Ngày 29/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là quy hoạch hợp nhất, tích hợp Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô, được xây dựng trên cơ sở các chủ trương lớn của Trung ương, đồng thời là nền tảng định hướng phát triển Hà Nội trong một thế kỷ tới.

Theo nội dung Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu vực nông thôn sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới trên nền tảng đổi mới mô hình quản trị theo chính quyền địa phương một cấp.

Thay vì quy hoạch các điểm dân cư riêng lẻ như trước đây, Hà Nội sẽ chuyển sang quy hoạch không gian phát triển cấp xã theo hướng tích hợp đa chức năng. Mô hình này không chỉ phục vụ nhu cầu sinh sống mà còn gắn kết với phát triển kinh tế, văn hóa, dịch vụ và hạ tầng, tạo nên những không gian phát triển tổng thể.

Đặc biệt, quy hoạch sẽ áp dụng mô hình "làng trong phố, phố trong làng". Theo định hướng này, các khu vực nông thôn vừa bảo tồn được cấu trúc làng truyền thống, vừa từng bước tiếp cận hệ thống hạ tầng, dịch vụ và tiện ích hiện đại của đô thị. Qua đó, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn được thu hẹp, đồng thời vẫn giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng của từng địa phương.

Không gian nông thôn cũng sẽ được tổ chức thành ba phân vùng chiến lược nhằm phát huy lợi thế riêng của từng khu vực. Việc phân vùng này hướng tới thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời hình thành các vùng sản xuất chuyên canh chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Một điểm nhấn khác trong định hướng phát triển khu vực nông thôn là việc tái định vị các làng nghề truyền thống. Theo quy hoạch, các làng nghề sẽ không chỉ là nơi sản xuất mà còn được quy hoạch trở thành những không gian thiết kế sáng tạo, kết nối với chuỗi chương trình OCOP quốc gia.

Định hướng này mở ra cơ hội để các sản phẩm truyền thống được nâng cao giá trị thông qua thiết kế, sáng tạo và trải nghiệm du lịch. Đồng thời, người dân địa phương không chỉ tham gia sản xuất mà còn từng bước trở thành chủ thể của chuỗi giá trị dịch vụ, du lịch và kinh tế sáng tạo.

Song song với quá trình hiện đại hóa khu vực nông thôn, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng xác định phát triển hệ thống không gian xanh là nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 6,2% diện tích tự nhiên. Thành phố sẽ triển khai mô hình "thành phố trong rừng", đồng thời xây dựng hệ thống vành đai xanh sinh thái cùng các nêm xanh dọc theo các tuyến sông Đáy, sông Tích và sông Nhuệ.

Các không gian xanh này sẽ được lồng ghép chặt chẽ vào cấu trúc phát triển đô thị và nông thôn, góp phần hình thành mạng lưới sinh thái liên hoàn, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng môi trường và tạo dựng không gian sống bền vững cho người dân.

Trong bức tranh phát triển mới của Thủ đô, khu vực nông thôn không còn là vùng phát triển phía sau mà trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Với định hướng xây dựng không gian đa chức năng, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế sáng tạo và hệ sinh thái bền vững, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đồng thời phát đi thông điệp về quyết tâm của thành phố trong việc tiếp tục đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".