8h hôm nay 29/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Chiều cùng ngày, triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm.

Theo đó, quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẽ lấy Sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển.

Đặt văn hoá ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo" là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảnghình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển.

Phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, thông minh, hiện đại, bao trùm gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự,an toàn xã hội.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", lấy Sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hoá chủ đạo; gắn kết chặt chẽ với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; Phát triển theo hướng phù hợp điều kiện tự nhiên và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Thủ đô đóng vai trò điều phối trung tâm kiểm soát các vấn đề ô nhiễm môi trường vùng.

Hồi sinh các dòng sông, xác lập không gian di sản văn hóa

Hà Nội triển khai dự án thí điểm “Hồi sinh các dòng sông” theo mô hình hạ tầng tích hợp đa năng: Xây dựng hệ thống bể chứa ngầm đa năng để tách nước thải triệt để đầu nguồn và xóa bỏ úng ngập; kết hợp mở rộng đường ven sông và chỉnh trang cảnh quan để hóa giải ùn tắc, kiến tạo trục không gian xanh bền vững cho Thủ đô.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ mở rộng phạm vi tổng thể hành lang sông Đà và sông Hồng với tổng chiều dài khoảng 150 km, trong đó:

+ Tuyến sông Đà (khoảng 60 km): Từ khu vực Ba Vì - Đền Hạ - Đá Chông đến di tích K9.

+ Tuyến sông Hồng (khoảng 90 km): Từ khu vực Cổ Đô - Đường Lâm - Thành cổ Sơn Tây qua Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng kết nối tới Văn Giang - Hưng Yên - Phố Hiến.

+ Mục tiêu quản lý tích hợp: Xây dựng phương án tổng thể về trị thủy, bảo vệ môi trường nước, quản lý hoạt động xây dựng, phát triển du lịch và vận tải thủy. Bảo đảm sự kết nối thông suốt từ thượng nguồn (Lào Cai - Phú Thọ) đến hạ nguồn (Hưng Yên - Ninh Bình - cửa biển).

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng:

+ Giai đoạn 1: Tập trung đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

+ Giai đoạn tiếp theo: Mở rộng từ cầu Hồng Hà đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Tây Thành phố và từ cầu Mễ Sở đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Nam Thành phố.

+ Định hướng liên kết: Tăng cường kết nối không gian hai bên sông với chuỗi cực động lực phía Nam (Thường Tín, Đô thị văn hóa - thể thao, cực Phú Xuyên) và chuỗi đô thị Văn Giang - Phố Hiến - Hưng Yên thông qua hệ thống cầu vượt sông trên 15 các trục vành đai liên kết.

Bên cạnh đó, quy hoạch Trung tâm văn hóa nghệ thuật Thành phố (tổ hợp chức năng tổ chức hội nghị, quảng trường, tượng đài Độc lập) và khu công nghiệp văn hóa kết hợp thương mại dịch vụ với quy mô khoảng 20 - 30 ha tại khu vực Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Tiếp tục triển khai và xây dựng mới các công trình mang tính biểu tượng thời đại, như: Nhà hát Opera (khu vực Quảng An), Cung triển lãm quy hoạch Thủ đô, Nhà hát nghệ thuật Xiếc và Nhà hát cấp Thành phố tại khu vực đô thị trung tâm. Ưu tiên bố trí quỹ đất để hoàn thiện mạng lưới Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, phường, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ Nhân dân.