Drama cực lớn: Dương Mịch bị tố làm chuyện không thể chấp nhận với Tiêu Chiến, nguồn cơn đều do 1 mỹ nhân?

Mới đây, siêu sự kiện giải trí Đêm hội Weibo 2026 đã được tổ chức ở Trung Quốc, quy tụ dàn sao hạng A như Thư Kỳ, Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Tạ Đình Phong, Bạch Lộc, Chương Nhược Nam, Tống Tổ Nhi, Châu Dã, Lư Dục Hiểu, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trương Lăng Hách... Thế nhưng, Đêm hội Weibo diễn ra chưa được bao lâu, drama cực lớn có liên quan đến 3 ngôi sao Dương Mịch, Tân Chỉ Lôi và Tiêu Chiến đã nổ ra. Theo đó, các blogger giải trí đã đồng loạt lên tiếng tố cáo Dương Mịch ỷ thế chèn ép, cướp vị trí trung tâm (vị trí C - Center) của Tiêu Chiến và đẩy đàn em "đỉnh lưu" sang hàng ghế khác.

Dương Mịch được cho là muốn tạo nên cục diện "song center", ngang hàng VVIP với Tân Chỉ Lôi. Nguyên nhân là do tiểu hoa đán 85 đình đám này sợ bẽ mặt, thua kém địa vị trước Tân Chỉ Lôi. Sau khi giành được danh hiệu Ảnh hậu tại Liên hoan phim Venice 2025, Tân Chỉ Lôi thăng hạng danh tiếng, vượt mặt Dương Mịch và hàng loạt mỹ nhân 8X đình đám cùng lứa về đẳng cấp. Do không thể công khai "xé" center với Tân Chỉ Lôi, Dương Mịch được cho là chỉ dám "giở trò mèo" di chuyển bảng tên Tiêu Chiến sang ghế khác để mình cũng trở thành center. Theo một số người có mặt bên trong khán phòng, họ đã thấy nhân viên sự kiện đi dám lại bảng tên của Tiêu Chiến sang hàng ghế khác.

Dương Mịch bị tố cướp chỗ ngồi, đẩy Tiêu Chiến sang hàng ghế khác để bản thân được ngồi ngang hàng với Ảnh hậu Tân Chỉ Lôi (giữa). Ảnh: Sina.

Vụ việc khiến Dương Mịch bị fan Tiêu Chiến "tế sống", chỉ trích từ MXH Weibo sang đến diễn đàn Douban. Fan của Dương Mịch cũng phản bác bênh vực thần tượng. Drama này khiến người hâm mộ Dương Mịch và Tiêu Chiến cãi vã ầm ĩ, gây náo loạn. Các phóng viên ở hội trường sự kiện cho biết sau khi bài đăng tố cáo rùng beng khắp nơi, Tiêu Chiến đã được về lại hàng ghế 3 người cùng Dương Mịch và Tân Chỉ Lôi. Trong đó, Tân Chỉ Lôi ngồi ở giữa, Tiêu Chiến và Dương Mịch ngồi 2 bên.

Trước nghi vấn Dương Mịch chơi kém đẹp, có hành vi tranh giành chỗ ngồi khó chấp nhận tại 1 sự kiện lớn, studio của nữ diễn viên này ngay lập tức lên tiếng phản hồi. Họ tag thẳng tài khoản MXH của ban tổ chức, yêu cầu Sina đưa ra câu trả lời thỏa đáng về những cáo buộc tiêu cực xoay quanh chỗ ngồi của Dương Mịch, Tiêu Chiến và Tân Chỉ Lôi. Hiện tại, khán giả đối với vụ việc này vẫn tranh cãi với nhau rất gay gắt, còn thực hư sự thật ra sao, có lẽ vẫn phải chờ BTC và 3 nhân vật chính lên tiếng làm rõ.

Dương Mịch bị fan Tiêu Chiến chỉ trích từ MXH Weibo sang đến diễn đàn Douban sau khi bị cáo buộc chèn ép đàn em. Ảnh: Sina.

Nguồn: Weibo