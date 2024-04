“Quy tắc an toàn online” - Cha mẹ cần lưu ý gì khi con sử dụng thiết bị công nghệ

Quy tắc an toàn online theo từng độ tuổi Với trẻ nhỏ (4-8 tuổi), hãy nói với con về: Vi phạm quyền riêng tư

Thế nào là nội dung không phù hợp

Không chia sẻ thông tin cá nhân, dạy cho trẻ biết thông tin cá nhân là gì (như tên, địa chỉ, trường học, v.v.) và tại sao không chia sẻ thông tin đó online mà không có sự cho phép của cha mẹ.

Cho con tiếp cận với trang web và các trò chơi an toàn và giải thích lý do tại sao trẻ không nên mạo hiểm vượt quá những trang web và trò chơi này nếu không có sự hướng dẫn của cha mẹ. Với trẻ trước tuổi teen (9-12 tuổi) Nhận thức về bắt nạt trên mạng: Thảo luận về bắt nạt trên mạng là gì và trẻ nên làm gì nếu bản thân hoặc ai đó biết đang bị bắt nạt trực tuyến

Chơi game và trò chuyện an toàn: Nói về những rủi ro khi trò chuyện với người lạ online và việc không tiết lộ thông tin cá nhân hoặc không gặp mặt trực tiếp.

An toàn trên mạng xã hội: Nếu con bắt đầu sử dụng mạng xã hội, hãy giải thích tầm quan trọng của cài đặt quyền riêng tư cũng như những rủi ro khi đăng và chia sẻ một số loại nội dung riêng tư. Với trẻ tuổi teen (13-18 tuổi) Danh tiếng online: hành vi trên mạng có thể tác động như thế nào đến danh tiếng và cơ hội trong tương lai của con (như tuyển sinh đại học hoặc triển vọng việc làm, gặp gỡ người đỡ đầu trong công việc, tình bạn và tình yêu trong tương lai).

Gửi tin nhắn tình dục và quyền riêng tư: Trò chuyện thẳng thắn với con về những rủi ro của việc gửi tin nhắn tình dục và chia sẻ ảnh hoặc nội dung khiêu dâm.

Lừa đảo: Hãy dạy con về các thủ đoạn lừa đảo online phổ biến, như email hoặc tin nhắn giả mạo yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tiền.

Mối quan hệ online an toàn: Nói về các mối quan hệ online lành mạnh và các dấu hiệu cảnh báo (red flags) khi có nguy hiểm trong các mối quan hệ online.