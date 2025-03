Jennifer Aniston, nữ diễn viên nổi tiếng trong loạt phim "Friends" gắn bó với tuổi thơ của bao người không chỉ tài năng mà vô cùng tươi trẻ, xinh đẹp. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của "bông hồng nước Mỹ", nhiều người dường như nhận thấy nguồn năng lượng tích cực, tràn đầy sức sống và tươi tắn.

Dù ở độ tuổi 20 hay 50, Jennifer Aniston vẫn có làn da căng mịn đáng ngưỡng mộ. Bí quyết được nữ diễn viên chia sẻ là tiêm tinh trùng cá hồi đều đặn.

Thẩm mỹ nội khoa ngày càng phát triển, phát minh ra vô số phương pháp trẻ hóa da khá kỳ lạ nhưng lại vô cùng hiệu quả, được chứng thực trên người đã thực hiện. Và ở đây chúng ta đang nói đến phương pháp tiêm tinh trùng cá hồi để trẻ hóa da - bí quyết giúp Jennifer Aniston biến làn da tuổi U60 trở nên mượt mà, căng bóng, đầy sức sống.

Góp mặt trong show Jimmy Kimmel Live, Jennifer Aniston được người dẫn chương trình hỏi về tin đồn sử dụng tinh trùng cá hồi để làm đẹp da.

Nữ diễn viên thừa nhận, cô từng tìm đến biện pháp này với hi vọng trì hoãn lão hóa, giúp làn da căng bóng dù tuổi ngày càng cao.

Bên cạnh phương pháp tiêm peptide hàng tuần, người đẹp đánh giá cao những giải pháp này khi giúp àn da căng mọng, mềm mướt như gái đôi mươi. Hiệu quả của nó thậm chí được người đẹp ví von sẽ là liệu pháp phổ biến trong tương lai.

Thực ra, tiêm tinh trùng cá hồi để trẻ hóa da không phải phương pháp làm đẹp gì quá đỗi mới mẻ. Phương pháp đã xuất hiện tại châu Âu, Hàn Quốc hàng thập kỷ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây chứng kiến sự trẻ hóa kéo dài từ những người nổi tiếng đã thực hiện phương pháp, như Jennifer Aniston, nhiều người trẻ ở đất nước này cũng muốn tìm đến để trẻ hóa da.

Huff Post đưa tin, tại New York, tiêm tinh trùng để trẻ hóa da đang được nhiều người săn lùng.

Cortny (một trong những người mong muốn trẻ hóa da tại thành phố này) chia sẻ với tờ The New York Post: "Tôi không muốn can thiệp "dao kéo" vì thấy chưa cần thiết. Thứ tôi mong muốn là làn da rạng rỡ để tràn đầy tự tin trước người đối diện".

Cô lựa chọn tiêm tinh trùng cá hồi, giải pháp trẻ hóa da với mong muốn trẻ mãi như Jennifer Aniston - người đã thực hiện phương pháp thẩm mỹ nội khoa này, chứng thực độ trẻ trung không thể chối cãi.

Tiêm tinh trùng cá hồi bỗng chốc trở thành dịch vụ làm đẹp được đông đảo mọi người quan tâm, biến nó trở thành xu hướng làm đẹp thời đại mới vô cùng sang - xịn - mịn.

Liệu pháp chăm sóc da mặt bằng tinh trùng cá hồi là gì?

Liệu pháp chăm sóc da mặt bằng tinh trùng cá hồi còn được gọi là "liệu pháp điều trị polynucleotide" - một thuật ngữ lịch sự hơn để sử dụng khi nói chuyện trong bữa tối gia đình hoặc với đồng nghiệp.

"Polynucleotide về cơ bản là các đoạn nhỏ của DNA và RNA", TS Richard Westreich (BS thẩm mỹ tại New York, Mỹ) giải thích. Khi được tiêm vào da, chúng kích thích sản xuất các mạch máu mới, nhiều collagen và tế bào sừng hơn, giúp tạo ra các tế bào da mới. Tất cả những điều này giúp da trông dày hơn, khỏe mạnh hơn và ngậm nước hơn. Về cơ bản, đây là một sự cải thiện toàn diện cho làn da.

Vị tiến sĩ cho biết, phương pháp tiêm tinh trùng cá hồi đã có ở châu Âu và Hàn Quốc từ khoảng năm 2015. Tại Mỹ, người thực hiện thường áp dụng các công thức polynucleotide lên da của bệnh nhân sau khi điều trị bằng phương pháp vi kim để tăng khả năng hấp thụ.

Dự kiến trong vài tháng tới, phương pháp làm đẹp thời đại mới này sẽ được đưa vào dịch vụ tại nhiều phòng khám trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cũng theo Huff Post, nghiên cứu vào năm 2016 và 2018 chỉ ra rằng, DNA tinh trùng cá hồi có thể thúc đẩy quá trình lành vết thương. Cần lưu ý rằng các nghiên cứu không xem xét cụ thể đến tác dụng chống lão hóa.

