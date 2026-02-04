Khánh Thi quá chói mắt: 7 năm mới trở lại sàn nhảy vẫn giật trọn spotlight, lấn át cả Phan Hiển - Thu Hương

Màn trình diễn cuốn hút của Khánh Thi sau nhiều năm vắng bóng trên sàn nhảy (Video: FBNV)

Sau nhiều năm vắng bóng trên sàn đấu biểu diễn, Khánh Thi vừa có màn trở lại khiến khán giả không khỏi "nổi da gà". Chỉ cần bước ra sân khấu, nữ kiện tướng dancesport đã ngay lập tức chiếm trọn spotlight với thần thái và đẳng cấp thì không thể trộn lẫn.

Trong những bước nhảy rực lửa, Khánh Thi vẫn là Khánh Thi của năm nào: cảm nhạc tinh tế, động tác chuẩn mực, phong thái của một người đã dành trọn thanh xuân cho dancesport Việt Nam. Thời gian dường như chỉ khiến chị đằm hơn, sâu hơn - chứ không hề lấy đi ánh hào quang.

Khoảnh khắc đứng chung sân khấu với Khánh Thi cũng mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với kiện tướng Đặng Thu Hương. Chia sẻ đầy xúc động, Thu Hương nhớ lại cột mốc năm 2005 - khi giải đấu dancesport chính thống đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đó cũng là lần đầu cô tận mắt chứng kiến Khánh Thi và Chí Anh, vừa trở về từ Pháp, trình diễn trên sân khấu.

"Khoảnh khắc đó như một luồng sáng soi rọi, cho em niềm tin mãnh liệt rằng con đường mình chọn là đúng đắn và đầy hứa hẹn".

Với Thu Hương, Khánh Thi không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn mà còn là người đặt những viên gạch đầu tiên cho nền móng dancesport Việt Nam. Vì thế, lần đầu tiên được đứng chung trong một bài diễn với thần tượng năm xưa là một giấc mơ trở thành hiện thực.

"Được nhảy cùng người là nguồn cảm hứng đầu tiên cho em dám với tay đến ước mơ của mình - đó là một giấc mơ có thật".

Không giấu được sự tự hào, Thu Hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hành trình bền bỉ, tận hiến của Khánh Thi - người đã truyền cảm hứng, dẫn dắt và lan toả năng lượng tích cực cho thế hệ kế cận suốt nhiều năm qua. Khoảnh khắc 4 người cùng nâng ly sau đêm diễn cũng trở thành một kỷ niệm mà cô khẳng định sẽ không bao giờ quên.

Là người bạn đời đồng hành trên mọi chặng đường, Phan Hiển dành cho vợ những lời khen ngắn gọn nhưng "đắt giá" đúng chất: "Quốc mẫu hồi cung. Cũng phải rất rất lâu rồi bạn mới quay trở lại sân khấu. Thần thái, động tác, nhạc cảm đỉnh thì thôi. Slay quá chị vợ ơi".

Không cần quá nhiều mỹ từ, màn trở lại của Khánh Thi là minh chứng rõ ràng nhất cho một điều: đẳng cấp thực sự không đến từ tần suất xuất hiện, mà đến từ giá trị để lại. Và với dancesport Việt Nam, Khánh Thi vẫn luôn là một biểu tượng - dù ở trên sàn nhảy hay phía sau ánh đèn sân khấu.



