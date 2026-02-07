Quý tử "cực phẩm" nhà Phan Hiển: Thần thái chuẩn soái ca, bảng thành tích vượt xa ông bố nổi tiếng mới gây choáng

Trong làng Dancesport Việt Nam, hiếm có cặp cha con nào tạo được sức hút và sự kỳ vọng lớn như Phan Hiển và bé Kubi (Minh Cường). Không chỉ là "bản sao" hoàn hảo về ngoại hình, Kubi đang viết tiếp bảng thành tích rực rỡ của gia đình bằng những cột mốc lịch sử ở tuổi lên 10.

Trên trang cá nhân mới đây, Phan Hiển là một người nổi tiếng và có ngoại hình sáng, anh vẫn không ngần ngại khẳng định con trai chắc chắn sẽ "vượt mặt" mình về cả chiều cao, làn da lẫn độ đẹp trai. Đây là tâm lý chung của những ông bố luôn muốn con cái là "phiên bản nâng cấp" của chính mình. Câu chốt hạ "cũng nhờ mẹ Nguyễn Khánh Thi cả" không chỉ là một lời khen về gen di truyền mà còn là sự ghi nhận khéo léo dành cho Khánh Thi. Anh ngầm khẳng định rằng sự phát triển và vẻ ngoài của bé Kubi là kết quả từ sự chăm sóc và những nét đẹp mà bé thừa hưởng từ người mẹ tài năng của mình.

Phan Hiển đầy tự hào khi nhắc về con trai (Ảnh: CMH)

Nếu như Phan Hiển mất nhiều năm để khẳng định vị thế tại khu vực, thì Kubi đã sớm vươn tầm thế giới. Ở tuổi lên 10, Kubi đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại giải Syllabus World Championship (hạng tuổi thiếu nhi) trong hai năm liên tiếp 2023 và 2024 tại Ý. Tiếp nối đà thăng hoa, trong các giải đấu mở rộng đầu năm 2025, Kubi cùng bạn nhảy liên tục ghi tên mình vào bảng vàng với các bộ huy chương ở cả hai nội dung Standard và Latin.

Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, Kubi được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ phong thái tự tin, khả năng làm chủ sân khấu "sao y bản chính" từ bố, nhưng có phần lịch lãm và điềm đạm hơn.

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển có thành tích vượt trội (Ảnh: FBNV)

Bố con Phan Hiển khoe huy chương (Ảnh: FBNV)

Kubi thần thái, gương mặt cực sáng (Ảnh: FBNV)

Đằng sau những tấm huy chương lấp lánh là một chiến lược đầu tư bài bản từ cặp đôi vàng Khánh Thi - Phan Hiển. Để con không bị áp lực từ cái bóng của cha mẹ, nhưng vẫn được phát triển. Hiện tại, khi bước sang năm 2026, Kubi đã bắt đầu thử sức ở những hạng tuổi cao hơn, đối đầu với những đối thủ mạnh quốc tế.