Hà Nội