Phan Hiển: "Đời sống vợ chồng tôi khá rối"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, Phan Hiển đã chia sẻ về đời sống vợ chồng giữa mình và Khánh Thi.

Khánh Thi và Phan Hiển

Anh nói: "Thực ra đời sống cá nhân của tôi rối rắm lắm. Đang nói chuyện vợ chồng bình thường mà chuyển qua công việc, tập luyện là vợ tôi chuyển vai sang huấn luyện viên, chỉ tôi phải thế này thế kia. Xong chuyện công việc thì lại về vai người vợ, người mẹ rất ngoan hiền. Nói chung đời sống vợ chồng tôi khá rối.

Vợ tôi phải hỗ trợ rất nhiều cặp đôi nhảy khác nhau chứ không chỉ đôi nhảy tôi và Thu Hương. Vì thế, áp lực của vợ tôi là rất kinh khủng. Nếu tôi đứng ở vai trò của Khánh Thi thì tôi không làm nổi.

Đã nhiều lần tôi chịu sức ép tâm lý, thất vọng về bản thân vì không đạt được kỳ vọng của vợ trong vai trò huấn luyện viên. Thường thì Khánh Thi đặt ra 10 mục tiêu thì chúng tôi chỉ hoàn thành cao lắm là 4, 5 mục tiêu đúng theo ý cô ấy".

MC Nguyên Khang nhận định: "Khả năng thích nghi của Phan Hiển với các vai trò của Khánh Thi là rất tốt.

Tôi thấy Khánh Thi rất vất vả vì cô ấy không bao giờ để tâm trí nghỉ ngơi. Sống cho một mình mình đã khó, phải suy nghĩ cho tương lai của người khác lại càng khó hơn và Khánh Thi luôn phải suy nghĩ cho tương lai của mình cũng như Phan Hiển.

Đó là lí do vì sao Phan Hiển luôn phải nỗ lực để đạt được nhiều thành tích lớn hơn nữa. Nếu dùng hai tính từ để nói về Khánh Thi thì Phan Hiển dùng từ nào?".

Phan Hiển không ngần ngại đáp luôn: "Tôi nghĩ chỉ có hai từ thôi là có tâm và có tầm. Đó là hai từ để nói về vợ tôi. Ngoài công việc thì đời sống cá nhân, ở các vai trò từ làm vợ, làm mẹ tới làm con dâu Khánh Thi đều làm rất có tâm.

Khánh Thi cư xử với mọi người rất khéo. Trong công việc huấn luyện viên, Khánh Thi cũng rất tận tâm, đưa được ra nhiều chiến lược tốt. Tôi nghĩ Khánh Thi là một trong những huấn luyện viên hàng đầu của Việt Nam về bộ môn khiêu vũ thể thao.

Đôi khi có một người vợ giỏi quá cũng mệt".

Cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển từ lâu đã trở thành biểu tượng đẹp về tình yêu và sự kiên trì trong giới giải trí Việt Nam. Chuyện tình của họ từng tốn không ít giấy mực của báo giới bởi khoảng cách tuổi tác và mối quan hệ "cô - trò" đặc biệt. Vượt qua mọi định kiến khắt khe của dư luận, cả hai đã chứng minh sức mạnh của sự chân thành bằng một tổ ấm hạnh phúc viên mãn.

Không chỉ gắn kết trong đời sống hôn nhân, họ còn là những người bạn đồng hành ăn ý trên sàn đấu quốc tế, cùng nhau mang về nhiều vinh quang cho khiêu vũ thể thao nước nhà. Phan Hiển luôn dành cho vợ sự trân trọng và chiều chuộng hết mực, trong khi Khánh Thi là hậu phương vững chắc giúp chồng thăng hoa trong sự nghiệp. Hiện tại, với sự xuất hiện của ba thiên thần nhỏ, gia đình họ luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.